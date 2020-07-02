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Разогнала «автономную зону Капитолийского холма» полиция в Сиэтле

12:30 02.07.2020 Фото: стоп-кадр с видео
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«Мы с радостью сообщаем, что закон и порядок восторжествовали, и Сиэтл был освобожден от анархистов», — заявила пресс-секретарь президента США Кейли Макинани.

Разогнала автономную зону Капитолийского холма полиция в Сиэтле
Офицерам полиции было приказано покинуть этот район, чтобы снизить напряженность

Полиция ликвидировала «автономную зону» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон, передает ABC News.

Ранее сообщалось, что полиция начала разгон «автономной зоны» утром в среду в соответствии с указом мэра города.

По сообщению телеканала, полиция Сиэтла разогнала протестующих и зачистила провозглашенную ими несколько недель назад «Автономную зону Капитолийского холма». Отмечается, что в ходе разгона полицейские задержали 32 человек.

«Мы с радостью сообщаем, что закон и порядок восторжествовали, и Сиэтл был освобожден от анархистов», — заявила пресс-секретарь президента США Кейли Макинани.

Ранее протестующие заняли несколько кварталов в центральной части Сиэтла, объявив эту территорию «Автономной зоной Капитолийского холма» (CHAZ). Офицерам полиции было приказано покинуть этот район, чтобы снизить напряженность.

Источник: РИА Новости

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