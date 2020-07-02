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Покровительствовал бизнесмена за 74 тыс. рублей экс-полицейский в Новосибирске. И получил срок

13:45 02.07.2020 Фото: Pixabay
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Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ — получение взятки в значительном размере.

Покровительствовал бизнесмена за 74 тыс. рублей экс полицейский в Новосибирске. И получил срок
Всего полицейский получил взяток на сумму 72 тыс. рублей

Железнодорожный районный суд г. Новосибирска повторно вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-оперуполномоченного УМВД России по г. Новосибирску Константина Романова.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).

Суд повторно рассмотрел уголовное дело. В мае 2019 года Железнодорожный районный суд г. Новосибирска осудил Романова по ч. 2 ст. 290 УК РФ, однако Новосибирский областной суд приговор отменил ввиду нарушений уголовно-процессуального законодательства.

При новом рассмотрении дела в суде установлено, что Романов неоднократно получал взятки за общее покровительство в отношении лица, осуществлявшего незаконную предпринимательскую деятельность. Предприниматель занимался реализацией топлива на территории Новосибирской области без регистрации юридического лица. Всего полицейский получил взяток на сумму 72 тыс. рублей.

Суд приговорил Романова к 3 годам лишения свободы (условно с испытательным сроком 2 года) без штрафа с лишением на 2 года права занимать должности в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий.

На осужденного также возложены обязанности не реже 1 раза в месяц являться в орган, осуществляющий контроль за поведением осужденного, не менять места жительства без уведомления указанного органа.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Опубликовано:02.07.2020

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