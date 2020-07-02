02.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Работа

Нового начальника ГУ МВД по Новосибирской области Андрея Кулькова назначил Путин

12:41 02.07.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
1 1

Ранее генерал-майор Кульков был министром МВД Хакасии.

Нового начальника ГУ МВД по Новосибирской области Андрея Кулькова назначил Путин
Новый начальник регионального ГУ МВД — Андрей Владимирович Кульков

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о назначении 48-летнего Кулькова Андрея Владимировича начальником ГУ МВД по Новосибирской области. Ранее генерал-майор Кульков был министром МВД Хакасии.

Прежний руководитель главка Юрий Стерликов был уволен президентом РФ еще в начале июня. Новый начальник регионального ГУ МВД — Андрей Владимирович Кульков. Ему 48 лет. Ранее он был министром внутренних дел по Республике Хакасия. Звание — генерал-майор полиции.

Андрей Владимирович Кульков родился 15 сентября 1971 года в городе Иваново. Имеет высшее образование. В органах внутренних дел с 1993 года. Службу в милиции начал с должности инспектора по предупреждению правонарушений несовершеннолетних. В 1997 году стал старшим оперуполномоченным отдела уголовного розыска.

С 2004 года возглавлял Октябрьский РОВД города Иванова, а затем стал начальником УВД по Иваново. В 2011 году Андрей Владимирович назначен на должность заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Ивановской области.

С февраля 2014 года – заместитель начальника УМВД России по Ивановской области – начальник полиции.

В феврале 2018 года Кульков Андрей Владимирович назначен Министром внутренних дел по Республике Хакасия.

За время службы генерал Кульков награждён различными ведомственными медалями и наградами.

Напомним, в начале июня Владимир Путин уволил прежнего начальника ГУ МВД по Новосибирской области Юрия Стерликова. Об уходе генерала Стерликова с поста НДН.инфо сообщал еще в конце апреля. Генерал попрощался с подчиненными на коллегии 24 апреля. Он подал рапорт на имя главы министерства внутренних дел Владимира Колокольцева об освобождении от занимаемой должности.

Стерликов руководил новосибирской полицией с 2015 года. Ему припомнили скандалы последних лет. Тут и громкая отставка главного следователя полиции региона Андрея Неупокоева, и дело начальника бердского следствия Алексея Зорина. И вызвавший большой резонанс уход главного гаишника Сергея Штельмаха с его непроверяшками. А из последних событий — отставка начальника службы участковых Новосибирска Елены Устиновой, ставшей символом палочной системы в эпоху коронавируса.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Поздравляем с назначением!

Аноним, 02 июля 2020 13:31
Очередной...

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Покровительствовал бизнесмена за 74 тыс. рублей экс-полицейский в Новосибирске. И получил срок
13:45 02-07-2020
Покровительствовал бизнесмена за 74 тыс. рублей экс-полицейский в Новосибирске. И получил срок
Звездные пары, чья любовь не пережила карантин
13:38 02-07-2020
Звездные пары, чья любовь не пережила карантин
БердскРади новорожденного внука сдала тест на COVID-19 и получила положительный результат жительница Бердска
13:30 02-07-2020
Ради новорожденного внука сдала тест на COVID-19 и получила положительный результат жительница Бердска
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
13:23 02-07-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
Сломал руку фотографу «Медиазоны» на избирательном участке по Конституции полицейский в Петербурге
13:15 02-07-2020
Сломал руку фотографу «Медиазоны» на избирательном участке по Конституции полицейский в Петербурге
Увеличилось на 113% количество заболевших COVID-19 в июне в Новосибирской области
13:09 02-07-2020
Увеличилось на 113% количество заболевших COVID-19 в июне в Новосибирской области
БердскОткрывают ковидный госпиталь в Бердске: Отделение наркологии уезжает с ул. Попова,10/2 на ул. Пушкина, 172 17
13:03 02-07-2020
Открывают ковидный госпиталь в Бердске: Отделение наркологии уезжает с ул. Попова,10/2 на ул. Пушкина, 172
ЗА поправки в Конституцию проголосовали 77,92% россиян, ПРОТИВ — 21,26%. Обработано 99,96% протоколов 1
12:59 02-07-2020
ЗА поправки в Конституцию проголосовали 77,92% россиян, ПРОТИВ — 21,26%. Обработано 99,96% протоколов
Плюс 92 зараженных COVID-19 за сутки на 2 июля в Новосибирской области. Всего больных 6 177
12:55 02-07-2020
Плюс 92 зараженных COVID-19 за сутки на 2 июля в Новосибирской области. Всего больных 6 177
БердскСамоизоляция: нужна ли справка от врача о COVID-19 при въезде в Новосибирскую область?
12:50 02-07-2020
Самоизоляция: нужна ли справка от врача о COVID-19 при въезде в Новосибирскую область?