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ЗА поправки в Конституцию проголосовали 77,92% россиян, ПРОТИВ — 21,26%. Обработано 99,96% протоколов

12:59 02.07.2020 Фото: Википедия
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Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок. Самый высокий уровень одобрения поправок зафиксирован в Чечне и Туве.

ЗА поправки в Конституцию проголосовали 77,92% россиян, ПРОТИВ — 21,26%. Обработано 99,96% протоколов
Обработано 99,96% протоколов

Большинство россиян поддержали внесение изменений в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% избирателей, против — 21,26%. Обработано 99,96% протоколов.

Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок. Их поддержали 45% жителей, против проголосовали 54%. Самый высокий уровень одобрения поправок зафиксирован в Чечне (98%) и Туве (97%).

В Москве за поправки проголосовали 66,1% избирателей, против — 32,9%. Обработано около 98% протоколов.

Источник: Коммерсант

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От редакции

Вы проголосовали "за"?

Поросёнок Пётр, 02 июля 2020 13:26
Можно только восхититься теми двумя процентами чеченов, что в реалиях своего тоталитарного паханата всё же решились проголосовать против.
А мне же тут наконец открыли глаза, спросил у одного яростного ура-патриота, почему ваш Путин 15 лет кряду утверждал, что никогда не пойдёт на изменение Конституции, что дело это дестабилизирующие и он категорически против Так вот, мне объяснили, что Путин не врал, это была тактическая дезинформация, что бы спутать карты внешним и внутренним врагам, как его учили в КГБ Отоночё Михалыч, с пенсионным возрастом видимо было тоже самое, ну, теперь заживём, враги повержены, награды розданы, президенту пожизненную власть и неприкосновенность, силовикам повышение зарплаты, а населению повышение тарифов ЖКХ, все получили по заслугам и все счастливы.
С праздником товарищи!

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