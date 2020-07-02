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«Жду своего часа»: Ждет только смерти пациент с подозрением на COVID-19 в пульмонологии ЦГБ Бердска. История из первых уст

22:21 02.07.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
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Сосед Виктора Матвеева рассказывает о лечении в горбольнице, о анализе, которого ждет две недели и о двух визитах в реанимацию.

Жду своего часа: Ждет только смерти пациент с подозрением на COVID 19 в пульмонологии ЦГБ Бердска. История из первых уст
Пациент пульмонологии рассказывает, как изменилась ситуация в Бердске
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Жду своего часа: Ждет только смерти пациент с подозрением на COVID 19 в пульмонологии ЦГБ Бердска. История из первых уст

«Жду своего часа»: Ждет только смерти пациент с подозрением на COVID-19 в пульмонологии ЦГБ Бердска. История из первых устСмерть подождет: Иду на поправку, тест на коронавирус не сделали, рассказала о лечении пневмонии дома жительница БердскаЕщё 1670 новостей

Несмотря на выход материалов о больных COVID-19 в пульмонологии и о работе врачей, в пульмонологическом отделении БЦГБ ничего не изменилось. Об отсутствии изменений в пульмонологии рассказал редакции «Курьер. Среда. Бердск» 2 июля сосед Виктора Матвеева, 70-летний пациент с пневмонией. Сам Виктор Матвеев вчера был выписан из больницы и отправлен на домашнюю госпитализацию.

— Сегодня с утра даже обхода не было, лекарства не назначают, — рассказывает пациент. – Слава богу, бактерицидные лампы поставили — остальное все то же самое, унылое. Проверка, может была, потому что врачи жаловались на условия. Не хватает медперсонала, медсестры говорят: «Мы одни на 40 человек, как мы успеем?» Единственное улучшение было, принесли ампулы с сухим лекарством, сказали налить воды и выпить. Всем дали одинаковое лекарство, а до этого лекарств не давали, только уколы и капельницы.

Утром пришли, померили температуру, сделали кардиограмму и пропали, все замерло. Хотя должны уже капельницу поставить. Сегодня уже 12:00, а нет ни капельницы, ни уколов. Мне дважды вводили в вену уколы за последнее время. Я говорю: поставьте катетер, а мне медсестра отвечает: «У нас катетеров нет». А мне нужно постоянно вену колоть, она же не железная.

Анализ на коронавирус у 70-летнего пациента взяли давно – прошло уже почти две недели, но результатов так и нет. В бердской центральной городской больнице он лежит уже третью неделю – просто лежит, не разрешают даже встать, умыться или выпить воды, из-за того, что упасть он может в любой момент. Один раз такое случилось при походе в туалет – от реанимации мужчина отказался.

— Мы понимаем, что жаловаться можно, но как изменить? Обидно за медсестер, техничек. Да, лежали у нас полные баки — так она одна, она два дня работает, два отдыхает, ее понять можно, — рассказывает он. – С другой стороны, простой пример: у меня температура 37, позвали медсестру, пока она пришла, стало 38, пока она еще ходила, выросла до 39 — стал ей что-то говорить, жаловаться, а она отвечает «Так вы же у меня не один». Это ужас, такое наплевательское отношение со стороны младшего медперсонала. Знают, что мы ничего не можем.

В реанимации 70-летний житель Бердска был дважды: первый раз при госпитализации, когда после 3 недель попыток вызвать скорую или участкового врача на дом, скорая помощь привезла его туда. Второй раз перестраховался врач БЦГБ: давление упало до 60, но пока карета скорой помощи доехала до реанимации в БЭМЗе, оно нормализовалось до 100.

— Я уже третьи сутки на кислороде, — рассказывает пациент, — а что без кислорода было бы? Сейчас если заболит что-то, то мне ни покричать, ни поорать никому, никто не придет. За 70 лет впервые так плохо мне из-за болезни. Определили пневмонию в тяжелой форме. У меня легкие не пораженные: у меня ни кашля не было, ни соплей, тем не менее, воспаление. Из симптомов только температура и слабость, а слабость очень сильная — умирал дома.

— Вот, жду своего часа. Не выписки, а смерти. До выписки не дойдет, слишком плохо мне. Мне 70 лет, ничем не напугаешь, что суждено, то суждено. Чтобы выбраться из болезни, нужна помощь извне, сам не вылезешь, а здесь не окажут.

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От редакции

Можно ли совместными усилиями что-то поменять?

Аноним, 02 июля 2020 15:36
Курьер молодец, что поднял эту тему. Совместными усилиями можно много поменять. СМИ читают и в регионе. Министр здравохранения и губернатор будут точно узнают о положении дел в больницах Бердска! Почему не хватает медикаментов, СИЗ. Очень хочется узнать мнение региональных властей!!!
Аноним, 02 июля 2020 16:53
Бесполезно писать доя властей региона, только в Москву, в Министерство здравоохранения, СК России и Прокуратуру. А так дело не сдвинется.
Аноним, 02 июля 2020 18:30
НВР:
Писать надо в Москву на сайт призеденту.Пусть посмотрят как живёт и умирает провинция.

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