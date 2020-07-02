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Уволили после пьянки в ресторане в обход запретов из-за COVID полицейских в Сургуте

15:15 02.07.2020 Фото: Pixabay
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В отношении владельца кафе составлен административный протокол по статье о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Уволили после пьянки в ресторане в обход запретов из за COVID полицейских в Сургуте
Подобные заведения, согласно действующим в регионе режимам повышенной готовности и обязательной самоизоляции, должны быть закрыты

Пятеро сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО) уволены после банкета в кафе в обход запретов, введенных из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в среду в региональном управлении МВД.

Ведомство в конце мая информировало о проведении служебной проверки в отношении пяти сотрудников сургутской полиции, которые принимали участие в ночном развлекательном мероприятии, проходившем в одном из местных кафе.

«Сотрудников уволили, а их руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности», — сказал представитель УМВД.

Ранее также сообщалось, что в отношении владельца кафе составлен административный протокол по статье о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Подобные заведения, согласно действующим в регионе режимам повышенной готовности и обязательной самоизоляции, должны быть закрыты. Следят за соблюдением этих требований, в частности, сотрудники МВД. Так, в начале мая полиция Сургута «накрыла» подпольную вечеринку в ресторане после жалобы местной жительницы. В отношении посетителей ресторана правоохранители составили девять административных протоколов. При этом полицейским пришлось искать в другом регионе директора заведения, чтобы привлечь ее к административной ответственности.

Источник: РИА Новости

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