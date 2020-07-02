Сломал руку фотографу «Медиазоны» на избирательном участке по Конституции полицейский в Петербурге

Врачи скорой помощи диагностировали у мужчин перелом

В Санкт-Петербурге на избирательном участке №2191 пострадал фотограф «Медиазоны» Давид Френкель. Врачи скорой помощи диагностировали у него перелом и увезли в НИИ имени Джанелидзе.

Господин Френкель заявил, что по прибытии на участок от него потребовали зарегистрироваться. Он подчинился, но сотрудница участковой избирательной комиссии (УИК) медлила с заполнением анкеты и он сообщил, что начнет работать, предложив сфотографировать свое аккредитационное удостоверение. Кроме того, он отказался называть вслух адрес своей прописки и попросил переписать его с паспорта.

Врачи диагностировали у корреспондента перелом руки Видео: применение силы к журналисту / Автор: Владимир Молодоженя pic.twitter.com/itTyaEeSLk — ОВД-Инфо (@OvdInfo) June 30, 2020

После этого фотографа потребовали удалить с участка, этим занялись сотрудники полиции. Давид Френкель начал снимать их лица и значки, требуя представиться (видеозаписи имеются в распоряжении редакции). Вместо этого один из сотрудников заломал ему руку, а позже, повалив на землю, ударил в плечо. За этим последовал громкий крик журналиста.

Неизвестный мужчина, добавил господин Френкель, наступил ему на ногу и схватил за больную руку, называя симулянтом. Это был наблюдатель, который свое имя сообщать также отказался, а ранее в разговоре с Давидом Френкелем он пытался выдавать себя за члена УИК. Как выяснила «Медиазона», мужчину зовут Дмитрий Абрамов, ранее он был муниципальным депутатом в Дворцовом округе от партии «Единая Россия».

После этого была вызвана скорая помощь. В региональном управлении МВД отрицают нападение полицейского на гражданина на избирательном участке. Региональный союз журналистов готовит заявление, которое направит в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.