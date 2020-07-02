Нового начальника ГУ МВД по Новосибирской области Андрея Кулькова назначил Путин

Новый начальник регионального ГУ МВД — Андрей Владимирович Кульков

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о назначении 48-летнего Кулькова Андрея Владимировича начальником ГУ МВД по Новосибирской области. Ранее генерал-майор Кульков был министром МВД Хакасии.

Прежний руководитель главка Юрий Стерликов был уволен президентом РФ еще в начале июня. Новый начальник регионального ГУ МВД — Андрей Владимирович Кульков. Ему 48 лет. Ранее он был министром внутренних дел по Республике Хакасия. Звание — генерал-майор полиции.

Андрей Владимирович Кульков родился 15 сентября 1971 года в городе Иваново. Имеет высшее образование. В органах внутренних дел с 1993 года. Службу в милиции начал с должности инспектора по предупреждению правонарушений несовершеннолетних. В 1997 году стал старшим оперуполномоченным отдела уголовного розыска.

С 2004 года возглавлял Октябрьский РОВД города Иванова, а затем стал начальником УВД по Иваново. В 2011 году Андрей Владимирович назначен на должность заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Ивановской области.

С февраля 2014 года – заместитель начальника УМВД России по Ивановской области – начальник полиции.

В феврале 2018 года Кульков Андрей Владимирович назначен Министром внутренних дел по Республике Хакасия.

За время службы генерал Кульков награждён различными ведомственными медалями и наградами.

Напомним, в начале июня Владимир Путин уволил прежнего начальника ГУ МВД по Новосибирской области Юрия Стерликова. Об уходе генерала Стерликова с поста НДН.инфо сообщал еще в конце апреля. Генерал попрощался с подчиненными на коллегии 24 апреля. Он подал рапорт на имя главы министерства внутренних дел Владимира Колокольцева об освобождении от занимаемой должности.

Стерликов руководил новосибирской полицией с 2015 года. Ему припомнили скандалы последних лет. Тут и громкая отставка главного следователя полиции региона Андрея Неупокоева, и дело начальника бердского следствия Алексея Зорина. И вызвавший большой резонанс уход главного гаишника Сергея Штельмаха с его непроверяшками. А из последних событий — отставка начальника службы участковых Новосибирска Елены Устиновой, ставшей символом палочной системы в эпоху коронавируса.