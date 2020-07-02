ЗА поправки в Конституцию проголосовали 77,92% россиян, ПРОТИВ — 21,26%. Обработано 99,96% протоколов

Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок. Самый высокий уровень одобрения поправок зафиксирован в Чечне и Туве.

Обработано 99,96% протоколов

Большинство россиян поддержали внесение изменений в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% избирателей, против — 21,26%. Обработано 99,96% протоколов.

Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок. Их поддержали 45% жителей, против проголосовали 54%. Самый высокий уровень одобрения поправок зафиксирован в Чечне (98%) и Туве (97%).

В Москве за поправки проголосовали 66,1% избирателей, против — 32,9%. Обработано около 98% протоколов.