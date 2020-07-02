ЗА поправки в Конституцию проголосовали 77,92% россиян, ПРОТИВ — 21,26%. Обработано 99,96% протоколов

Большинство россиян поддержали внесение изменений в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% избирателей, против — 21,26%. Обработано 99,96% протоколов.
Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок. Их поддержали 45% жителей, против проголосовали 54%. Самый высокий уровень одобрения поправок зафиксирован в Чечне (98%) и Туве (97%).
В Москве за поправки проголосовали 66,1% избирателей, против — 32,9%. Обработано около 98% протоколов.
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А мне же тут наконец открыли глаза, спросил у одного яростного ура-патриота, почему ваш Путин 15 лет кряду утверждал, что никогда не пойдёт на изменение Конституции, что дело это дестабилизирующие и он категорически против Так вот, мне объяснили, что Путин не врал, это была тактическая дезинформация, что бы спутать карты внешним и внутренним врагам, как его учили в КГБ Отоночё Михалыч, с пенсионным возрастом видимо было тоже самое, ну, теперь заживём, враги повержены, награды розданы, президенту пожизненную власть и неприкосновенность, силовикам повышение зарплаты, а населению повышение тарифов ЖКХ, все получили по заслугам и все счастливы.
С праздником товарищи!