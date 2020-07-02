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Ради новорожденного внука сдала тест на COVID-19 и получила положительный результат жительница Бердска

13:30 02.07.2020, Галина Панчева Фото: pexels.com
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Бердчанка вылечила себя сама. Но в платной клинике ей отказали в повторном тесте, хотя после первого прошло 10 дней. Сказали, чтобы ждала врача, а он не идет 4 дня.

Ради новорожденного внука сдала тест на COVID 19 и получила положительный результат жительница Бердска
Необычное течение болезни заставило бердчанку сделать тест на коронавирус
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Ради новорожденного внука сдала тест на COVID 19 и получила положительный результат жительница Бердска

Ради новорожденного внука сдала тест на COVID-19 и получила положительный результат жительница БердскаОткрывают ковидный госпиталь в Бердске: Отделение наркологии уезжает с ул. Попова,10/2 на ул. Пушкина, 172Ещё 1665 новостей

Четыре дня ждала врача, но так и не дождалась жительница Бердска Ольга с положительным результатом на ковид.

Бердчанка почувствовала себя плохо 12 июня. Ломата, слабость, температура, правда не очень высокая, отметила Ольга. Знакомые, у которых была похожая ситуация, такое же течение болезни, посоветовали ей пропить противовирусное средство. Что она сделала. Ольга работает на удаленке, поэтому решила полечиться самостоятельно, без обращения к врачам.

-Очень плохо не было. Единственное, ломало все тело, плохо спала. Такое полубредовое состояние между сном и бодрствованием. Чтобы совсем плохо, чтобы я не могла дышать — такого не было. Ни насморка, ни кашля. Я так поняла, что связано это было с приемом противовирусного, оно расширяет сосуды в носу, и насморк немножко нивелируется. Когда перестала его принимать, начался насморк и пропало обоняние. Решила сделать тест на коронавирус. Потому что никогда так не болела. Обычное ОРВИ: температура, пропотели все нормально. А тут необычное течение болезни, — рассказала 2 июля «Курьер. Среда. Бердск» Ольга.

Через онлайн-сервис 17 июня бердчанка записалась на сдачу теста на коронавирус в платной клинике Академгородка. Ждать пришлось пять дней. В назначенный день Ольга надела маску, перчатки и на личном автомобиле отправилась в медучреждение.

-Там достаточно все прилично. Отдельный вход. Ни с кем не контактируешь. Сдала тест. Сказали ждать результата 2-3 рабочих дня, но так как выпал выходной, я ожидала результат в пятницу. Результат на электронку так и не пришел. Я связалась с оператором клиники, мы с ней час провисели на телефоне. Я пыталась организовать личный кабинет, чтобы увидеть результат. У нас так ничего не получилось. Оператор сказала, что единственный выход — приехать и забрать результат лично. Опять то же самое: маска, перчатки, личный автомобиль. Оператор выдает листок, ничего не говоря. Я беру его, при ней смотрю — положительно. Спрашиваю: что положительно, а она: «ну, да». Говорю: хорошо, в таком случае, я хочу сделать тест на антитела. Нужно понять, в какой стадии находится болезнь, это зависит от антител. Она отправляет меня в 107 кабинет, девочки взяли мой результат, отправились в лабораторию. Потом одна из них вышла и сказала, что нужно посоветоваться.

Через пять минут к Ольге подошел администратор и попросил покинуть клинику, отправляться домой и ждать участкового терапевта. Отметила, что в поликлинику о ней сообщили.

Но никто не пришел. Бердчанка 30 июня позвонила по телефону 112, ей ответили, что никто не придет, если она сама не вызовет врача. Набрала 114, единую регистратуру, оператор записала все данные, сказала, чтобы я ожидала доктора. Прошло два дня, врач не пришел.

-Мне уже нужно делать второй тест, чтобы понять результат. Никто не звонит, никто не приходит. Но есть же мой номер телефона, если вы не можете прийти, вы хотя бы позвоните, поинтересуйтесь, как я себя чувствую. Не надо ко мне приходить. Давайте договоримся, что мне нужно делать, как мы поступим, когда мы возьмем второй тест, сможем ли мы сделать КТ. Хотя одышки у меня нет, ощущения в груди неприятные. Никакого внимания.

С начала болезни Ольга самоизолировалась от общества. Она живет одна, но ей приходится выходить гулять с собакой. В масках и перчатках. Продукты ей привозит зять, оставляет возле дверей в подъезде.

После беседы с корреспондентом «Курьер. Среда. Бердск», бердчанка позвонила в регистратуру бердской поликлиники.

— Я дозвонилась в регистратуру, все как будто в первый раз: ничего им со 124 не поступало, все по новой записали. Сказали, что данные передадут в ковидную бригаду. Сижу, жду. Такое ощущение, что все это делается специально, чтобы статистика была нормальная.

Одна бригада для ковидных

Напомним, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов в ответ на запрос «Курьер. Среда. Бердск» от 22 июня ответил о количество бригад скорой помощи в Бердске.

— В БЦГБ создана одна бригада, обслуживающая вызовы к пациентам с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» и одна бригада, обслуживающая вызовы к пациентам с симптомами ОРВИ, — сообщил Константин Хальзов 26 июня.

В поликлинику по месту жительства

Порядок лабораторного обследования лиц в условиях распространение COVID-19 определен Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. № 15 «Об утверждении санитарно эпидемиологических правил CП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Основанием для вызова скорой медицинской помощи при повышении температуры является наличие жизнеугрожающей симптоматики, которая выявляется диспетчером при приеме вызова. При отсутствии угрозы для жизни пациента вызов по поводу повышения температуры передается для обслуживания в поликлинику по месту жительства для осмотра и назначения лечения врачом неотложной службы поликлиники.

Решение о госпитализации или о возможности амбулаторного лечения пациента с подозрением на коронавирус принимает лечащий врач, с учетом тяжести его состояния.
В случае появления симптомов ОРВИ, не исключающих инфицирование коронавирусом, пациенту необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, вызвать врача и оставаться дома.

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