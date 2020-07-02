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68 процентов избирателей Бердска проголосовали за поправки в Конституции

10:15 02.07.2020
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2 июля ТИК Бердска подвела итоги голосования.

Председатель ТИК Наталья Фокина сообщила, что за поправки проголосовали 23 688 человек или 68,19%, против — 10 701 или 30,81%.

Выше всего была явка на участках, расположенных в бердском политехническом колледже, школах № 5 и 12 — около 50%; низкая явка была среди жителей частного сектора. Нарушений зафиксировано не было, члены избиркома обнаружили три испорченных бюллетеня.

— Явка была ниже, чем на выборах президента, но выше, чем на выборах губернатора, так что, считаю, что всё прошло нормально, — подвела итог Наталья Валерьевна.

Источник: svidetel24.info

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