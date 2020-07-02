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Работа в Искитиме: Водителя на зарплату в 40 000 рублей срочно ищут в Бердске

14:45 02.07.2020 Фото: pixabay
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Центр занятости населения предлагает 880 вакансий для искитимцев. Выбери работу мечты.

Работа в Искитиме: Водителя на зарплату в 40 000 рублей срочно ищут в Бердске
Работы найти не трудно
№ п/п Профессия Организация Заработок от Телефон
1 Агент коммерческий ООО Международная компания Содружество 18000 (383) 2010974
2 Агент по продаже недвижимости ООО «Городское Жилищное Агентство» 15163 (923) 2297639
3 Агент торговый ООО Международная компания Содружество 18000 (383) 2010974
4 Акушерка ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 27000 (38343) 23844
5 Аппаратчик ЗАО «Искитимский молзавод» 31000 (838343) 51217
6 Аппаратчик крупяного производства ООО А/Ф ПродКомСиб 26000 (383) 2305084
7 Аппаратчик крупяного производства ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ» 24000 (913) 9467831
8 Аппаратчик приготовления химических растворов 3 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 16385 (38343) 49642
9 Аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов АО «Агрофирма «Лебедевская» 31000 (38343) 51217
10 Аппаратчик химводоочистки ООО «Искитимская городская котельная» 18608 (38343) 49642
11 Арматурщик ООО «ЖБИ-5» 18599 (38343) 35308
12 Арматурщик 2 разряда-4 разряда ООО «ЛДСК» 20000 (38343) 31663
13 Балансировщик шин ИП Поляков А.А. 25000 (913) 3881555
14 Бетонщик ИП Питецкий Максим Федорович 25000 (913) 7677608
15 Библиотекарь МКУК «Искитимская ЦБС» 15163 (38343) 23180
16 Бункеровщик АО «Искитимцемент» 19500 (38343) 49642
17 Бухгалтер АО «Птицефабрика «Евсинская» 28000 (38343) 76272
18 Бухгалтер ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения» 15200 (38341) 58910
19 Бухгалтер ПОУ «Искитимская ТШ ДОСААФ России» 15163 (38343) 20457
20 Бухгалтер АО «Птицефабрика «Евсинская» 15800 (38343) 76272
21 Бухгалтер АО «Новосибирская птицефабрика» 25000 (38343) 92422
22 Бухгалтер АО «Новосибирская птицефабрика» 23980 (38343) 92422
23 Бухгалтер ООО «Росагрокорм» 15163 (38343) 43637 доб. (123)
24 Бухгалтер ООО «КЕРБЕР и К» 15163 (38343) 47164
25 Бухгалтер МКУ г.Искитима НСО «Центр бухгалтерского и ресурсно-правового обеспечения» 18000 (838343) 24612
26 Бухгалтер (средней квалификации) АО «Полевод» 15163 (38343) 61131
27 Ведущий Инженер-строитель МКУ «УКС» г.Искитима НСО 15163 (38343) 24708
28 Ведущий Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве) МКУ «УКС» г.Искитима НСО 15163 (38343) 24708
29 Ведущий Специалист УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (Межрайонное) 18000 (38343) 29316
30 Ведущий Специалист администрация Искитимского района НСО 20000 (38343) 42006
31 Ветеринарный врач АО «Агрофирма «Лебедевская» 25000 (38343) 51217
32 Ветеринарный врач АО «Новосибирская птицефабрика» 30000 (38343) 92422
33 Ветеринарный врач ГБУ НСО «Управление ветеринарии Искитимского района НСО» 18000 (38343) 23480
34 Ветеринарный врач АО «Новоозерское» 15163 (38343) 59018
35 Ветеринарный врач ООО «Алмаз» 30000 (38343) 52142
36 Водитель автомобиля Заречное ЗАО 25000 (38343) 64124
37 Водитель автомобиля ИП Волгин Ю.В. 40000 (983) 3005852
38 Водитель автомобиля ИП Черняева Е.А. 20000 (923) 1822848
39 Водитель автомобиля ИП Шибанова Е.В. 17000 (38343) 43111
40 Водитель автомобиля ООО «Искитимский таксопарк» 16000 (38343) 25555
41 Водитель автомобиля ИП Митчин А.А. 30000 (913) 9254787
42 Водитель автомобиля АО «ЭПМ-НовЭЗ» 25000 (383) 4350807
43 Водитель автомобиля МКП ИР «ПАТП» 23000 (38343) 25740
44 Водитель автомобиля МУП ИР «Центральное» 20000 (38343) 76195
45 Водитель автомобиля ЗАО «Коченевская птицефабрика» 18000 (38343) 72217
46 Водитель автомобиля ООО «ТД «САС-ЦЕМЕНТ Новосибирск» 20000 (913) 9190409
47 Водитель автомобиля ИП Шибанова Е.В. 15163 (38343) 43111
48 Водитель автомобиля ООО «ПГС» 30000 (923) 1113803
49 Водитель автомобиля ООО «Автострой» 30000 (913) 2091616
50 Водитель автомобиля ООО «Автострой» 30000 (913) 2091616
51 Водитель автомобиля ООО «Жилсервис» 22000 (38343) 31154
52 Водитель автомобиля ООО «Росагрокорм» 15163 (38343) 43637 доб. (123)
53 Водитель автомобиля ООО «АВТ» 39000 (913) 8994797
54 Водитель автомобиля АО «Птицефабрика «Евсинская» 25000 (38343) 76272
55 Водитель автомобиля Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 25000 (38343) 29678
56 Водитель автомобиля Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15163 (923) 1137407
57 Водитель автомобиля ИП Калиниченко С.Н. 25000 (913) 0023364
58 Водитель автомобиля АО «РЭС» 23000 (38343) 20385
59 Водитель автомобиля ИП Серков Иван Сергеевич 25000 (913) 7273823
60 Водитель автомобиля АО «РЭС» 27000 (38343) 20385
61 Водитель автомобиля ООО «Сибирское Транспортное Содружество» 35000 (383) 3048907
62 Водитель автомобиля Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15163 (38343) 35960
63 Водитель автомобиля ООО «Магистраль» 30000 (913) 9093959
64 Водитель автомобиля МУП «ЦПАТП» 25000 (38343) 24710
65 Водитель автомобиля АО «Искитимцемент» 33200 (38343) 49642
66 Водитель автомобиля МКП ИР «ПАТП» 24500 (38343) 25740
67 Водитель автомобиля ООО «Вертикаль» 30000 (913) 2099020
68 Водитель автомобиля ООО «КЕРБЕР и К» 15163 (38343) 47164
69 Водитель автомобиля АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 29000 (38345) 69238
70 Водитель автомобиля МАОУ КШИ № 12 15500 (38343) 24905
71 Водитель автомобиля Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор 25000 (38345) 21112
72 Водитель автомобиля ЗАО Степное 20000 (38343) 55122
73 Водитель автомобиля ООО «ИЭК» 15163 (38343) 27600
74 Водитель автомобиля ООО «ИЭК» 40000 (38343) 27600
75 Водитель автомобиля ИП Коркин О.В. 20000 (913) 0154442
76 Водитель автомобиля ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 27000 (38343) 93021
77 Водитель автомобиля ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 20000 (38343) 39657
78 Водитель погрузчика Строительные системы,ООО 20000 (38341) 58198
79 Водитель погрузчика ООО «Автострой» 35000 (953) 8038762
80 Вожатый МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 15163 (38343) 55124
81 Вожатый ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000 (983) 3161191
82 Воспитатель МКДОУ детский сад «Светлячок» ст. Евсино 15163 (38343) 78028
83 Воспитатель ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 19000 (983) 3161191
84 Воспитатель МКДОУ детский сад «Жаворонок» р.п.Линево 15163 (38343) 39205
85 Воспитатель МБДОУ д/с № 16 «Солнышко» 15163 (38343) 35985
86 Воспитатель ГАУ НСО Всеканикулы 22988 (383) 2090765
87 Воспитатель МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 15163 (38343) 30623
88 Воспитатель МБДОУ 26 «Сказка» 20000 (38343) 26046
89 Воспитатель МБДОУ №20 «Орленок» 15163 (38343) 20840
90 Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ №22 Родничок 19000 (38343) 25880
91 Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ №21 «Колокольчик» 18000 (38343) 22748
92 Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ детский сад №4 «Теремок» 17000 (38343) 92355
93 Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ 25 «Медвежонок» 18000 (38343) 28545
94 Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ № 27 «Росинка» 20000 (38343) 25114
95 Воспитатель детского сада (яслей-сада) МКДОУ детский сад «Лесная сказка д.Бурмистрово» 18000 (38343) 74218
96 Врач-акушер-гинеколог ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 44653 (38343) 39657
97 Врач-акушер-гинеколог ООО «Клиника здоровья» 50000 (913) 7091397
98 Врач-акушер-гинеколог ЗАО «Клиника Санитас» 30000 (38343) 25612
99 Врач-акушер-гинеколог ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 44653 (38343) 39657
100 Врач-аллерголог-иммунолог ЗАО «Клиника Санитас» 30000 (38343) 25612
101 Врач-анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 45000 (38343) 23844
102 Врач-детский хирург ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 38500 (38343) 23844
103 Врач-невролог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 40000 (38343) 23844
104 Врач-невролог ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 15163 (983) 3161191
105 Врач-онколог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 56000 (38343) 23844
106 Врач-отоларинголог ООО БОБЕР 30000 (913) 9221911
107 Врач-офтальмолог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 40000 (38343) 23844
108 Врач-офтальмолог ЗАО «Клиника Санитас» 30000 (38343) 25612
109 Врач-педиатр МБУ ДО ДООЦ «Радужный» 30000 (38343) 40491
110 Врач-педиатр МКОУ КШ № 7 15163 (38343) 21658
111 Врач-педиатр ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 30000 (38343) 23844
112 Врач-педиатр ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 25000 (983) 3161191
113 Врач-педиатр ЗАО «Клиника Санитас» 25000 (38343) 25612
114 Врач-педиатр ГАУ НСО Всеканикулы 45977 (383) 2090691
115 Врач-педиатр участковый ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 60000 (38343) 23844
116 Врач-психиатр ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат 62500 (38343) 77228
117 Врач-пульмонолог ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 15163 (983) 3161191
118 Врач-рентгенолог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 40000 (38343) 23844
119 Врач-стоматолог-терапевт ООО «ЗубЛаб» 30000 (923) 2274896
120 Врач-стоматолог ЗАО «Клиника Санитас» 30000 (38343) 25612
121 Врач-стоматолог Алесик ООО 15163 (923) 2300151
122 Врач-стоматолог ООО «Дуэт-Люкс» 70000 (38343) 27605
123 Врач-стоматолог ООО «Дуэт-Люкс» 70000 (38343) 27605
124 Врач-стоматолог ООО «СК ЮВЕНТА» 25000 (913) 3923864
125 Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 35000 (38343) 23844
126 Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 40000 (38343) 23844
127 Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 35000 (38343) 23844
128 Врач-терапевт ООО БОБЕР 25000 (913) 9221911
129 Врач-терапевт ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат 62500 (38343) 77228
130 Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 38000 (38343) 23844
131 Врач-терапевт участковый ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 40000 (38343) 39657
132 Врач-терапевт участковый ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 60000 (38343) 23844
133 Врач-травматолог-ортопед ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 15163 (983) 3161191
134 Врач 2 категории (класса) МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» 23000 (38343) 20488
135 Врач по лечебной физкультуре ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 35000 (38343) 23844
136 Врач по спортивной медицине АНО СК «Кристалл» 40000 (913) 9268444
137 Врач скорой медицинской помощи ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 50000 (38343) 23844
138 Врач ультразвуковой диагностики ООО «Клиника здоровья» 40000 (913) 7091397
139 Газорезчик АО «ЭПМ-НовЭЗ» 20300 (838343) 50807
140 Газорезчик 4 разряда ООО «СИБЦЕМСЕРВИС» 23000 (983) 3156478
141 Газосварщик ООО «Триал» 24000 (38343) 29881
142 Главный Бухгалтер администрация Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области 22000 (38343) 92193
143 Главный Инженер ООО «ЖИЛИНВЕСТ» 25000 (383) 3211996
144 Главный Специалист УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (Межрайонное) 20000 (38343) 29316
145 Главный Специалист УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (Межрайонное) 20000 (38343) 29316
146 Главный экономист АО «Полевод» 18750 (38343) 61131
147 Главный энергетик (в промышленности) ООО «СибТЭК» 43000 (38343) 50124
148 Главный энергетик (в прочих отраслях) ООО «Искитимский завод строительных материалов» 16000 (913) 9555420
149 Горничная ИП Таранов Е.В. 15163 (903) 9302070
150 Горничная ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 15163 (38343) 74134
151 Горный Мастер АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 42000 (38345) 69238
152 Государственный налоговый инспектор Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 20000 (38343) 29836
153 Грузчик ЗАО «Искитимский молзавод» 23700 (838343) 51217
154 Грузчик АО «Птицефабрика «Евсинская» 25000 (38343) 76272
155 Грузчик ООО «КМП ВОСТОК» 30000 (961) 2206268
156 Грузчик ООО Атлант-Н 15163 (953) 7622313
157 Грузчик ООО «Розница К-1» 18000 (800) 7755999
158 Грузчик ООО «Розница К-1» 18000 (800) 7755999
159 Грузчик ООО «Розница К-1» 18000 (800) 7755999
160 Грузчик ООО «КРОКМАРТ-Производство» 22500 (923) 7751810
161 Грузчик ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ» 24000 (913) 9467831
162 Грузчик ОСП ЦГЦ ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция» 15163 (38343) 92130
163 Дворник ООО УК «Жилищная инициатива» 15163 (983) 3091157
164 Дворник ООО ЖЭУ «Центральное» 15163 (38343) 24370
165 Дворник ООО «ЖЭУ №1» 15163 (38343) 28610
166 Дворник ООО «ЖЭУ-Центральное» 15163 (38343) 24370
167 Дворник АО «ЭПМ-НовЭЗ» 15200 (38343) 50404
168 Дворник ТСН «Комфорт» 15163 (38343) 24243
169 Дворник ООО «Управляющая компания Оптимум» 16000 (38343) 39111
170 Дворник ТСЖ «Подгорный» 15163 (983) 1212060
171 Дворник ООО «ИЭК» 15163 (38343) 27600
172 Дворник ООО «ЖЭУ1» 15163 (38343) 28610
173 Дворник ООО «НовоСкан» 16000 (38343) 92050
174 Дворник ООО СФ «Запад» 15163 (38343) 28890
175 Дворник МКОУ «СОШ с.Лебедевка» 15163 (38343) 51201
176 Дворник ООО «Алмаз» 15163 (38343) 52142
177 Дворник ООО Евсинский КХП 15200 (38343) 76488
178 Делопроизводитель администрация Искитимского района НСО 15163 (38343) 42775
179 Делопроизводитель Администрация Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области 15163 (38343) 55246
180 Делопроизводитель ООО «Росагрокорм» 15163 (38343) 43637 доб. (123)
181 Диспетчер ИП Шибанова Е.В. 15163 (38343) 43111
182 Диспетчер ИП Шибанова Е.В. 15163 (38343) 43111
183 Диспетчер ООО «КЕРБЕР и К» 17000 (38343) 47164
184 Диспетчер автомобильного транспорта АО «Птицефабрика «Евсинская» 16500 (38343) 76272
185 Дорожный рабочий АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 21750 (923) 1280903
186 Дорожный рабочий Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор 15163 (38345) 21112
187 Дояр КФХ Здвижкова Мария Наильевна 15163 (923) 1043662
188 Дробильщик 3 разряда-6 разряда ОАО «Искитимизвесть» 28000 (383) 2105195
189 Животновод ООО «Алмаз» 18000 (38343) 52142
190 Заведующий аптекой ООО Мелодия здоровья 5 42000 (983) 1302603
191 Заведующий аптекой ООО Мелодия здоровья 5 60000 (983) 1302603
192 Заведующий отделением (в прочих отраслях) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 42000 (38343) 39657
193 Заведующий столовой МКОУ «СОШ д.Шибково» 15163 (38343) 65115
194 Заведующий столовой ГАУ НСО Всеканикулы 26436 (383) 2090691
195 Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшер (акушер, медицинская сестра) ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 25000 (38343) 23844
196 Заведующий хозяйством ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 20000 (38343) 39657
197 Заместитель Директор (заведующий) по учебно-воспитательной работе МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 24425 (38343) 71240
198 Заместитель Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях) Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 30000 (38343) 29836
199 Заточник деревообрабатывающего инструмента ООО Гуантянь-Сибирь 18000 (383) 2998859
200 Затяжчик обуви ООО «КОК» 16000 89231161616
201 Затяжчик обуви ООО «Искитим-обувь» 16000 (923) 1161616
202 Затяжчик обуви ООО «ЭнергоСтрой» 16000 (923) 1267624
203 Зоотехник АО «Новоозерское» 15163 (38343) 59018
204 Зубной техник ООО «ЗубЛаб» 30000 (923) 2274896
205 Инженер-конструктор АО «ЭПМ-НовЭЗ» 20000 (38343) 50807
206 Инженер-программист МУП «Городской информационно-технический центр» г. Искитима НСО 15163 (38343) 24319
207 Инженер-проектировщик МБУ Искитимского района «УКС» 20000 (38343) 20175
208 Инженер-технолог ООО «ЛДСК» 22000 (38343) 31663
209 Инженер-экономист АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 23000 (923) 1280903
210 Инженер-электроник АО «ЭПМ-НовЭЗ» 25000 (838343) 50807
211 Инженер-электроник АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 30000 (923) 1280903
212 Инженер-энергетик МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим 17000 (38343) 92349
213 Инженер АО «РЭС» 32000 (38343) 20385
214 Инженер ООО «Триал» 15163 (913) 7679708
215 Инженер высшей категории (класса) МБУ «УБиДХ» 19000 (38343) 24727
216 Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов АО «ЭПМ-НовЭЗ» 30000 (38343) 50807
217 Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами АО «Искитимцемент» 30000 (38343) 49642
218 Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 25000 (38343) 25588
219 Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО Евсинский КХП 28000 (38343) 76488
220 Инженер по нормированию труда ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 28840 (38343) 33184
221 Инженер по организации эксплуатации и ремонту АО «ЭПМ-НовЭЗ» 25000 (838343) 50807
222 Инженер по охране труда ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 20000 (38343) 39657
223 Инженер по охране труда АО «ЭПМ-НовЭЗ» 25000 (38343) 50807
224 Инженер по охране труда ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 20000 (38343) 39657
225 Инженер по охране труда ООО «ИНКОЛАБ СЕРВИСЕЗ РАША» 35000 (905) 9031684
226 Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве) ООО «Бастет» 17000 (923) 2419700
227 Инженер по промышленной безопасности АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 27000 (923) 1280903
228 Инженер производственно-технического отдела ООО «Водоканал» 21900 (38343) 25599
229 Инспектор ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 14556 (38343) 93021
230 Инспектор администрация Искитимского района НСО 18800 (38343) 42775
231 Инспектор администрация Искитимского района НСО 18800 (38343) 42006
232 Инспектор МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим 15163 (38343) 92349
233 Инспектор по кадрам ООО «ЛДСК» 28000 (38343) 31663
234 Инспектор по кадрам ООО «СЗ РСК Восток» 15163 (903) 9350878
235 Инспектор по охране труда и технике безопасности МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 15163 (38343) 24651
236 Инспектор по охране труда и технике безопасности ООО «СИБЦЕМСЕРВИС» 28000 (983) 3156478
237 Инспектор центра занятости населения ГКУ НСО ЦЗН г.Искитима 26000 (38343) 24142
238 Инструктор по физической культуре ГАУ НСО Всеканикулы 22988 (383) 2090691
239 Инструктор по физической культуре 1 категории (класса) МБДОУ №17 «Огонек» 19000 (38343) 24765
240 Калькулятор МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163 (38341) 58918
241 Кассир Исток ООО 15163 (913) 8957474
242 Кассир ООО «Розница К-1» 22000 (800) 7755999
243 Кассир ООО «Розница К-1» 22000 (800) 7755999
244 Кассир ООО «Розница К-1» 22000 (800) 7755999
245 Кассир ООО «Розница К-1» 22000 (800) 7755999
246 Кастелянша ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 15163 (38343) 23844
247 Кладовщик Строительные системы,ООО 20000 (38341) 58198
248 Кладовщик ООО «КМП ВОСТОК» 20000 (961) 2206268
249 Кладовщик АО «Новосибирская птицефабрика» 20000 (38343) 92422
250 Кладовщик ГАУ НСО Всеканикулы 20689 (383) 2090691
251 Кондитер ИП Дадыко Д.А. 21000 (913) 7387699
252 Кондитер ИП Лямкина Е.А. 15163 (923) 1804858
253 Контролер АО «Искитимцемент» 36840 (38343) 49642
254 Контролер качества ООО «ЛДСК» 19250 (38343) 31663
255 Контролер продукции цветной металлургии АО «ЭПМ-НовЭЗ» 20000 (38343) 50807
256 Копировщик ООО «Междуречье» 15163 (38343) 20672
257 Кровельщик по стальным кровлям ООО «Управляющая компания Оптимум» 15163 (38343) 39111
258 Культорганизатор МКУК «Досуговый центр Промышленного сельсовета» 15163 (38343) 71232
259 Культорганизатор МКУК «Гусельниковский центр досуга» 15163 (838343) 67193
260 Курьер ООО «ЗубЛаб» 15163 (923) 2274896
261 Кухонный рабочий МБУ ДО ДООЦ «Радужный» 15163 (38343) 40491
262 Кухонный рабочий ГАУ НСО Всеканикулы 15172 (383) 2090691
263 Кухонный рабочий ООО «Полюс плюс» 15200 (923) 2448415
264 Лаборант ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 25000 (38343) 39657
265 Лаборант АО «Новосибирская птицефабрика» 18700 (38343) 92422
266 Лаборант ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 20000 (38343) 25588
267 Лаборант ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 20000 (38343) 25588
268 Лаборант ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 25000 (38343) 39657
269 Лаборант ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 25000 (38343) 39657
270 Лаборант ООО «ЛДСК» 19250 (38343) 31663
271 Лаборант по физико-механическим испытаниям АО «ЭПМ-НовЭЗ» 16700 (383) 4350807
272 Лаборант химического анализа АО «ЭПМ-НовЭЗ» 17000 (38343) 50807
273 Лебедчик ОАО «Искитимизвесть» 23000 (383) 2105195
274 Литейщик санитарно-строительных изделий на стенде ООО Завод керамических изделий Универсал 20000 (38345) 71145
275 Логопед МБОУ — СОШ №3 25000 (38343) 22328
276 Маляр ЖЭУ-2 ООО 15163 (38343) 36691
277 Маляр ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2» 15163 (38343) 36691
278 Маляр ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 28000 (38343) 33184
279 Маляр 4 разряда ООО Евсинский КХП 17500 (38343) 76488
280 Мастер-взрывник АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 24000 (923) 1280903
281 Мастер ЗАО «Искитимский молзавод» 34000 (838343) 51217
282 Мастер АО «Агрофирма «Лебедевская» 34000 (38343) 51217
283 Мастер ОАО «Искитимизвесть» 30000 (383) 2105195
284 Мастер по проходке горных выработок ЗАО «Чернореченский карьер» 41000 (38343) 49642
285 Мастер по ремонту приборов и аппаратуры ИП Евдокимов Д.Ю. 16000 (983) 3155715
286 Мастер строительных и монтажных работ ООО ЖЭУ «Центральное» 18000 (38343) 24370
287 Мастер участка ООО «ЖИЛИНВЕСТ» 20000 (383) 3211996
288 Мастер участка АО «РЭС» 38000 (38343) 20385
289 Мастер участка ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000 (38343) 74134
290 Мастер цеха ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 25000 (38343) 25588
291 Мастер цеха АО «Новосибирская птицефабрика» 28000 (38343) 92422
292 Мастер цеха АО «Новосибирская птицефабрика» 23000 (38343) 92422
293 Машинист (кочегар) котельной АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 23000 (923) 1280903
294 Машинист автогрейдера Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор 25000 (38345) 21112
295 Машинист бульдозера ООО «ЖБИ-5» 23158 (38343) 35308
296 Машинист буровой установки 6 разряда ОП ООО «Промсервис» 60000 (961) 8487454
297 Машинист компрессорных установок АО «Новосибирская птицефабрика» 15163 (38343) 92422
298 Машинист конвейера 2 разряда ЗАО «Чернореченский карьер» 16000 (38343) 49642
299 Машинист котлов ООО «СибТЭК» 23200 (38343) 50124
300 Машинист крана (крановщик) АО «ЭПМ-НовЭЗ» 35000 (383) 4350807
301 Машинист крана (крановщик) ООО Искитимский завод строительных материалов-1 20000 (38343) 45156
302 Машинист крана (крановщик) 5 разряда-6 разряда ООО «ЛДСК» 25000 (38343) 31663
303 Машинист крана автомобильного АО «РЭС» 30000 (38343) 20385
304 Машинист насосных установок ООО «Искитимская городская котельная» 19200 (38343) 49642
305 Машинист насосных установок ООО «Водоканал» 15580 (38343) 25599
306 Машинист установок обогащения и брикетирования 2 разряда-5 разряда АО «Сибирский Антрацит» 18000 (999) 4686172
307 Машинист экструдера ООО производственный комплекс «Союз» 36500 (383) 3446816
308 Медицинская сестра ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 25000 (38343) 23844
309 Медицинская сестра ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000 (38343) 74134
310 Медицинская сестра МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» 19800 (38343) 20488
311 Медицинская сестра ООО «Клиника здоровья» 28000 (913) 7091397
312 Медицинская сестра ГАУ НСО Всеканикулы 34483 (383) 2090691
313 Медицинская сестра Алесик ООО 15163 (923) 2300151
314 Медицинская сестра операционная ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 25000 (38343) 23844
315 Медицинская сестра палатная (постовая) ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 22000 (38343) 23844
316 Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра) ГАУ НСО Всеканикулы 28735 (383) 2090691
317 Менеджер АО «Новосибирская птицефабрика» 23000 (38343) 92422
318 Менеджер Банк «Левобережный» (ПАО) 20000 (38343) 22212
319 Менеджер ООО «ФитСервис Искитим» 30000 (383) 2142101
320 Менеджер ООО «Росагрокорм» 15163 (38343) 43637 доб. (123)
321 Менеджер (в коммерческой деятельности) ООО «Триал» 15163 (913) 7679708
322 Менеджер по рекламе ИП Витман Т.П. 15163 (38343) 42080
323 Методист МБУ ДО ДООЦ «Радужный» 17000 (38343) 40491
324 Методист 1 категории (класса) МАОУ ДО ЦДО 15163 (38343) 20334
325 Механик ЗАО «Искитимский молзавод» 27343 (838343) 51217
326 Механик ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 20000 (38343) 39657
327 Механик АО «Агрофирма «Лебедевская» 30500 (38343) 51217
328 Механик ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 20000 (38343) 39657
329 Механик автомобильной колонны МКП ИР «ПАТП» 20000 (38343) 25740
330 Механик автомобильной колонны АО «Птицефабрика «Евсинская» 30000 (38343) 76272
331 Механик по ремонту оборудования ООО производственный комплекс «Союз» 30000 (383) 3446816
332 Микробиолог ООО Евсинский КХП 24000 (38343) 76488
333 Младший Бухгалтер (средней квалификации) 2 категории (класса) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 25000 (38343) 39657
334 Младший Инспектор отдела режима и охраны ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 27000 (38343) 93021
335 Младший Медицинский статистик 2 категории (класса) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 19000 (38343) 39657
336 Младший Медицинский статистик 2 категории (класса) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 19000 (38343) 39657
337 Мойщик автомобилей ИП Митчин А.А. 20000 (913) 9254787
338 Мойщик посуды ГАУ НСО Всеканикулы 15172 (383) 2090691
339 Мойщик тары и оборудования ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 25000 (38343) 25588
340 Монтажник ИП Лобода Н.Н. 20000 (913) 3928093
341 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 21000 (923) 1280903
342 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 18822 (38343) 49478
343 Моторист автоматизированной топливоподачи АО «Новосибирская птицефабрика» 15163 (38343) 92422
344 Музыкальный руководитель МБУК Искитимского района «Центр развития культуры Искитимского района» 15163 (38343) 29620
345 Музыкальный руководитель МАДОУ № 24 «Журавушка» 22000 (38343) 20005
346 Музыкальный руководитель МБДОУ № 27 «Росинка» 16000 (38343) 25114
347 Музыкальный руководитель МБДОУ 12 Березка 20000 (38343) 24623
348 Музыкальный руководитель МКДОУ детский сад «Лесная сказка д.Бурмистрово» 15163 (38343) 74218
349 Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 24000 (923) 1280903
350 Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 22000 (923) 1280903
351 Наладчик технологического оборудования ООО Атлант-Н 40000 (953) 7622313
352 Насыпщик цемента АО «Искитимцемент» 35000 (38343) 49642
353 Начальник участка (в прочих отраслях) АО «РЭС» 40000 (38343) 20385
354 Облицовщик-плиточник ООО «Бастет» 22000 (923) 2419700
355 Обойщик мебели ИП Крючков Н.П. 15163 (962) 8263016
356 Обработчик рыбы ООО «Искитимский рыбозавод» 15163 (38343) 25474
357 Овощевод ООО Международная компания Содружество 16000 (383) 2010974
358 Оперативный уполномоченный Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 47000 (38343) 29678
359 Оператор автоматической газовой защиты ООО «Поиск» 15163 (38343) 20616
360 Оператор по ветеринарной обработке животных АО «Новосибирская птицефабрика» 15163 (38343) 92422
361 Оператор по ветеринарной обработке животных АО «Новосибирская птицефабрика» 15163 (38343) 92422
362 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы ООО «Алмаз» 25000 (38343) 52142
363 Оператор птицефабрик и механизированных ферм АО «Птицефабрика «Евсинская» 18000 (38343) 76272
364 Оператор птицефабрик и механизированных ферм ЗАО «Коченевская птицефабрика» 20000 (38343) 72217
365 Оператор птицефабрик и механизированных ферм АО «Новосибирская птицефабрика» 19000 (38343) 92422
366 Оператор пульта управления Новосибирский воен.ин-т внутр.войск МВД РФ 28000 (923) 7030229
367 Оператор связи Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15163 (923) 1137407
368 Оператор станков с программным управлением ООО «Производственная компания «Профильсталь» 20000 (913) 9345949
369 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 22000 (38343) 25588
370 Отделочник железобетонных изделий 2 разряда-3 разряда ООО «ЛДСК» 20000 (38343) 31663
371 Офис-менеджер ООО «Электронные системы безопасности» 17000 (38343) 41713
372 Охранник ЗАО «Коченевская птицефабрика» 17000 (38343) 72217
373 Охранник ООО ЧОП Сибирский Щит-II 15163 (38343) 28599
374 Охранник ООО ЧОП «Искитимский Легион» 15163 (38343) 20341
375 Охранник ООО ЧОО «ГРАФИТ-Новосибирск» 15163 (38343) 50829
376 Парикмахер ИП Кузьмина А.В. 15200 (38343) 29883
377 Парикмахер ИП Осинцева Н.В. 16000 (913) 7676310
378 Парикмахер ИП Петрова М.С. 15163 (923) 2461466
379 Парикмахер ИП Ерохина Е.С. 25000 (923) 2484331
380 Парикмахер ИП Чарыкова Л.П. 15163 (905) 9552856
381 Педагог-организатор МБУ ДО ДООЦ «Радужный» 17000 (38343) 40491
382 Педагог-организатор МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163 (38343) 24805
383 Педагог-организатор МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163 (38343) 20522
384 Педагог-психолог МКОУ СОШ п.Маяк 15163 (38343) 51923
385 Педагог-психолог МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 19600 (38343) 24651
386 Педагог-психолог МКОУ «СОШ п.Листвянский» 17000 (38343) 38520
387 Педагог-психолог МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163 (38341) 58918
388 Педагог-психолог МКОУ «ООШ с.Морозово» 15163 (38343) 73121
389 Педагог-психолог МКОУ ООШ п.Барабка 15163 (38343) 20694
390 Педагог дополнительного образования ГАУ НСО Всеканикулы 22988 (383) 2090691
391 Педагог социальный МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 17000 (38343) 24651
392 Педагог социальный МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163 (38341) 58918
393 Пекарь ООО «Автофуд» 23100 (38343) 23301
394 Пекарь ИП Дадыко Д.А. 24000 (913) 7387699
395 Пекарь ИП Лямкина Е.А. 17000 (923) 1804858
396 Пекарь ООО «КЕРБЕР и К» 18000 (38343) 47164
397 Пекарь МБОУ «СОШ №3 р.п.Линево» 15163 (38343) 30265
398 Первый помощник Врач ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в Искитимском р-не 25000 (38343) 25526
399 Первый помощник Зубной техник ООО «ЗубЛаб» 15163 (923) 2274896
400 Первый помощник Юрист ООО «Правосудие» 15163 (905) 9318904
401 Переводчик ООО «Искитим-обувь» 16000 (923) 1161616
402 Переводчик ООО «ЭнергоСтрой» 16000 (923) 1267624
403 Повар МКОУ «СОШ п.Чернореченский» 15163 (38343) 68533
404 Повар МБУ ДО ДООЦ «Радужный» 15163 (38343) 40491
405 Повар ООО «Автофуд» 23900 (38343) 23301
406 Повар МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 15163 (38343) 24651
407 Повар ИП Лямкина Е.А. 17000 (923) 1804858
408 Повар ИП Лямкина Е.А. 21000 (923) 1804858
409 Повар МКОУ «СОШ ст.Евсино» 15163 (38343) 76182
410 Повар ООО «Сибирские пельмени» 18000 (962) 8363736
411 Повар МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163 (38341) 58918
412 Повар ГАУ НСО Всеканикулы 19540 (383) 2090691
413 Повар ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 14556 (38343) 93021
414 Повар МУП ЦУМ Искитим 15163 (38343) 23121
415 Повар МАОУ СОШ №9 г.Искитима 15200 (38343) 44142
416 Повар ИП Коршунова Татьяна Анатольевна 15163 (905) 9309415
417 Повар АО «Агрофирма «Лебедевская» 15163 (38343) 51217
418 Повар ООО «Алякова» 19000 (38343) 24626
419 Повар ООО «Совхоз Бердский» 16000 (923) 1161616
420 Повар 2 разряда МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 15163 (38343) 30623
421 Повар 3 разряда-5 разряда МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 15163 (38343) 30623
422 Повар 5 разряда МБДОУ №17 «Огонек» 15163 (38343) 24765
423 Повар 5 разряда ООО «Полюс плюс» 15200 (923) 2448415
424 Повар 5 разряда 1 категории (класса) МБДОУ № 27 «Росинка» 16000 (38343) 25114
425 Подсобный рабочий ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 15163 (38343) 25588
426 Подсобный рабочий ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 22000 (38343) 33184
427 Подсобный рабочий ООО А/Ф ПродКомСиб 24000 (383) 2305084
428 Подсобный рабочий ООО Евсинский КХП 15200 (38343) 76488
429 Подсобный рабочий АО «Новосибирская птицефабрика» 15163 (38343) 92422
430 Подсобный рабочий ОАО «Преображенское» 15163 (38343) 63248
431 Подсобный рабочий ООО «ЛДСК» 15163 (38343) 31663
432 Подсобный рабочий ООО «РАЗРЕЗ ВОСТОЧНЫЙ» 15163 (38343) 93002
433 Подсобный рабочий ООО Экосистема 18000 (983) 1330565
434 Подсобный рабочий 1 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 16375 (38343) 49642
435 Подсобный рабочий 1 разряда АО «Искитимцемент» 15163 (38343) 49642
436 Подсобный рабочий 2 разряда АО «Искитимцемент» 15300 (38343) 49642
437 Полицейский-водитель Искитимский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области 25000 (38343) 29818
438 Полицейский Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 25000 (38343) 29678
439 Помощник воспитателя МКДОУ детский сад «Жаворонок» р.п.Линево 15163 (38343) 39205
440 Помощник воспитателя МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 15163 (38343) 30623
441 Помощник врача-эпидемиолога ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в Искитимском р-не 24000 (38343) 25526
442 Помощник Машинист печатной машины ООО «Бёрнс» 25000 (906) 9072206
443 Помощник Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата ООО «КРОКМАРТ-Производство» 24000 (923) 7751810
444 Помощник Повар КФХ Здвижкова Мария Наильевна 15163 (923) 1043662
445 Помощник руководителя и специалиста Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) «Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области» 15163 (38343) 22184
446 Портной ИП Витман Т.П. 15163 (38343) 42080
447 Портной ИП Корбатова Л.А. 18000 (913) 9073468
448 Почтальон Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15170 (38343) 35960
449 Почтальон Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15170 (38343) 35960
450 Почтальон 1 категории (класса) Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15163 (38343) 35960
451 Почтальон 2 категории (класса) Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15163 (38343) 35960
452 Преподаватель-организатор (в средней школе) МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 15163 (38343) 71240
453 Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 25000 (38343) 23093
454 Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 25000 (38343) 23093
455 Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения» 33674 (38341) 58910
456 Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «ООШ п.Алексеевский» 18000 (923) 1733172
457 Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «ООШ п.Рощинский» 17000 (38343) 69613
458 Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ №1 р.п. Линево имени Ф.И. Кулиша» 15163 (38343) 41938
459 Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ с.Верх-Коен» 15163 (38343) 53119
460 Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ п.Листвянский» 19000 (38343) 38520
461 Преподаватель (в начальной школе) МБОУ — СОШ №2 г.Искитима 20000 (38343) 23640
462 Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «ООШ д.Ургун» 20000 (38343) 76168
463 Преподаватель (в начальной школе) МБОУ «СОШ с.Улыбино» 21000 (38343) 57173
464 Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «Гимназия 1» 20000 (38343) 31851
465 Преподаватель (в начальной школе) МАОУ СОШ №4 г.Искитима 17000 (38343) 37264
466 Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 19000 (38343) 55124
467 Преподаватель (в начальной школе) МБОУ «СОШ №3 р.п.Линево» 15163 (38343) 30265
468 Преподаватель (в начальной школе) МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163 (38343) 24805
469 Преподаватель (в начальной школе) МКОУ СОШ с.Сосновка 15163 (38343) 72198
470 Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака» 15163 (38343) 74110
471 Преподаватель (в начальной школе) МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163 (38343) 20522
472 Прессовщик-формовщик пищевой продукции АО «Новосибирская птицефабрика» 25000 (38343) 92422
473 Продавец-консультант ИП Мартынов А.А. 15163 (923) 7026260
474 Продавец-консультант ООО Мобильный город 25000 (383) 3613010
475 Продавец непродовольственных товаров ИП Елисеев Павел Геннадьевич 15163 (38343) 68008
476 Продавец непродовольственных товаров ИП Малахов Д.А. 18000 (38343) 42026
477 Продавец продовольственных товаров ООО «ОЛИМП Маркет» 15163 (38343) 42026
478 Продавец продовольственных товаров КФХ Здвижкова Мария Наильевна 15163 (923) 1043662
479 Продавец продовольственных товаров ООО Жемчужина 17000 8903 9381728
480 Продавец продовольственных товаров ИП Адова С.В. 25000 (913) 3733798
481 Продавец продовольственных товаров ИП Князева Н.Е. 15163 (923) 1144928
482 Продавец продовольственных товаров ИП Нудорле А.В. 15163 (913) 3963862
483 Продавец продовольственных товаров ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 14556 (38343) 93021
484 Промышленный альпинист ИП Евдокимов Д.Ю. 20000 (983) 3155715
485 Профконсультант ГКУ НСО ЦЗН г.Искитима 26000 (38343) 24142
486 Психолог МКОУ «ООШ п.Первомайский» 15163 (38343) 79990
487 Птицевод АО «Новосибирская птицефабрика» 20000 (38343) 92422
488 Рабочий в производстве пищевой продукции АО «Новосибирская птицефабрика» 22200 (38343) 92422
489 Рабочий в производстве пищевой продукции АО «Новосибирская птицефабрика» 30000 (38343) 92422
490 Рабочий зеленого хозяйства АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 15163 (923) 1280903
491 Рабочий зеленого хозяйства АО «ЭПМ-НовЭЗ» 15163 (38343) 50807
492 Рабочий плодоовощного хранилища ООО Международная компания Содружество 16000 (383) 2010974
493 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий МБОУ — СОШ №3 15165 (38343) 22328
494 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда ЗАО «Чернореченский карьер» 15300 (38343) 49642
495 Рабочий по уходу за животными АО «Птицефабрика «Евсинская» 15163 (38343) 76272
496 Рабочий по уходу за животными ОАО «Преображенское» 15163 (38343) 63248
497 Рабочий сельскохозяйственного производства КФХ Здвижкова Мария Наильевна 15163 (923) 1043662
498 Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры ООО «ОДИН КЛИК» 20000 (913) 9026307
499 Разнорабочий ИП Таранов Е.В. 15163 (38343) 92281
500 Разнорабочий АО «ЭПМ-НовЭЗ» 15500 (838343) 50807
501 Разнорабочий АО «Новосибирская птицефабрика» 30000 (38343) 92422
502 Разнорабочий ИП Евдокимов Д.Ю. 15163 (983) 3155715
503 Разнорабочий ООО МК Прогресс 16000 (38343) 24723
504 Разнорабочий ИП Бондарев Д.М. 20000 (913) 4739416
505 Разнорабочий ООО «МПЗ» 25000 (913) 7175827
506 Разрубщик мяса ИП Адова С.В. 30000 (913) 3733798
507 Рамщик ООО Гуантянь-Сибирь 18000 (383) 2998859
508 Рамщик ИП Бондарев Д.М. 20000 (913) 4739416
509 Раскройщик ООО «КРОКМАРТ-Производство» 30000 (923) 7751810
510 Раскройщик ИП Кутлина Елена Владимировна 15163 (913) 7111779
511 Распределитель работ АО «ЭПМ-НовЭЗ» 20000 (838343) 50807
512 Резчик труб и заготовок ООО «КРОКМАРТ-Производство» 25000 (923) 7751810
513 Сборщик деталей и изделий ООО «КОК» 16000 89231161616
514 Сборщик деталей и изделий ООО «Искитим-обувь» 16000 (923) 1161616
515 Сборщик деталей и изделий ООО «ЭнергоСтрой» 16000 (923) 1267624
516 Сборщик изделий из древесины ООО «КМП ВОСТОК» 20000 (961) 2206268
517 Сборщик изделий из древесины ООО «КМП ВОСТОК» 20000 (961) 2206268
518 Сборщик обуви ООО «КОК» 16000 89231161616
519 Сборщик обуви ООО «Искитим-обувь» 16000 (923) 1161616
520 Сборщик обуви ООО «ЭнергоСтрой» 16000 (923) 1267624
521 Сборщик электрических машин и аппаратов ООО «Триал» 20000 (38343) 29881
522 Сварщик арматурных сеток и каркасов 2 разряда ООО «ЛДСК» 20000 (38343) 31663
523 Секретарь Администрация Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области 19000 (38343) 55246
524 Секретарь ООО «Росагрокорм» 15163 (38343) 43637 доб. (123)
525 Секретарь ИП Витман Т.П. 15163 (38343) 42080
526 Секретарь администрация Искитимского района НСО 15163 (38343) 24518
527 Системный администратор ООО Евсинский КХП 29500 (38343) 76488
528 Следователь Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 45000 (38343) 29678
529 Слесарь-инструментальщик ООО «Искитиммаш» 20000 (38343) 37100
530 Слесарь-инструментальщик ООО «Искитиммаш» 29000 (38343) 37100
531 Слесарь-ремонтник АО «ЭПМ-НовЭЗ» 24700 (38343) 50807
532 Слесарь-ремонтник Строительные системы,ООО 20000 (38341) 58198
533 Слесарь-ремонтник ООО Теплосервис 18000 (913) 7719903
534 Слесарь-ремонтник ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 35000 (38343) 33184
535 Слесарь-ремонтник ООО «Поиск» 15163 (38343) 20616
536 Слесарь-ремонтник АО «Искитимцемент» 27600 (38343) 49642
537 Слесарь-ремонтник 3 разряда-6 разряда АО «Новосибирская птицефабрика» 18000 (38343) 92422
538 Слесарь-ремонтник 4 разряда-5 разряда ООО «ЛДСК» 20000 (38343) 31663
539 Слесарь-ремонтник 4 разряда ООО «Водоканал» 21930 (38343) 25599
540 Слесарь-ремонтник 4 разряда ООО Евсинский КХП 20000 (38343) 76488
541 Слесарь-ремонтник 5 разряда ООО Евсинский КХП 23000 (38343) 76488
542 Слесарь-сантехник ООО «ЖЭУ №1» 15163 (38343) 28610
543 Слесарь-сантехник ЖЭУ-2 ООО 15163 (38343) 36691
544 Слесарь-сантехник ООО «ЖИЛИНВЕСТ» 20000 (383) 3211996
545 Слесарь-сантехник ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2» 15163 (38343) 36691
546 Слесарь-сантехник АО «Птицефабрика «Евсинская» 26000 (38343) 76272
547 Слесарь-сантехник ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000 (38343) 74134
548 Слесарь-сантехник ГАУ НСО Всеканикулы 19540 (383) 2090691
549 Слесарь-сантехник ООО «ЖЭУ1» 15163 (38343) 28610
550 Слесарь-сантехник ООО «ИЭК» 15163 (38343) 27600
551 Слесарь-сантехник ООО «Поиск» 15163 (38343) 20616
552 Слесарь-сантехник ООО «ЖилСервис» 15163 (38343) 25703
553 Слесарь-сантехник АО «Новосибирская птицефабрика» 18000 (38343) 92422
554 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования ООО «СИБЦЕМСЕРВИС» 27000 (983) 3156478
555 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 30000 (923) 1280903
556 Слесарь аварийно-восстановительных работ ООО Теплосервис 18000 (913) 7719903
557 Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда ООО «Водоканал» 20600 (38343) 25599
558 Слесарь механосборочных работ ФГУП «Опытный завод» 30000 (913) 7970128
559 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике АО «ЭПМ-НовЭЗ» 22000 (838343) 50807
560 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике МУП ИР «Южное» 22338 (38343) 71303
561 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО «СибТЭК» 24000 (38343) 50124
562 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО Завод керамических изделий Универсал 20000 (38345) 71145
563 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО Евсинский КХП 22000 (38343) 76488
564 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 разряда-6 разряда АО «Новосибирская птицефабрика» 22000 (38343) 92422
565 Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда-5 разряда МУП «Теплосеть» г. Искитима НСО 20000 (38343) 23152
566 Слесарь по ремонту автомобилей АО «Птицефабрика «Евсинская» 18000 (38343) 76272
567 Слесарь по ремонту автомобилей ООО «Вертикаль» 20000 (913) 2099020
568 Слесарь по ремонту автомобилей АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 15660 (923) 1280903
569 Слесарь по ремонту автомобилей ООО Юг 25000 (38343) 25593
570 Слесарь по ремонту автомобилей ООО «ФитСервис Искитим» 35000 (383) 2142101
571 Слесарь по ремонту автомобилей ИП Поляков А.А. 30000 (913) 3881555
572 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 5 разряда-6 разряда АО «Сибирский Антрацит» 30000 (999) 4686172
573 Слесарь по сборке металлоконструкций ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 30000 (38343) 33184
574 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 6 разряда ООО «ЛиневоГазСервис» 18500 (913) 8950836
575 Сортировщик АО «Птицефабрика «Евсинская» 20000 (38343) 76272
576 Сортировщик Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15163 (38343) 35960
577 Спасатель АНО СК «Кристалл» 15163 (913) 9004362
578 Специалист КПКГ «Сибирский кредит» 20000 (38343) 92002
579 Специалист МБУ Комплексный центр социального обслуживания населения города Искитима Новосибирской области 15163 (38343) 29461
580 Специалист Администрация Совхозного сельсовета Искитимского р-на НСО 20081 (923) 1092080
581 Специалист Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 15000 (38343) 29836
582 Специалист Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 15000 (38343) 29836
583 Специалист Администрация Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области 19000 (38343) 55246
584 Специалист администрация Искитимского района НСО 15163 (38343) 24628
585 Специалист администрация Евсинского сельсовета Искитимского района 15163 (38343) 76772
586 Специалист ООО Евсинский КХП 33000 (38343) 76488
587 Специалист МУП ИР «Центральное» 20000 (38343) 76195
588 Специалист Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 17000 (38343) 29836
589 Специалист Администрация Преображенского с/с 16945 (38343) 63192
590 Специалист гражданской обороны ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 25000 (38343) 39657
591 Специалист по кадрам АО «Птицефабрика «Евсинская» 32000 (38343) 76272
592 Специалист по социальной работе МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 17500 (38343) 24651
593 Специалист по социальной работе МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 15163 (38343) 24651
594 Станочник-распиловщик ООО Гуантянь-Сибирь 18000 (383) 2998859
595 Станочник широкого профиля ООО ТПК «Северное Сияние» 20000 (913) 9172726
596 Старший Государственный налоговый инспектор Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 23000 (38343) 29836
597 Старший Машинист экскаватора 6 разряда 1 категории (класса) МУП «Теплосеть» г. Искитима НСО 25000 (38343) 23152
598 Старший Повар детского питания 4 разряда-5 разряда МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163 (38343) 26120
599 Старший помощник Юрист «Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области» 15500 (38343) 22184
600 Столяр ИП Крючков Н.П. 15163 (962) 8263016
601 Столяр ООО «Сибирский партнер» 15163 (38343) 21557
602 Сторож (вахтер) ОП ООО «Промсервис» 20000 (961) 8487454
603 Сторож (вахтер) ООО «Вертикаль» 15163 (913) 2099020
604 Сторож (вахтер) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 15163 (38343) 39657
605 Стропальщик АО «ЭПМ-НовЭЗ» 30000 (383) 4350807
606 Стропальщик ООО «КМП ВОСТОК» 30000 (961) 2206268
607 Стропальщик ООО «ЖБИ-5» 25000 (38343) 35308
608 Стропальщик Строительные системы,ООО 18000 (38341) 58198
609 Стропальщик 3 разряда-4 разряда ООО «ЛДСК» 22000 (38343) 31663
610 Судебный пристав-исполнитель Упр-е Федер.Службы судебных приставов по НСО отд.СП по Иск.р 26000 (38343) 23799
611 Судебный пристав-исполнитель Упр-е Федер.Службы судебных приставов по НСО отд.СП по Иск.р 30000 (38343) 23799
612 Термист АО «ЭПМ-НовЭЗ» 25000 (38343) 50807
613 Техник АО «Агрофирма «Лебедевская» 25000 (38343) 51217
614 Техник ООО «Водоканал» 16920 (38343) 25599
615 Техник по труду АО «ЭПМ-НовЭЗ» 20000 (38343) 50807
616 Технолог АО «Новосибирская птицефабрика» 22300 (38343) 92422
617 Технолог ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 32000 (38343) 25588
618 Технолог ООО «КЕРБЕР и К» 19000 (38343) 47164
619 Технолог ООО «Легостаевский хлеб» 28000 (913) 7059455
620 Токарь-карусельщик АО «ЭПМ-НовЭЗ» 20000 (38343) 50807
621 Токарь-расточник ФГУП «Опытный завод» 30000 (913) 7970128
622 Токарь АО «ЭПМ-НовЭЗ» 20000 (38343) 50807
623 Токарь ИП Долгополова Т.В. 20000 (923) 7038705
624 Токарь ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ» 33000 (913) 9467831
625 Токарь 3 разряда-6 разряда ФГУП «Опытный завод» 30000 (913) 7970128
626 Токарь 5 разряда АО «Полевод» 15163 (38343) 61131
627 Токарь 5 разряда ООО «Искитиммаш» 20000 (38343) 37100
628 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ООО «Алмаз» 25000 (38343) 52142
629 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства АО «Агрофирма «Лебедевская» 25000 (38343) 51217
630 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 1 категории (класса) АО «Птицефабрика «Евсинская» 45000 (38343) 76272
631 Тракторист ЗАО «Коченевская птицефабрика» 18000 (38343) 72217
632 Тракторист АО «Агрофирма «Лебедевская» 24579 (38343) 51217
633 Тракторист ООО Теплосервис 16000 (913) 7719903
634 Тракторист АО «Искитимцемент» 32700 (38343) 49642
635 Тракторист Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор 20000 (38345) 21112
636 Тракторист ЗАО Степное 25000 (38343) 55122
637 Тракторист АО «Новосибирская птицефабрика» 25000 (38343) 92422
638 Транспортный экспедитор ООО Международная компания Содружество 16000 (383) 2010974
639 Тренер-преподаватель по спорту высшей категории (класса) МАОУ ДО ДЮСШ 15163 (38343) 27443
640 Уборщик производственных и служебных помещений МКОУ «СОШ п.Чернореченский» 15163 (38343) 68377
641 Уборщик производственных и служебных помещений МБДОУ № 27 «Росинка» 17000 (38343) 25114
642 Уборщик производственных и служебных помещений ООО УК «Жилищная инициатива» 15163 (983) 3091157
643 Уборщик производственных и служебных помещений МБУ ДО ДООЦ «Радужный» 15163 (38343) 40491
644 Уборщик производственных и служебных помещений ЖЭУ-2 ООО 15163 (38343) 36691
645 Уборщик производственных и служебных помещений Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15100 (38343) 35960
646 Уборщик производственных и служебных помещений АО «ЭПМ-НовЭЗ» 18200 (38343) 50404
647 Уборщик производственных и служебных помещений «Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области» 15163 (38343) 22184
648 Уборщик производственных и служебных помещений ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2» 15163 (38343) 36691
649 Уборщик производственных и служебных помещений МКДОУ детский сад «Родничок» р.п.Линево 15163 (38343) 31863
650 Уборщик производственных и служебных помещений ООО «Вертикаль» 15163 (913) 2099020
651 Уборщик производственных и служебных помещений ООО «ЛДСК» 16430 (38343) 31663
652 Уборщик производственных и служебных помещений ООО «ЖЭУ1» 15163 (38343) 28610
653 Уборщик производственных и служебных помещений ИП Адова С.В. 15163 (913) 3733798
654 Уборщик производственных и служебных помещений ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения» 15163 (38341) 58910
655 Уборщик производственных и служебных помещений АО «Новосибирская птицефабрика» 15163 (38343) 92422
656 Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ «СОШ № 4 р.п.Линево» 15163 (38343) 31269
657 Уборщик производственных и служебных помещений ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 15163 (38343) 39657
658 Уборщик производственных и служебных помещений ООО «ИЭК» 15163 (38343) 27600
659 Уборщик производственных и служебных помещений МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» 15163 (38343) 20434
660 Уборщик производственных и служебных помещений ООО «НовоСкан» 17500 (38343) 92050
661 Уборщик производственных и служебных помещений ГАУ НСО Всеканикулы 17241 (383) 2090691
662 Уборщик производственных и служебных помещений ООО «КЕРБЕР и К» 15163 (38343) 47164
663 Уборщик производственных и служебных помещений МАОУ КШИ № 12 15163 (38343) 24905
664 Уборщик производственных и служебных помещений ООО Экосистема 20000 (913) 9162002
665 Уборщик производственных и служебных помещений 1 разряда МБДОУ детский сад №4 «Теремок» 15163 (38343) 92355
666 Уборщик территорий ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 15163 (38343) 23844
667 Уборщик территорий МБУ «УБиДХ» 17000 (38343) 24727
668 Уборщик территорий МБДОУ д/с № 16 «Солнышко» 15163 (38343) 35985
669 Уборщик территорий МАОУ ДО ДЮСШ 15163 (38343) 27443
670 Уборщик территорий МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» 15163 (38343) 20434
671 Уборщик территорий ГАУ НСО Всеканикулы 16091 (383) 2090691
672 Уборщик территорий МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 15163 (38343) 24651
673 Уборщик территорий ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 15163 (38343) 23844
674 Уборщик территорий ОСП ЦГЦ ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция» 15163 (38343) 92130
675 Уборщик территорий 1 разряда МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163 (38343) 26120
676 Уборщик территорий 1 разряда МКОУ КШ № 7 15163 (38343) 21658
677 Укладчик-упаковщик ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 15163 (38343) 25588
678 Укладчик-упаковщик ООО Атлант-Н 30000 (953) 7622313
679 Укладчик-упаковщик Строительные системы,ООО 18000 (38341) 58198
680 Укладчик-упаковщик АО «Новосибирская птицефабрика» 25000 (38343) 92422
681 Укладчик-упаковщик ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 15500 (38343) 25588
682 Укладчик-упаковщик ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 20000 (38343) 25588
683 Упаковщик ООО «КРОКМАРТ-Производство» 15163 (923) 7751810
684 Участковый уполномоченный полиции Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 45000 (38343) 29678
685 Учетчик АО «Новосибирская птицефабрика» 22000 (38343) 92422
686 Учитель-дефектолог МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163 (38341) 58918
687 Учитель-логопед МБОУ — СОШ № 11 г.Искитима 15200 (38343) 44147
688 Учитель-логопед МКОУ «ООШ п.Первомайский» 15163 (38343) 79990
689 Учитель-логопед МКОУ СОШ п.Маяк 15163 (38343) 51923
690 Учитель-логопед МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163 (38341) 58918
691 Учитель-логопед МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163 (38343) 24805
692 Учитель-логопед МКОУ ООШ п.Барабка 15163 (38343) 20694
693 Учитель МКОУ КШ № 7 23000 (38343) 21658
694 Учитель МКОУ КШ № 7 23000 (38343) 21658
695 Учитель МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163 (38343) 26120
696 Учитель (преподаватель) биологии МКОУ «ООШ п.Александровский» 15163 (38343) 70736
697 Учитель (преподаватель) биологии МКОУ «ООШ п.Алексеевский» 15163 (923) 1733172
698 Учитель (преподаватель) биологии МКОУ «СОШ с.Усть-Чем» 17000 (38343) 62167
699 Учитель (преподаватель) биологии МБОУ — ООШ №10 16000 (38343) 45359
700 Учитель (преподаватель) географии МКОУ «ООШ п.Алексеевский» 15163 (923) 1733172
701 Учитель (преподаватель) географии МКОУ ООШ п.Рябчинка 15163 (38343) 70719
702 Учитель (преподаватель) географии МКОУ «СОШ с.Усть-Чем» 17000 (38343) 62167
703 Учитель (преподаватель) географии МБОУ «СОШ №3 р.п.Линево» 15163 (38343) 30265
704 Учитель (преподаватель) географии МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163 (38343) 26120
705 Учитель (преподаватель) географии МБОУ — ООШ №10 16000 (38343) 45359
706 Учитель (преподаватель) изобразительного искусства и черчения МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 20000 (38343) 55124
707 Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «СОШ №1 р.п. Линево имени Ф.И. Кулиша» 15163 (38343) 41938
708 Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «ООШ п.Первомайский» 16000 (38343) 79990
709 Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «ООШ п.Рощинский» 15163 (38343) 69613
710 Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «ООШ п.Рощинский» 15163 (38343) 69613
711 Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ №2 г.Искитима 20000 (38343) 23640
712 Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «СОШ с.Быстровка» 20000 (38343) 59141
713 Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — ООШ №10 17000 (38343) 45359
714 Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «Гимназия 1» 22000 (38343) 31851
715 Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ ООШ д.Калиновка 15163 (38343) 23954
716 Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «ООШ д.Ургун» 15163 (38343) 76168
717 Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «ООШ д.Ургун» 15163 (38343) 76168
718 Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163 (38343) 24805
719 Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ СОШ с.Сосновка 15163 (38343) 72198
720 Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163 (38343) 26120
721 Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163 (38343) 20522
722 Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима 15400 (38343) 28695
723 Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «СОШ с.Гусельниково» 15163 (38343) 67140
724 Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ ООШ п.Барабка 17000 (38343) 20694
725 Учитель (преподаватель) информатики МКОУ «СОШ с.Верх-Коен» 15163 (38343) 53119
726 Учитель (преподаватель) информатики МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163 (38343) 24805
727 Учитель (преподаватель) информатики МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 30000 (38343) 55124
728 Учитель (преподаватель) информатики МБОУ — ООШ №10 16000 (38343) 45359
729 Учитель (преподаватель) информатики 1 категории (класса) МКОУ «Гимназия 1» 20000 (38343) 31851
730 Учитель (преподаватель) истории и обществознания МКОУ «ООШ п.Алексеевский» 20000 (923) 1733172
731 Учитель (преподаватель) истории и обществознания МКОУ СОШ п.Маяк 15163 (38343) 51923
732 Учитель (преподаватель) истории и обществознания МКОУ ООШ п.Рябчинка 15163 (38343) 70719
733 Учитель (преподаватель) истории и обществознания МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163 (38343) 24805
734 Учитель (преподаватель) истории и обществознания МКОУ «СОШ п.Листвянский» 19000 (38343) 38520
735 Учитель (преподаватель) истории и обществознания МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 18000 (38343) 71240
736 Учитель (преподаватель) математики МКОУ «ООШ п.Алексеевский» 20000 (923) 1733172
737 Учитель (преподаватель) математики МКОУ «СОШ с.Новолокти» 15163 (38343) 58166
738 Учитель (преподаватель) математики МКОУ СОШ п.Маяк 15163 (38343) 51923
739 Учитель (преподаватель) математики МКОУ «СОШ с.Преображенка» 15163 (38343) 63199
740 Учитель (преподаватель) математики МКОУ «СОШ с.Верх-Коен» 15163 (38343) 53119
741 Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ №3 20000 (38343) 22328
742 Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ № 11 г.Искитима 20000 (38343) 44147
743 Учитель (преподаватель) математики МКОУ ООШ д.Калиновка 24000 (38343) 23954
744 Учитель (преподаватель) математики МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 20000 (38343) 71240
745 Учитель (преподаватель) математики МКОУ «ООШ с.Морозово» 15163 (38343) 73121
746 Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163 (38343) 26120
747 Учитель (преподаватель) математики МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163 (38343) 20522
748 Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима 15400 (38343) 28695
749 Учитель (преподаватель) музыки и пения МКОУ СОШ п.Маяк 15163 (38343) 51923
750 Учитель (преподаватель) музыки и пения МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163 (38341) 58918
751 Учитель (преподаватель) музыки и пения МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 20000 (38343) 55124
752 Учитель (преподаватель) музыки и пения МКОУ КШ № 7 16000 (38343) 21658
753 Учитель (преподаватель) музыки и пения МБОУ — ООШ №10 16000 (38343) 45359
754 Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности МКОУ «СОШ п.Агролес» 20000 (38341) 58918
755 Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 15163 (38343) 71240
756 Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 20000 (38343) 55124
757 Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ «СОШ №1 р.п. Линево имени Ф.И. Кулиша» 15163 (38343) 41938
758 Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ «СОШ с.Улыбино» 26000 (38343) 57173
759 Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ ООШ д.Калиновка 22500 (38343) 23954
760 Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ «СОШ с.Лебедевка» 17000 (38343) 51201
761 Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163 (38343) 24805
762 Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ СОШ с.Сосновка 15163 (38343) 72198
763 Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака» 15163 (38343) 74110
764 Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163 (38343) 20522
765 Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163 (38343) 26120
766 Учитель (преподаватель) трудового обучения МКОУ «ООШ п.Алексеевский» 15163 (923) 1733172
767 Учитель (преподаватель) трудового обучения МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163 (38343) 24805
768 Учитель (преподаватель) трудового обучения МБОУ «СОШ №3 р.п.Линево» 15163 (38343) 30265
769 Учитель (преподаватель) трудового обучения МБОУ — ООШ №10 16000 (38343) 45359
770 Учитель (преподаватель) физики МКОУ «ООШ п.Александровский» 15163 (38343) 70736
771 Учитель (преподаватель) физики МКОУ СОШ п.Маяк 15163 (38343) 51923
772 Учитель (преподаватель) физики МКОУ ООШ п.Рябчинка 15163 (38343) 70719
773 Учитель (преподаватель) физики МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163 (38343) 24805
774 Учитель (преподаватель) физики МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака» 15163 (38343) 74110
775 Учитель (преподаватель) физики МБОУ — ООШ №10 16000 (38343) 45359
776 Учитель (преподаватель) физики МКОУ «СОШ с.Гусельниково» 15163 (38343) 67140
777 Учитель (преподаватель) физической культуры МБОУ — ООШ №10 16000 (38343) 45359
778 Учитель (преподаватель) химии МКОУ «ООШ п.Александровский» 15163 (38343) 70736
779 Учитель (преподаватель) химии МКОУ ООШ п.Рябчинка 15163 (38343) 70719
780 Учитель (преподаватель) химии МКОУ СОШ п.Маяк 15163 (38343) 51923
781 Учитель (преподаватель) химии МКОУ «СОШ ст.Евсино» 15163 (38343) 76182
782 Учитель (преподаватель) химии МБОУ — ООШ №10 16000 (38343) 45359
783 Учитель (преподаватель) химии МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163 (38343) 20522
784 Учитель (преподаватель) химии МКОУ «СОШ с.Гусельниково» 15163 (38343) 67140
785 Фармацевт ООО «Верона» 25000 (923) 1330018
786 Фармацевт ООО «Верона» 25000 (923) 1330018
787 Фармацевт ООО Мелодия здоровья 5 37000 (983) 1302603
788 Фельдшер-лаборант ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в Искитимском р-не 25000 (38343) 25526
789 Фельдшер-лаборант ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 20000 (38343) 23844
790 Фельдшер ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 25000 (38343) 23844
791 Фельдшер ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000 (38343) 74134
792 Фельдшер ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 25000 (38343) 23844
793 Формовщик железобетонных изделий и конструкций ООО «ЖБИ-5» 20000 (38343) 35308
794 Формовщик железобетонных изделий и конструкций ООО «ЛДСК» 30000 (38343) 31663
795 Фрезеровщик ФГУП «Опытный завод» 30000 (913) 7970128
796 Фрезеровщик 3 разряда-5 разряда АО «ЭПМ-НовЭЗ» 25000 (38343) 50807
797 Фрезеровщик 5 разряда-6 разряда ООО «Искитиммаш» 20000 (38343) 37100
798 Чабан КФХ Здвижкова Мария Наильевна 15163 (923) 1043662
799 Швея ИП Крючков Н.П. 20000 (962) 8263016
800 Швея ИП Першин А.П. 18000 (913) 7657098
801 Швея ООО » Лидер» 15163 (953) 7639773
802 Швея ООО «КРОКМАРТ-Производство» 25000 (923) 7751810
803 Швея ООО ПФ «СпецСиб» 18000 (929) 3030407
804 Швея ИП Корбатова Л.А. 18000 (913) 9073468
805 Швея ИП Первухин М.И. 15163 (38343) 23181
806 Швея ИП Кутлина Елена Владимировна 15163 (913) 7111779
807 Швея ООО Лимонти 25000 (383) 2106109
808 Шлифовщик АО «ЭПМ-НовЭЗ» 20000 (838343) 50807
809 Штукатур ООО «Мой Дом» 16000 (38343) 71199
810 Штукатур ООО «Бастет» 22000 (923) 2419700
811 Штукатур 4 разряда АО «Птицефабрика «Евсинская» 15800 (38343) 76272
812 Экономист ООО «ЛДСК» 22000 (38343) 31663
813 Экономист ООО «ЖИЛИНВЕСТ» 20000 (913) 9268444
814 Экономист ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат 18000 (38343) 77228
815 Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности ООО «ЛДСК» 20000 (38343) 31663
816 Эксперт администрация Искитимского района НСО 18000 (38343) 24459
817 Электрик участка ООО «ЖЭУ №1» 15163 (38343) 28610
818 Электрик участка ООО «ЖИЛИНВЕСТ» 20000 (383) 3211996
819 Электрик участка ООО «ЖЭУ1» 15163 (38343) 28610
820 Электрогазосварщик ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ» 27000 (913) 9467831
821 Электрогазосварщик ООО «ЖБИ-5» 22575 (38343) 35308
822 Электрогазосварщик ОП ООО «Промсервис» 40000 (961) 8487454
823 Электрогазосварщик ООО «Искитиммаш» 22000 (38343) 37100
824 Электрогазосварщик ИП Таранов Е.В. 30000 (38343) 92281
825 Электрогазосварщик ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 40000 (38343) 33184
826 Электрогазосварщик ООО «СибТЭК» 25000 (38343) 50124
827 Электрогазосварщик МУП ИР «Южное» 21996 (38343) 71303
828 Электрогазосварщик ООО «ЖЭУ1» 16000 (38343) 28610
829 Электрогазосварщик АО «ЭПМ-НовЭЗ» 25000 (38343) 50807
830 Электрогазосварщик 4 разряда-5 разряда ООО «ЛДСК» 21000 (38343) 31663
831 Электрогазосварщик 5 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 25990 (38343) 49642
832 Электрогазосварщик 5 разряда ЗАО «Чернореченский карьер» 23000 (38343) 49642
833 Электромеханик АО «Сибирский Антрацит» 45000 (999) 4686172
834 Электромеханик ООО «Искитиммаш» 20000 (38343) 37100
835 Электромонтер оперативно-выездной бригады АО «РЭС» 30000 (38343) 20385
836 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации ООО «Маджеста» 21000 (383) 3830313
837 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 4 разряда ФГУП «Охрана» Росгвардии 20000 (38343) 24210
838 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 4 разряда ФГУП «Охрана» Росгвардии 25000 (38343) 24210
839 Электромонтер по испытаниям и измерениям АО «РЭС» 20000 (38343) 20323
840 Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций ООО «СИБГРАД» 20000 (906) 9943333
841 Электромонтер по обслуживанию электроустановок 5 разряда ООО МК Прогресс 23000 (38343) 24723
842 Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 5 разряда ООО «Водоканал» 21800 (38343) 25599
843 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО «ЭПМ-НовЭЗ» 22000 (838343) 50807
844 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО Теплосервис 18000 (913) 7719903
845 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО УК ЖКХ «Ложок» 16000 (38343) 26700
846 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000 (983) 3161191
847 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «СибТЭК» 24000 (38343) 50124
848 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО Завод керамических изделий Универсал 25000 (38345) 71145
849 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО Искитимский завод строительных материалов-1 25000 (38343) 45156
850 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО ПК «Кристалл» 25000 (961) 8472488
851 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ОСП ЦГЦ ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция» 25000 (38343) 92130
852 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «ЖБИ-5» 25000 (38343) 35308
853 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 18000 (38343) 23844
854 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда ООО «Риал» 16200 (38343) 25621
855 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда ООО «Водоканал» 20380 (38343) 25599
856 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 20880 (38343) 49642
857 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда АО «Искитимцемент» 27600 (38343) 49642
858 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда АО «Искитимцемент» 31100 (38343) 49642
859 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей ЖЭУ-2 ООО 18000 (38343) 36691
860 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2» 18000 (38343) 36691
861 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей АО «РЭС» 25000 (38343) 20385
862 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей АО «РЭС» 22000 (38343) 20385
863 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей АО «РЭС» 20000 (38343) 20323
864 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах ООО «Технощит» 20000 (383) 2093972 доб. (122)
865 Электросварщик ручной сварки АО «ЭПМ-НовЭЗ» 20000 (38343) 50807
866 Электросварщик ручной сварки АО «Полевод» 15163 (38343) 61131
867 Электросварщик ручной сварки 3 разряда-5 разряда ООО «ЛДСК» 22000 (38343) 31663
868 Электросварщик ручной сварки 5 разряда ООО «ЖБИ-5» 22139 (38343) 35308
869 Электросварщик ручной сварки 5 разряда ООО «ЖБИ-5» 20000 (38343) 35308
870 Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования ООО А/Ф ПродКомСиб 27000 (383) 2305084
871 Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 2 разряда-6 разряда АО «Новосибирская птицефабрика» 25000 (38343) 92422
872 Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 4 разряда-6 разряда АО «Сибирский Антрацит» 28000 (999) 4686172
873 Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 5 разряда-6 разряда АО «Сибирский Антрацит» 30000 (999) 4686172
874 Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 5 разряда ЗАО «Чернореченский карьер» 22000 (38343) 49642
875 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда ОАО «Искитимизвесть» 24000 (383) 2105195
876 Энергетик ООО «Искитимский завод строительных материалов» 16000 (913) 9555420
877 Энергетик АО «Искитимцемент» 36450 (38343) 49642
878 Юрисконсульт ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 25000 (38343) 39657
879 Юрисконсульт (средней квалификации) 4 категории (класса) МУП «Теплосеть» г. Искитима НСО 20000 (38343) 23152
880 Юрист ООО «Правосудие» 17000 (905) 9318904
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