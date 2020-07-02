Наркоман дважды обворовал один и тот же магазин в Бердске и попался

В июне мировой судья Любовь Майдан вынесла приговор 36-летнему наркоману, дважды обворовавшему магазин «ДНС» на улице Комсомольской.

Каждый раз мужчина приезжал в наш город на такси по своим делам. Пользуясь возможностью, он заходил в «ДНС» около рынка.

В первый раз ему приглянулась электробритва «Браун 9330s» за 14,8 тыс. рублей. Мужчина отметил, что на устройстве нет противокражного устройства, и решил этим воспользоваться. Он положил бритву в рюкзак, а потом ещё немного побродил по магазину, и только потом покинул его, пройдя через кассы, не расплатившись. В тот же день вор продал бритву за 5 тыс. рублей. Её пропажу заметили сотрудники магазина уже позже, обнаружив пустое место на стеллаже. Продавцы посмотрели запись с камеры видеонаблюдения и увидели, как «несун» убирает бритву в рюкзак. Тогда же составили портрет преступника: мужчина лет 36-ти, среднего роста и плотного телосложения.

Во второй раз, оказавшись в нашем городе, гастролёр уже не смог обойти полюбившийся магазин стороной. На этот раз он похитил игровую приставку «Нинтендо Свитч» за 12,5 тыс. рублей. Её он продал за 4 тыс. рублей. Продавцы заметили кражу уже после того, как вор покинул магазин. Его действия вновь зафиксировала видеокамера.

На этот раз ходок не остановился. Снова приехав в наш город, он в третий раз зашёл в магазин «ДНС». Его тут же задержали сотрудники торговой точки, а потом передали гастролёра полицейским. Поняв, что отпираться не имеет смысла, мужчина написал явку с повинной и чистосердечно раскаялся в совершённых преступлениях.

Явка с повинной и раскаяние смягчили приговор. При его вынесении суд учёл и отягчающее обстоятельство: рецидив. До этого подсудимого уже трижды привлекали к уголовной ответственности. Его судили за кражи в Ленинском и Калининском районах Новосибирска. К моменту вынесения приговора судимости по этим делам уже были погашены. Однако непогашенная судимость оставалась по приговору Заельцовского суда. Вор из «ДНС» был приговорён за сбыт наркотиков к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако два последних года суд заменил более мягким наказанием в виде ограничения свободы. Именно в этот период мужчина вновь переступил закон и совершил кражу в Бердске.

При вынесении приговора суд добавил не отбытую часть к основному сроку. Ещё при вынесении приговора суд учёл, что мужчина состоит на учёте у нарколога.

В итоге суд приговорил заезжего гастролёра к одному году лишения свободы в колонии строгого режима.