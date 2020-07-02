Снова трупы: Скончались от COVID-19 мужчина 69 лет и женщина 80 лет за сутки на 2 июля в Новосибирской области. Всего 101 жертва

По данным оперативного штаба на утро 2 июля в регионе зарегистрировано 6 177 случаев инфицирования СOVID-19. +92 за последние сутки, включая 370 детей. 3 714 пациентов выписаны с выздоровлением. +96 за сутки.

Коронавирус убивает людей

По данным оперативного штаба на утро 2 июля в регионе зарегистрировано 6 177 случаев инфицирования СOVID-19 (+92 за последние сутки), включая 370 детей. 3 714 пациентов выписаны с выздоровлением(+96 за сутки).

Скончались еще два пациента: мужчина в возрасте 69 лет и женщина в возрасте 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 101 человек.

В отделениях реанимации находятся 85 человек. На ИВЛ – 14 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализированы 60 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 371.

В больницы районов области госпитализирован 661 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 210 157 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 955 жителей региона, 25 811 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1 104 обращения, госпитализированы 30 пациентов.