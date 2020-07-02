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Разнесет вонь от будущей свалки по розе ветров по Бердску и его окрестностям, заявила климатолог Новосибирской области Брусенко

12:45 02.07.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Над городом преобладают южные и юго-западные ветра и они принесут аромат. Также тот факт, что неопрятный запах может дойти до Бердска не исключил главный эколог Западно-Сибирского УГМС Сергей Бобков.

Разнесет вонь от будущей свалки по розе ветров по Бердску и его окрестностям, заявила климатолог Новосибирской области Брусенко
Движение ветра от будущей свалки на карте Бердска
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Разнесет вонь от будущей свалки по розе ветров по Бердску и его окрестностям, заявила климатолог Новосибирской области Брусенко

Разнесет вонь от будущей свалки по розе ветров по Бердску и его окрестностям, заявила климатолог Новосибирской области БрусенкоПолигон ТКО сортировкой у кладбища Бердска по частному инвестиционному проекту запланирован еще в 2016 году, заявили в МинприродеЕщё 35 новостей

Будет ли вонять в Бердске от будущей свалки у кладбища? Этот вопрос выяснял «Курьер. Среда. Бердск». Ответ на официальный запрос о розе ветров над городом дала начальник отдела климата Западно-Сибирского УГМС Екатерина Брусенко 30 июня. Напомним, полигон ТКО сортировкой у кладбища Бердска по частному инвестиционному проекту запланирован еще в 2016 году, заявили в Минприроде.

Информация о розе ветров предоставлена по данным метеорологической станции Искитим, ближайшей к земельному участку с кадастровым номером 54:07:047401: 1085 (место будущей свалки). Она актуальна для города Бердска, где нет метеостанции, уточнила Екатерина Брусенко.

Над Бердском преобладают южные и юго-западные ветра. Это говорит о том, что если от свалки будет вонь, то она как раз будет разноситься ветром надо городом и его окрестностями.


Климатолог Светала Брусенко расписала в таблице преобладание ветров

Разнесет вонь от будущей свалки по розе ветров по Бердску и его окрестностям, заявила климатолог Новосибирской области Брусенко
Повторяемость ветров над Бердском в таблице расписала климатолог Брусенко

— Как следует из таблицы, в течение года преобладающими направлениями ветра являются южное и юго-западное. В декабре — феврале повторяемость южных ветров составляет 35-38 %, а юго-западных — 25-27 %. Зимой повторяемость ветров других направлений небольшая 1-4 %, лишь западные ветры наблюдаются несколько чаще до 10 %. Весной и осенью происходит перестройка барического поля. При переходе от зимы к лету увеличивается частота ветров северной четверти, хотя по-прежнему преобладающими являются южные ветры, — отметила Екатерина Александровна.

«Курьер. Среда. Бердск» еще раз уточнил, будет ли разноситься запах от свалки и куда в личной беседе с Екатериной Брусенко.

— В соответствии с движением ветра действительно запах может разноситься надо городом. В зависимости от силы ветра еще и на окрестности. Но будет ли неприятный запах от этого объекта нужно выяснять у экологов, — подчеркнула Екатерина 2 июля.

«Курьер. Среда. Бердск» связался главным экологом Западно-Сибирского УГМС Сергеем Бобковым.

— Я живу в Кольцово и рядом с Академгородком есть свалка, запах от нее иногда доносится. Но сказать точно, будет ли разноситься от будущей свалки у Бердска, я так не могу. Нужно разобраться, провести анализ, — отметил Сергей Викторович 2 июля и попросил официальный запрос.

«Курьер. Среда. Бердск» сделал официальный запрос Сергею Бобкову. Также напомним, по проекту будущей свалки должна быть проведена экологическая экспертиза федерального уровня, ответили в министерстве природных ресурсов и экологии. Это в полномочиях Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. «Курьер. Среда. Бердск» также сделал запрос в это ведомство, чтобы узнать, была ли эта экспертиза, каковы ее итоги, и если она не сделана, почему уже началась подготовка к строительству? Когда будет сделана экспертиза? Читайте подробности в ближайшее время.

Фоторепортаж №1 «Свалочное начало»

Опоры ЛЭП установили на новом полигоне ТКО около кладбища Бердска. Фоторепортаж №2 «Свалочное начало»

Сюжет «Свалка между Бердском и Искитимом» — все тексты сайта Курьер.Среда.Бердск

Петиция – сбор подписей против полигона ТКО. На 27 июня в петиции 854 подписи. Но в Бердске живут более 100 тысяч. То есть на сегодня это менее 1% всего населения.

Объединение активных граждан против второй свалки на границе Бердска

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От редакции

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Аноним, 02 июля 2020 12:59
Скажу это дурь полная не думать о будущем развитии города. Куда город будет расти если что? На свалку?
Аноним, 02 июля 2020 13:22
Всё они думают, Бердск будет плавно переходить из свалки в один стотысячный онкомогильник...
Иван, 02 июля 2020 13:24
А сейчас можно подумать не пахнет со свалки. Сначала проедьте мимо свалки а потом приедьте в центр, пахнет просто все привыкли и не замечают.
Аноним, 02 июля 2020 13:36
Причём здесь не пахнет? Мы и так массово заболеваем раком от старой свалки, которую чтобы жизнь раем не казалась сделали областной! Наверно слишком мало умирают от онкогниения заживо в Бердске? Так ещё решили контрольный в затылок сделать, второй областной свалкой! Считай в самом Бердске, а то ещё не сто процентная заболеваемость от онкологии , кому то спать не даёт? Слишком мало золота?
Аноним, 02 июля 2020 13:32
На белокаменный вонь не дает, вот где будущий центр города. Элитный район, с чистым воздухом

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