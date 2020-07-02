Работа в Искитиме: Водителя на зарплату в 40 000 рублей срочно ищут в Бердске

|№ п/п
|Профессия
|Организация
|Заработок от
|Телефон
|1
|Агент коммерческий
|ООО Международная компания Содружество
|18000
|(383) 2010974
|2
|Агент по продаже недвижимости
|ООО «Городское Жилищное Агентство»
|15163
|(923) 2297639
|3
|Агент торговый
|ООО Международная компания Содружество
|18000
|(383) 2010974
|4
|Акушерка
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|27000
|(38343) 23844
|5
|Аппаратчик
|ЗАО «Искитимский молзавод»
|31000
|(838343) 51217
|6
|Аппаратчик крупяного производства
|ООО А/Ф ПродКомСиб
|26000
|(383) 2305084
|7
|Аппаратчик крупяного производства
|ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ»
|24000
|(913) 9467831
|8
|Аппаратчик приготовления химических растворов 3 разряда
|ООО «Искитимская городская котельная»
|16385
|(38343) 49642
|9
|Аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|31000
|(38343) 51217
|10
|Аппаратчик химводоочистки
|ООО «Искитимская городская котельная»
|18608
|(38343) 49642
|11
|Арматурщик
|ООО «ЖБИ-5»
|18599
|(38343) 35308
|12
|Арматурщик 2 разряда-4 разряда
|ООО «ЛДСК»
|20000
|(38343) 31663
|13
|Балансировщик шин
|ИП Поляков А.А.
|25000
|(913) 3881555
|14
|Бетонщик
|ИП Питецкий Максим Федорович
|25000
|(913) 7677608
|15
|Библиотекарь
|МКУК «Искитимская ЦБС»
|15163
|(38343) 23180
|16
|Бункеровщик
|АО «Искитимцемент»
|19500
|(38343) 49642
|17
|Бухгалтер
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|28000
|(38343) 76272
|18
|Бухгалтер
|ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения»
|15200
|(38341) 58910
|19
|Бухгалтер
|ПОУ «Искитимская ТШ ДОСААФ России»
|15163
|(38343) 20457
|20
|Бухгалтер
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|15800
|(38343) 76272
|21
|Бухгалтер
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|25000
|(38343) 92422
|22
|Бухгалтер
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|23980
|(38343) 92422
|23
|Бухгалтер
|ООО «Росагрокорм»
|15163
|(38343) 43637 доб. (123)
|24
|Бухгалтер
|ООО «КЕРБЕР и К»
|15163
|(38343) 47164
|25
|Бухгалтер
|МКУ г.Искитима НСО «Центр бухгалтерского и ресурсно-правового обеспечения»
|18000
|(838343) 24612
|26
|Бухгалтер (средней квалификации)
|АО «Полевод»
|15163
|(38343) 61131
|27
|Ведущий Инженер-строитель
|МКУ «УКС» г.Искитима НСО
|15163
|(38343) 24708
|28
|Ведущий Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве)
|МКУ «УКС» г.Искитима НСО
|15163
|(38343) 24708
|29
|Ведущий Специалист
|УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (Межрайонное)
|18000
|(38343) 29316
|30
|Ведущий Специалист
|администрация Искитимского района НСО
|20000
|(38343) 42006
|31
|Ветеринарный врач
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|25000
|(38343) 51217
|32
|Ветеринарный врач
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|30000
|(38343) 92422
|33
|Ветеринарный врач
|ГБУ НСО «Управление ветеринарии Искитимского района НСО»
|18000
|(38343) 23480
|34
|Ветеринарный врач
|АО «Новоозерское»
|15163
|(38343) 59018
|35
|Ветеринарный врач
|ООО «Алмаз»
|30000
|(38343) 52142
|36
|Водитель автомобиля
|Заречное ЗАО
|25000
|(38343) 64124
|37
|Водитель автомобиля
|ИП Волгин Ю.В.
|40000
|(983) 3005852
|38
|Водитель автомобиля
|ИП Черняева Е.А.
|20000
|(923) 1822848
|39
|Водитель автомобиля
|ИП Шибанова Е.В.
|17000
|(38343) 43111
|40
|Водитель автомобиля
|ООО «Искитимский таксопарк»
|16000
|(38343) 25555
|41
|Водитель автомобиля
|ИП Митчин А.А.
|30000
|(913) 9254787
|42
|Водитель автомобиля
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|25000
|(383) 4350807
|43
|Водитель автомобиля
|МКП ИР «ПАТП»
|23000
|(38343) 25740
|44
|Водитель автомобиля
|МУП ИР «Центральное»
|20000
|(38343) 76195
|45
|Водитель автомобиля
|ЗАО «Коченевская птицефабрика»
|18000
|(38343) 72217
|46
|Водитель автомобиля
|ООО «ТД «САС-ЦЕМЕНТ Новосибирск»
|20000
|(913) 9190409
|47
|Водитель автомобиля
|ИП Шибанова Е.В.
|15163
|(38343) 43111
|48
|Водитель автомобиля
|ООО «ПГС»
|30000
|(923) 1113803
|49
|Водитель автомобиля
|ООО «Автострой»
|30000
|(913) 2091616
|50
|Водитель автомобиля
|ООО «Автострой»
|30000
|(913) 2091616
|51
|Водитель автомобиля
|ООО «Жилсервис»
|22000
|(38343) 31154
|52
|Водитель автомобиля
|ООО «Росагрокорм»
|15163
|(38343) 43637 доб. (123)
|53
|Водитель автомобиля
|ООО «АВТ»
|39000
|(913) 8994797
|54
|Водитель автомобиля
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|25000
|(38343) 76272
|55
|Водитель автомобиля
|Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский»
|25000
|(38343) 29678
|56
|Водитель автомобиля
|Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России»
|15163
|(923) 1137407
|57
|Водитель автомобиля
|ИП Калиниченко С.Н.
|25000
|(913) 0023364
|58
|Водитель автомобиля
|АО «РЭС»
|23000
|(38343) 20385
|59
|Водитель автомобиля
|ИП Серков Иван Сергеевич
|25000
|(913) 7273823
|60
|Водитель автомобиля
|АО «РЭС»
|27000
|(38343) 20385
|61
|Водитель автомобиля
|ООО «Сибирское Транспортное Содружество»
|35000
|(383) 3048907
|62
|Водитель автомобиля
|Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России»
|15163
|(38343) 35960
|63
|Водитель автомобиля
|ООО «Магистраль»
|30000
|(913) 9093959
|64
|Водитель автомобиля
|МУП «ЦПАТП»
|25000
|(38343) 24710
|65
|Водитель автомобиля
|АО «Искитимцемент»
|33200
|(38343) 49642
|66
|Водитель автомобиля
|МКП ИР «ПАТП»
|24500
|(38343) 25740
|67
|Водитель автомобиля
|ООО «Вертикаль»
|30000
|(913) 2099020
|68
|Водитель автомобиля
|ООО «КЕРБЕР и К»
|15163
|(38343) 47164
|69
|Водитель автомобиля
|АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер)
|29000
|(38345) 69238
|70
|Водитель автомобиля
|МАОУ КШИ № 12
|15500
|(38343) 24905
|71
|Водитель автомобиля
|Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор
|25000
|(38345) 21112
|72
|Водитель автомобиля
|ЗАО Степное
|20000
|(38343) 55122
|73
|Водитель автомобиля
|ООО «ИЭК»
|15163
|(38343) 27600
|74
|Водитель автомобиля
|ООО «ИЭК»
|40000
|(38343) 27600
|75
|Водитель автомобиля
|ИП Коркин О.В.
|20000
|(913) 0154442
|76
|Водитель автомобиля
|ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО
|27000
|(38343) 93021
|77
|Водитель автомобиля
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|20000
|(38343) 39657
|78
|Водитель погрузчика
|Строительные системы,ООО
|20000
|(38341) 58198
|79
|Водитель погрузчика
|ООО «Автострой»
|35000
|(953) 8038762
|80
|Вожатый
|МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.»
|15163
|(38343) 55124
|81
|Вожатый
|ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец»
|18000
|(983) 3161191
|82
|Воспитатель
|МКДОУ детский сад «Светлячок» ст. Евсино
|15163
|(38343) 78028
|83
|Воспитатель
|ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец»
|19000
|(983) 3161191
|84
|Воспитатель
|МКДОУ детский сад «Жаворонок» р.п.Линево
|15163
|(38343) 39205
|85
|Воспитатель
|МБДОУ д/с № 16 «Солнышко»
|15163
|(38343) 35985
|86
|Воспитатель
|ГАУ НСО Всеканикулы
|22988
|(383) 2090765
|87
|Воспитатель
|МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево»
|15163
|(38343) 30623
|88
|Воспитатель
|МБДОУ 26 «Сказка»
|20000
|(38343) 26046
|89
|Воспитатель
|МБДОУ №20 «Орленок»
|15163
|(38343) 20840
|90
|Воспитатель 1 категории (класса)
|МБДОУ №22 Родничок
|19000
|(38343) 25880
|91
|Воспитатель 1 категории (класса)
|МБДОУ №21 «Колокольчик»
|18000
|(38343) 22748
|92
|Воспитатель 1 категории (класса)
|МБДОУ детский сад №4 «Теремок»
|17000
|(38343) 92355
|93
|Воспитатель 1 категории (класса)
|МБДОУ 25 «Медвежонок»
|18000
|(38343) 28545
|94
|Воспитатель 1 категории (класса)
|МБДОУ № 27 «Росинка»
|20000
|(38343) 25114
|95
|Воспитатель детского сада (яслей-сада)
|МКДОУ детский сад «Лесная сказка д.Бурмистрово»
|18000
|(38343) 74218
|96
|Врач-акушер-гинеколог
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|44653
|(38343) 39657
|97
|Врач-акушер-гинеколог
|ООО «Клиника здоровья»
|50000
|(913) 7091397
|98
|Врач-акушер-гинеколог
|ЗАО «Клиника Санитас»
|30000
|(38343) 25612
|99
|Врач-акушер-гинеколог
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|44653
|(38343) 39657
|100
|Врач-аллерголог-иммунолог
|ЗАО «Клиника Санитас»
|30000
|(38343) 25612
|101
|Врач-анестезиолог-реаниматолог
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|45000
|(38343) 23844
|102
|Врач-детский хирург
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|38500
|(38343) 23844
|103
|Врач-невролог
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|40000
|(38343) 23844
|104
|Врач-невролог
|ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец»
|15163
|(983) 3161191
|105
|Врач-онколог
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|56000
|(38343) 23844
|106
|Врач-отоларинголог
|ООО БОБЕР
|30000
|(913) 9221911
|107
|Врач-офтальмолог
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|40000
|(38343) 23844
|108
|Врач-офтальмолог
|ЗАО «Клиника Санитас»
|30000
|(38343) 25612
|109
|Врач-педиатр
|МБУ ДО ДООЦ «Радужный»
|30000
|(38343) 40491
|110
|Врач-педиатр
|МКОУ КШ № 7
|15163
|(38343) 21658
|111
|Врач-педиатр
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|30000
|(38343) 23844
|112
|Врач-педиатр
|ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец»
|25000
|(983) 3161191
|113
|Врач-педиатр
|ЗАО «Клиника Санитас»
|25000
|(38343) 25612
|114
|Врач-педиатр
|ГАУ НСО Всеканикулы
|45977
|(383) 2090691
|115
|Врач-педиатр участковый
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|60000
|(38343) 23844
|116
|Врач-психиатр
|ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат
|62500
|(38343) 77228
|117
|Врач-пульмонолог
|ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец»
|15163
|(983) 3161191
|118
|Врач-рентгенолог
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|40000
|(38343) 23844
|119
|Врач-стоматолог-терапевт
|ООО «ЗубЛаб»
|30000
|(923) 2274896
|120
|Врач-стоматолог
|ЗАО «Клиника Санитас»
|30000
|(38343) 25612
|121
|Врач-стоматолог
|Алесик ООО
|15163
|(923) 2300151
|122
|Врач-стоматолог
|ООО «Дуэт-Люкс»
|70000
|(38343) 27605
|123
|Врач-стоматолог
|ООО «Дуэт-Люкс»
|70000
|(38343) 27605
|124
|Врач-стоматолог
|ООО «СК ЮВЕНТА»
|25000
|(913) 3923864
|125
|Врач-терапевт
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|35000
|(38343) 23844
|126
|Врач-терапевт
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|40000
|(38343) 23844
|127
|Врач-терапевт
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|35000
|(38343) 23844
|128
|Врач-терапевт
|ООО БОБЕР
|25000
|(913) 9221911
|129
|Врач-терапевт
|ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат
|62500
|(38343) 77228
|130
|Врач-терапевт
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|38000
|(38343) 23844
|131
|Врач-терапевт участковый
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|40000
|(38343) 39657
|132
|Врач-терапевт участковый
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|60000
|(38343) 23844
|133
|Врач-травматолог-ортопед
|ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец»
|15163
|(983) 3161191
|134
|Врач 2 категории (класса)
|МАУ «ЦОиО «Лесная сказка»
|23000
|(38343) 20488
|135
|Врач по лечебной физкультуре
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|35000
|(38343) 23844
|136
|Врач по спортивной медицине
|АНО СК «Кристалл»
|40000
|(913) 9268444
|137
|Врач скорой медицинской помощи
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|50000
|(38343) 23844
|138
|Врач ультразвуковой диагностики
|ООО «Клиника здоровья»
|40000
|(913) 7091397
|139
|Газорезчик
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|20300
|(838343) 50807
|140
|Газорезчик 4 разряда
|ООО «СИБЦЕМСЕРВИС»
|23000
|(983) 3156478
|141
|Газосварщик
|ООО «Триал»
|24000
|(38343) 29881
|142
|Главный Бухгалтер
|администрация Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
|22000
|(38343) 92193
|143
|Главный Инженер
|ООО «ЖИЛИНВЕСТ»
|25000
|(383) 3211996
|144
|Главный Специалист
|УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (Межрайонное)
|20000
|(38343) 29316
|145
|Главный Специалист
|УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (Межрайонное)
|20000
|(38343) 29316
|146
|Главный экономист
|АО «Полевод»
|18750
|(38343) 61131
|147
|Главный энергетик (в промышленности)
|ООО «СибТЭК»
|43000
|(38343) 50124
|148
|Главный энергетик (в прочих отраслях)
|ООО «Искитимский завод строительных материалов»
|16000
|(913) 9555420
|149
|Горничная
|ИП Таранов Е.В.
|15163
|(903) 9302070
|150
|Горничная
|ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец»
|15163
|(38343) 74134
|151
|Горный Мастер
|АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер)
|42000
|(38345) 69238
|152
|Государственный налоговый инспектор
|Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области
|20000
|(38343) 29836
|153
|Грузчик
|ЗАО «Искитимский молзавод»
|23700
|(838343) 51217
|154
|Грузчик
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|25000
|(38343) 76272
|155
|Грузчик
|ООО «КМП ВОСТОК»
|30000
|(961) 2206268
|156
|Грузчик
|ООО Атлант-Н
|15163
|(953) 7622313
|157
|Грузчик
|ООО «Розница К-1»
|18000
|(800) 7755999
|158
|Грузчик
|ООО «Розница К-1»
|18000
|(800) 7755999
|159
|Грузчик
|ООО «Розница К-1»
|18000
|(800) 7755999
|160
|Грузчик
|ООО «КРОКМАРТ-Производство»
|22500
|(923) 7751810
|161
|Грузчик
|ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ»
|24000
|(913) 9467831
|162
|Грузчик
|ОСП ЦГЦ ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция»
|15163
|(38343) 92130
|163
|Дворник
|ООО УК «Жилищная инициатива»
|15163
|(983) 3091157
|164
|Дворник
|ООО ЖЭУ «Центральное»
|15163
|(38343) 24370
|165
|Дворник
|ООО «ЖЭУ №1»
|15163
|(38343) 28610
|166
|Дворник
|ООО «ЖЭУ-Центральное»
|15163
|(38343) 24370
|167
|Дворник
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|15200
|(38343) 50404
|168
|Дворник
|ТСН «Комфорт»
|15163
|(38343) 24243
|169
|Дворник
|ООО «Управляющая компания Оптимум»
|16000
|(38343) 39111
|170
|Дворник
|ТСЖ «Подгорный»
|15163
|(983) 1212060
|171
|Дворник
|ООО «ИЭК»
|15163
|(38343) 27600
|172
|Дворник
|ООО «ЖЭУ1»
|15163
|(38343) 28610
|173
|Дворник
|ООО «НовоСкан»
|16000
|(38343) 92050
|174
|Дворник
|ООО СФ «Запад»
|15163
|(38343) 28890
|175
|Дворник
|МКОУ «СОШ с.Лебедевка»
|15163
|(38343) 51201
|176
|Дворник
|ООО «Алмаз»
|15163
|(38343) 52142
|177
|Дворник
|ООО Евсинский КХП
|15200
|(38343) 76488
|178
|Делопроизводитель
|администрация Искитимского района НСО
|15163
|(38343) 42775
|179
|Делопроизводитель
|Администрация Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
|15163
|(38343) 55246
|180
|Делопроизводитель
|ООО «Росагрокорм»
|15163
|(38343) 43637 доб. (123)
|181
|Диспетчер
|ИП Шибанова Е.В.
|15163
|(38343) 43111
|182
|Диспетчер
|ИП Шибанова Е.В.
|15163
|(38343) 43111
|183
|Диспетчер
|ООО «КЕРБЕР и К»
|17000
|(38343) 47164
|184
|Диспетчер автомобильного транспорта
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|16500
|(38343) 76272
|185
|Дорожный рабочий
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|21750
|(923) 1280903
|186
|Дорожный рабочий
|Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор
|15163
|(38345) 21112
|187
|Дояр
|КФХ Здвижкова Мария Наильевна
|15163
|(923) 1043662
|188
|Дробильщик 3 разряда-6 разряда
|ОАО «Искитимизвесть»
|28000
|(383) 2105195
|189
|Животновод
|ООО «Алмаз»
|18000
|(38343) 52142
|190
|Заведующий аптекой
|ООО Мелодия здоровья 5
|42000
|(983) 1302603
|191
|Заведующий аптекой
|ООО Мелодия здоровья 5
|60000
|(983) 1302603
|192
|Заведующий отделением (в прочих отраслях)
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|42000
|(38343) 39657
|193
|Заведующий столовой
|МКОУ «СОШ д.Шибково»
|15163
|(38343) 65115
|194
|Заведующий столовой
|ГАУ НСО Всеканикулы
|26436
|(383) 2090691
|195
|Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшер (акушер, медицинская сестра)
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|25000
|(38343) 23844
|196
|Заведующий хозяйством
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|20000
|(38343) 39657
|197
|Заместитель Директор (заведующий) по учебно-воспитательной работе
|МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат»
|24425
|(38343) 71240
|198
|Заместитель Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях)
|Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области
|30000
|(38343) 29836
|199
|Заточник деревообрабатывающего инструмента
|ООО Гуантянь-Сибирь
|18000
|(383) 2998859
|200
|Затяжчик обуви
|ООО «КОК»
|16000
|89231161616
|201
|Затяжчик обуви
|ООО «Искитим-обувь»
|16000
|(923) 1161616
|202
|Затяжчик обуви
|ООО «ЭнергоСтрой»
|16000
|(923) 1267624
|203
|Зоотехник
|АО «Новоозерское»
|15163
|(38343) 59018
|204
|Зубной техник
|ООО «ЗубЛаб»
|30000
|(923) 2274896
|205
|Инженер-конструктор
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|20000
|(38343) 50807
|206
|Инженер-программист
|МУП «Городской информационно-технический центр» г. Искитима НСО
|15163
|(38343) 24319
|207
|Инженер-проектировщик
|МБУ Искитимского района «УКС»
|20000
|(38343) 20175
|208
|Инженер-технолог
|ООО «ЛДСК»
|22000
|(38343) 31663
|209
|Инженер-экономист
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|23000
|(923) 1280903
|210
|Инженер-электроник
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|25000
|(838343) 50807
|211
|Инженер-электроник
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|30000
|(923) 1280903
|212
|Инженер-энергетик
|МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим
|17000
|(38343) 92349
|213
|Инженер
|АО «РЭС»
|32000
|(38343) 20385
|214
|Инженер
|ООО «Триал»
|15163
|(913) 7679708
|215
|Инженер высшей категории (класса)
|МБУ «УБиДХ»
|19000
|(38343) 24727
|216
|Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|30000
|(38343) 50807
|217
|Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами
|АО «Искитимцемент»
|30000
|(38343) 49642
|218
|Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|25000
|(38343) 25588
|219
|Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|ООО Евсинский КХП
|28000
|(38343) 76488
|220
|Инженер по нормированию труда
|ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка»
|28840
|(38343) 33184
|221
|Инженер по организации эксплуатации и ремонту
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|25000
|(838343) 50807
|222
|Инженер по охране труда
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|20000
|(38343) 39657
|223
|Инженер по охране труда
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|25000
|(38343) 50807
|224
|Инженер по охране труда
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|20000
|(38343) 39657
|225
|Инженер по охране труда
|ООО «ИНКОЛАБ СЕРВИСЕЗ РАША»
|35000
|(905) 9031684
|226
|Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве)
|ООО «Бастет»
|17000
|(923) 2419700
|227
|Инженер по промышленной безопасности
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|27000
|(923) 1280903
|228
|Инженер производственно-технического отдела
|ООО «Водоканал»
|21900
|(38343) 25599
|229
|Инспектор
|ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО
|14556
|(38343) 93021
|230
|Инспектор
|администрация Искитимского района НСО
|18800
|(38343) 42775
|231
|Инспектор
|администрация Искитимского района НСО
|18800
|(38343) 42006
|232
|Инспектор
|МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим
|15163
|(38343) 92349
|233
|Инспектор по кадрам
|ООО «ЛДСК»
|28000
|(38343) 31663
|234
|Инспектор по кадрам
|ООО «СЗ РСК Восток»
|15163
|(903) 9350878
|235
|Инспектор по охране труда и технике безопасности
|МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО»
|15163
|(38343) 24651
|236
|Инспектор по охране труда и технике безопасности
|ООО «СИБЦЕМСЕРВИС»
|28000
|(983) 3156478
|237
|Инспектор центра занятости населения
|ГКУ НСО ЦЗН г.Искитима
|26000
|(38343) 24142
|238
|Инструктор по физической культуре
|ГАУ НСО Всеканикулы
|22988
|(383) 2090691
|239
|Инструктор по физической культуре 1 категории (класса)
|МБДОУ №17 «Огонек»
|19000
|(38343) 24765
|240
|Калькулятор
|МКОУ «СОШ п.Агролес»
|15163
|(38341) 58918
|241
|Кассир
|Исток ООО
|15163
|(913) 8957474
|242
|Кассир
|ООО «Розница К-1»
|22000
|(800) 7755999
|243
|Кассир
|ООО «Розница К-1»
|22000
|(800) 7755999
|244
|Кассир
|ООО «Розница К-1»
|22000
|(800) 7755999
|245
|Кассир
|ООО «Розница К-1»
|22000
|(800) 7755999
|246
|Кастелянша
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|15163
|(38343) 23844
|247
|Кладовщик
|Строительные системы,ООО
|20000
|(38341) 58198
|248
|Кладовщик
|ООО «КМП ВОСТОК»
|20000
|(961) 2206268
|249
|Кладовщик
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|20000
|(38343) 92422
|250
|Кладовщик
|ГАУ НСО Всеканикулы
|20689
|(383) 2090691
|251
|Кондитер
|ИП Дадыко Д.А.
|21000
|(913) 7387699
|252
|Кондитер
|ИП Лямкина Е.А.
|15163
|(923) 1804858
|253
|Контролер
|АО «Искитимцемент»
|36840
|(38343) 49642
|254
|Контролер качества
|ООО «ЛДСК»
|19250
|(38343) 31663
|255
|Контролер продукции цветной металлургии
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|20000
|(38343) 50807
|256
|Копировщик
|ООО «Междуречье»
|15163
|(38343) 20672
|257
|Кровельщик по стальным кровлям
|ООО «Управляющая компания Оптимум»
|15163
|(38343) 39111
|258
|Культорганизатор
|МКУК «Досуговый центр Промышленного сельсовета»
|15163
|(38343) 71232
|259
|Культорганизатор
|МКУК «Гусельниковский центр досуга»
|15163
|(838343) 67193
|260
|Курьер
|ООО «ЗубЛаб»
|15163
|(923) 2274896
|261
|Кухонный рабочий
|МБУ ДО ДООЦ «Радужный»
|15163
|(38343) 40491
|262
|Кухонный рабочий
|ГАУ НСО Всеканикулы
|15172
|(383) 2090691
|263
|Кухонный рабочий
|ООО «Полюс плюс»
|15200
|(923) 2448415
|264
|Лаборант
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|25000
|(38343) 39657
|265
|Лаборант
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|18700
|(38343) 92422
|266
|Лаборант
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|20000
|(38343) 25588
|267
|Лаборант
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|20000
|(38343) 25588
|268
|Лаборант
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|25000
|(38343) 39657
|269
|Лаборант
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|25000
|(38343) 39657
|270
|Лаборант
|ООО «ЛДСК»
|19250
|(38343) 31663
|271
|Лаборант по физико-механическим испытаниям
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|16700
|(383) 4350807
|272
|Лаборант химического анализа
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|17000
|(38343) 50807
|273
|Лебедчик
|ОАО «Искитимизвесть»
|23000
|(383) 2105195
|274
|Литейщик санитарно-строительных изделий на стенде
|ООО Завод керамических изделий Универсал
|20000
|(38345) 71145
|275
|Логопед
|МБОУ — СОШ №3
|25000
|(38343) 22328
|276
|Маляр
|ЖЭУ-2 ООО
|15163
|(38343) 36691
|277
|Маляр
|ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2»
|15163
|(38343) 36691
|278
|Маляр
|ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка»
|28000
|(38343) 33184
|279
|Маляр 4 разряда
|ООО Евсинский КХП
|17500
|(38343) 76488
|280
|Мастер-взрывник
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|24000
|(923) 1280903
|281
|Мастер
|ЗАО «Искитимский молзавод»
|34000
|(838343) 51217
|282
|Мастер
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|34000
|(38343) 51217
|283
|Мастер
|ОАО «Искитимизвесть»
|30000
|(383) 2105195
|284
|Мастер по проходке горных выработок
|ЗАО «Чернореченский карьер»
|41000
|(38343) 49642
|285
|Мастер по ремонту приборов и аппаратуры
|ИП Евдокимов Д.Ю.
|16000
|(983) 3155715
|286
|Мастер строительных и монтажных работ
|ООО ЖЭУ «Центральное»
|18000
|(38343) 24370
|287
|Мастер участка
|ООО «ЖИЛИНВЕСТ»
|20000
|(383) 3211996
|288
|Мастер участка
|АО «РЭС»
|38000
|(38343) 20385
|289
|Мастер участка
|ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец»
|18000
|(38343) 74134
|290
|Мастер цеха
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|25000
|(38343) 25588
|291
|Мастер цеха
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|28000
|(38343) 92422
|292
|Мастер цеха
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|23000
|(38343) 92422
|293
|Машинист (кочегар) котельной
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|23000
|(923) 1280903
|294
|Машинист автогрейдера
|Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор
|25000
|(38345) 21112
|295
|Машинист бульдозера
|ООО «ЖБИ-5»
|23158
|(38343) 35308
|296
|Машинист буровой установки 6 разряда
|ОП ООО «Промсервис»
|60000
|(961) 8487454
|297
|Машинист компрессорных установок
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|15163
|(38343) 92422
|298
|Машинист конвейера 2 разряда
|ЗАО «Чернореченский карьер»
|16000
|(38343) 49642
|299
|Машинист котлов
|ООО «СибТЭК»
|23200
|(38343) 50124
|300
|Машинист крана (крановщик)
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|35000
|(383) 4350807
|301
|Машинист крана (крановщик)
|ООО Искитимский завод строительных материалов-1
|20000
|(38343) 45156
|302
|Машинист крана (крановщик) 5 разряда-6 разряда
|ООО «ЛДСК»
|25000
|(38343) 31663
|303
|Машинист крана автомобильного
|АО «РЭС»
|30000
|(38343) 20385
|304
|Машинист насосных установок
|ООО «Искитимская городская котельная»
|19200
|(38343) 49642
|305
|Машинист насосных установок
|ООО «Водоканал»
|15580
|(38343) 25599
|306
|Машинист установок обогащения и брикетирования 2 разряда-5 разряда
|АО «Сибирский Антрацит»
|18000
|(999) 4686172
|307
|Машинист экструдера
|ООО производственный комплекс «Союз»
|36500
|(383) 3446816
|308
|Медицинская сестра
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|25000
|(38343) 23844
|309
|Медицинская сестра
|ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец»
|18000
|(38343) 74134
|310
|Медицинская сестра
|МАУ «ЦОиО «Лесная сказка»
|19800
|(38343) 20488
|311
|Медицинская сестра
|ООО «Клиника здоровья»
|28000
|(913) 7091397
|312
|Медицинская сестра
|ГАУ НСО Всеканикулы
|34483
|(383) 2090691
|313
|Медицинская сестра
|Алесик ООО
|15163
|(923) 2300151
|314
|Медицинская сестра операционная
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|25000
|(38343) 23844
|315
|Медицинская сестра палатная (постовая)
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|22000
|(38343) 23844
|316
|Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра)
|ГАУ НСО Всеканикулы
|28735
|(383) 2090691
|317
|Менеджер
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|23000
|(38343) 92422
|318
|Менеджер
|Банк «Левобережный» (ПАО)
|20000
|(38343) 22212
|319
|Менеджер
|ООО «ФитСервис Искитим»
|30000
|(383) 2142101
|320
|Менеджер
|ООО «Росагрокорм»
|15163
|(38343) 43637 доб. (123)
|321
|Менеджер (в коммерческой деятельности)
|ООО «Триал»
|15163
|(913) 7679708
|322
|Менеджер по рекламе
|ИП Витман Т.П.
|15163
|(38343) 42080
|323
|Методист
|МБУ ДО ДООЦ «Радужный»
|17000
|(38343) 40491
|324
|Методист 1 категории (класса)
|МАОУ ДО ЦДО
|15163
|(38343) 20334
|325
|Механик
|ЗАО «Искитимский молзавод»
|27343
|(838343) 51217
|326
|Механик
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|20000
|(38343) 39657
|327
|Механик
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|30500
|(38343) 51217
|328
|Механик
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|20000
|(38343) 39657
|329
|Механик автомобильной колонны
|МКП ИР «ПАТП»
|20000
|(38343) 25740
|330
|Механик автомобильной колонны
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|30000
|(38343) 76272
|331
|Механик по ремонту оборудования
|ООО производственный комплекс «Союз»
|30000
|(383) 3446816
|332
|Микробиолог
|ООО Евсинский КХП
|24000
|(38343) 76488
|333
|Младший Бухгалтер (средней квалификации) 2 категории (класса)
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|25000
|(38343) 39657
|334
|Младший Инспектор отдела режима и охраны
|ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО
|27000
|(38343) 93021
|335
|Младший Медицинский статистик 2 категории (класса)
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|19000
|(38343) 39657
|336
|Младший Медицинский статистик 2 категории (класса)
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|19000
|(38343) 39657
|337
|Мойщик автомобилей
|ИП Митчин А.А.
|20000
|(913) 9254787
|338
|Мойщик посуды
|ГАУ НСО Всеканикулы
|15172
|(383) 2090691
|339
|Мойщик тары и оборудования
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|25000
|(38343) 25588
|340
|Монтажник
|ИП Лобода Н.Н.
|20000
|(913) 3928093
|341
|Монтажник санитарно-технических систем и оборудования
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|21000
|(923) 1280903
|342
|Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5 разряда
|ООО «Искитимская городская котельная»
|18822
|(38343) 49478
|343
|Моторист автоматизированной топливоподачи
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|15163
|(38343) 92422
|344
|Музыкальный руководитель
|МБУК Искитимского района «Центр развития культуры Искитимского района»
|15163
|(38343) 29620
|345
|Музыкальный руководитель
|МАДОУ № 24 «Журавушка»
|22000
|(38343) 20005
|346
|Музыкальный руководитель
|МБДОУ № 27 «Росинка»
|16000
|(38343) 25114
|347
|Музыкальный руководитель
|МБДОУ 12 Березка
|20000
|(38343) 24623
|348
|Музыкальный руководитель
|МКДОУ детский сад «Лесная сказка д.Бурмистрово»
|15163
|(38343) 74218
|349
|Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|24000
|(923) 1280903
|350
|Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики)
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|22000
|(923) 1280903
|351
|Наладчик технологического оборудования
|ООО Атлант-Н
|40000
|(953) 7622313
|352
|Насыпщик цемента
|АО «Искитимцемент»
|35000
|(38343) 49642
|353
|Начальник участка (в прочих отраслях)
|АО «РЭС»
|40000
|(38343) 20385
|354
|Облицовщик-плиточник
|ООО «Бастет»
|22000
|(923) 2419700
|355
|Обойщик мебели
|ИП Крючков Н.П.
|15163
|(962) 8263016
|356
|Обработчик рыбы
|ООО «Искитимский рыбозавод»
|15163
|(38343) 25474
|357
|Овощевод
|ООО Международная компания Содружество
|16000
|(383) 2010974
|358
|Оперативный уполномоченный
|Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский»
|47000
|(38343) 29678
|359
|Оператор автоматической газовой защиты
|ООО «Поиск»
|15163
|(38343) 20616
|360
|Оператор по ветеринарной обработке животных
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|15163
|(38343) 92422
|361
|Оператор по ветеринарной обработке животных
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|15163
|(38343) 92422
|362
|Оператор по искусственному осеменению животных и птицы
|ООО «Алмаз»
|25000
|(38343) 52142
|363
|Оператор птицефабрик и механизированных ферм
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|18000
|(38343) 76272
|364
|Оператор птицефабрик и механизированных ферм
|ЗАО «Коченевская птицефабрика»
|20000
|(38343) 72217
|365
|Оператор птицефабрик и механизированных ферм
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|19000
|(38343) 92422
|366
|Оператор пульта управления
|Новосибирский воен.ин-т внутр.войск МВД РФ
|28000
|(923) 7030229
|367
|Оператор связи
|Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России»
|15163
|(923) 1137407
|368
|Оператор станков с программным управлением
|ООО «Производственная компания «Профильсталь»
|20000
|(913) 9345949
|369
|Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|22000
|(38343) 25588
|370
|Отделочник железобетонных изделий 2 разряда-3 разряда
|ООО «ЛДСК»
|20000
|(38343) 31663
|371
|Офис-менеджер
|ООО «Электронные системы безопасности»
|17000
|(38343) 41713
|372
|Охранник
|ЗАО «Коченевская птицефабрика»
|17000
|(38343) 72217
|373
|Охранник
|ООО ЧОП Сибирский Щит-II
|15163
|(38343) 28599
|374
|Охранник
|ООО ЧОП «Искитимский Легион»
|15163
|(38343) 20341
|375
|Охранник
|ООО ЧОО «ГРАФИТ-Новосибирск»
|15163
|(38343) 50829
|376
|Парикмахер
|ИП Кузьмина А.В.
|15200
|(38343) 29883
|377
|Парикмахер
|ИП Осинцева Н.В.
|16000
|(913) 7676310
|378
|Парикмахер
|ИП Петрова М.С.
|15163
|(923) 2461466
|379
|Парикмахер
|ИП Ерохина Е.С.
|25000
|(923) 2484331
|380
|Парикмахер
|ИП Чарыкова Л.П.
|15163
|(905) 9552856
|381
|Педагог-организатор
|МБУ ДО ДООЦ «Радужный»
|17000
|(38343) 40491
|382
|Педагог-организатор
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|15163
|(38343) 24805
|383
|Педагог-организатор
|МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области
|15163
|(38343) 20522
|384
|Педагог-психолог
|МКОУ СОШ п.Маяк
|15163
|(38343) 51923
|385
|Педагог-психолог
|МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО»
|19600
|(38343) 24651
|386
|Педагог-психолог
|МКОУ «СОШ п.Листвянский»
|17000
|(38343) 38520
|387
|Педагог-психолог
|МКОУ «СОШ п.Агролес»
|15163
|(38341) 58918
|388
|Педагог-психолог
|МКОУ «ООШ с.Морозово»
|15163
|(38343) 73121
|389
|Педагог-психолог
|МКОУ ООШ п.Барабка
|15163
|(38343) 20694
|390
|Педагог дополнительного образования
|ГАУ НСО Всеканикулы
|22988
|(383) 2090691
|391
|Педагог социальный
|МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО»
|17000
|(38343) 24651
|392
|Педагог социальный
|МКОУ «СОШ п.Агролес»
|15163
|(38341) 58918
|393
|Пекарь
|ООО «Автофуд»
|23100
|(38343) 23301
|394
|Пекарь
|ИП Дадыко Д.А.
|24000
|(913) 7387699
|395
|Пекарь
|ИП Лямкина Е.А.
|17000
|(923) 1804858
|396
|Пекарь
|ООО «КЕРБЕР и К»
|18000
|(38343) 47164
|397
|Пекарь
|МБОУ «СОШ №3 р.п.Линево»
|15163
|(38343) 30265
|398
|Первый помощник Врач
|ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в Искитимском р-не
|25000
|(38343) 25526
|399
|Первый помощник Зубной техник
|ООО «ЗубЛаб»
|15163
|(923) 2274896
|400
|Первый помощник Юрист
|ООО «Правосудие»
|15163
|(905) 9318904
|401
|Переводчик
|ООО «Искитим-обувь»
|16000
|(923) 1161616
|402
|Переводчик
|ООО «ЭнергоСтрой»
|16000
|(923) 1267624
|403
|Повар
|МКОУ «СОШ п.Чернореченский»
|15163
|(38343) 68533
|404
|Повар
|МБУ ДО ДООЦ «Радужный»
|15163
|(38343) 40491
|405
|Повар
|ООО «Автофуд»
|23900
|(38343) 23301
|406
|Повар
|МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО»
|15163
|(38343) 24651
|407
|Повар
|ИП Лямкина Е.А.
|17000
|(923) 1804858
|408
|Повар
|ИП Лямкина Е.А.
|21000
|(923) 1804858
|409
|Повар
|МКОУ «СОШ ст.Евсино»
|15163
|(38343) 76182
|410
|Повар
|ООО «Сибирские пельмени»
|18000
|(962) 8363736
|411
|Повар
|МКОУ «СОШ п.Агролес»
|15163
|(38341) 58918
|412
|Повар
|ГАУ НСО Всеканикулы
|19540
|(383) 2090691
|413
|Повар
|ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО
|14556
|(38343) 93021
|414
|Повар
|МУП ЦУМ Искитим
|15163
|(38343) 23121
|415
|Повар
|МАОУ СОШ №9 г.Искитима
|15200
|(38343) 44142
|416
|Повар
|ИП Коршунова Татьяна Анатольевна
|15163
|(905) 9309415
|417
|Повар
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|15163
|(38343) 51217
|418
|Повар
|ООО «Алякова»
|19000
|(38343) 24626
|419
|Повар
|ООО «Совхоз Бердский»
|16000
|(923) 1161616
|420
|Повар 2 разряда
|МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево»
|15163
|(38343) 30623
|421
|Повар 3 разряда-5 разряда
|МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево»
|15163
|(38343) 30623
|422
|Повар 5 разряда
|МБДОУ №17 «Огонек»
|15163
|(38343) 24765
|423
|Повар 5 разряда
|ООО «Полюс плюс»
|15200
|(923) 2448415
|424
|Повар 5 разряда 1 категории (класса)
|МБДОУ № 27 «Росинка»
|16000
|(38343) 25114
|425
|Подсобный рабочий
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|15163
|(38343) 25588
|426
|Подсобный рабочий
|ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка»
|22000
|(38343) 33184
|427
|Подсобный рабочий
|ООО А/Ф ПродКомСиб
|24000
|(383) 2305084
|428
|Подсобный рабочий
|ООО Евсинский КХП
|15200
|(38343) 76488
|429
|Подсобный рабочий
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|15163
|(38343) 92422
|430
|Подсобный рабочий
|ОАО «Преображенское»
|15163
|(38343) 63248
|431
|Подсобный рабочий
|ООО «ЛДСК»
|15163
|(38343) 31663
|432
|Подсобный рабочий
|ООО «РАЗРЕЗ ВОСТОЧНЫЙ»
|15163
|(38343) 93002
|433
|Подсобный рабочий
|ООО Экосистема
|18000
|(983) 1330565
|434
|Подсобный рабочий 1 разряда
|ООО «Искитимская городская котельная»
|16375
|(38343) 49642
|435
|Подсобный рабочий 1 разряда
|АО «Искитимцемент»
|15163
|(38343) 49642
|436
|Подсобный рабочий 2 разряда
|АО «Искитимцемент»
|15300
|(38343) 49642
|437
|Полицейский-водитель
|Искитимский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области
|25000
|(38343) 29818
|438
|Полицейский
|Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский»
|25000
|(38343) 29678
|439
|Помощник воспитателя
|МКДОУ детский сад «Жаворонок» р.п.Линево
|15163
|(38343) 39205
|440
|Помощник воспитателя
|МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево»
|15163
|(38343) 30623
|441
|Помощник врача-эпидемиолога
|ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в Искитимском р-не
|24000
|(38343) 25526
|442
|Помощник Машинист печатной машины
|ООО «Бёрнс»
|25000
|(906) 9072206
|443
|Помощник Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата
|ООО «КРОКМАРТ-Производство»
|24000
|(923) 7751810
|444
|Помощник Повар
|КФХ Здвижкова Мария Наильевна
|15163
|(923) 1043662
|445
|Помощник руководителя и специалиста Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях)
|«Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области»
|15163
|(38343) 22184
|446
|Портной
|ИП Витман Т.П.
|15163
|(38343) 42080
|447
|Портной
|ИП Корбатова Л.А.
|18000
|(913) 9073468
|448
|Почтальон
|Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России»
|15170
|(38343) 35960
|449
|Почтальон
|Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России»
|15170
|(38343) 35960
|450
|Почтальон 1 категории (класса)
|Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России»
|15163
|(38343) 35960
|451
|Почтальон 2 категории (класса)
|Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России»
|15163
|(38343) 35960
|452
|Преподаватель-организатор (в средней школе)
|МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат»
|15163
|(38343) 71240
|453
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах)
|ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж»
|25000
|(38343) 23093
|454
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах)
|ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж»
|25000
|(38343) 23093
|455
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах)
|ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения»
|33674
|(38341) 58910
|456
|Преподаватель (в начальной школе)
|МКОУ «ООШ п.Алексеевский»
|18000
|(923) 1733172
|457
|Преподаватель (в начальной школе)
|МКОУ «ООШ п.Рощинский»
|17000
|(38343) 69613
|458
|Преподаватель (в начальной школе)
|МКОУ «СОШ №1 р.п. Линево имени Ф.И. Кулиша»
|15163
|(38343) 41938
|459
|Преподаватель (в начальной школе)
|МКОУ «СОШ с.Верх-Коен»
|15163
|(38343) 53119
|460
|Преподаватель (в начальной школе)
|МКОУ «СОШ п.Листвянский»
|19000
|(38343) 38520
|461
|Преподаватель (в начальной школе)
|МБОУ — СОШ №2 г.Искитима
|20000
|(38343) 23640
|462
|Преподаватель (в начальной школе)
|МКОУ «ООШ д.Ургун»
|20000
|(38343) 76168
|463
|Преподаватель (в начальной школе)
|МБОУ «СОШ с.Улыбино»
|21000
|(38343) 57173
|464
|Преподаватель (в начальной школе)
|МКОУ «Гимназия 1»
|20000
|(38343) 31851
|465
|Преподаватель (в начальной школе)
|МАОУ СОШ №4 г.Искитима
|17000
|(38343) 37264
|466
|Преподаватель (в начальной школе)
|МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.»
|19000
|(38343) 55124
|467
|Преподаватель (в начальной школе)
|МБОУ «СОШ №3 р.п.Линево»
|15163
|(38343) 30265
|468
|Преподаватель (в начальной школе)
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|15163
|(38343) 24805
|469
|Преподаватель (в начальной школе)
|МКОУ СОШ с.Сосновка
|15163
|(38343) 72198
|470
|Преподаватель (в начальной школе)
|МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака»
|15163
|(38343) 74110
|471
|Преподаватель (в начальной школе)
|МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области
|15163
|(38343) 20522
|472
|Прессовщик-формовщик пищевой продукции
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|25000
|(38343) 92422
|473
|Продавец-консультант
|ИП Мартынов А.А.
|15163
|(923) 7026260
|474
|Продавец-консультант
|ООО Мобильный город
|25000
|(383) 3613010
|475
|Продавец непродовольственных товаров
|ИП Елисеев Павел Геннадьевич
|15163
|(38343) 68008
|476
|Продавец непродовольственных товаров
|ИП Малахов Д.А.
|18000
|(38343) 42026
|477
|Продавец продовольственных товаров
|ООО «ОЛИМП Маркет»
|15163
|(38343) 42026
|478
|Продавец продовольственных товаров
|КФХ Здвижкова Мария Наильевна
|15163
|(923) 1043662
|479
|Продавец продовольственных товаров
|ООО Жемчужина
|17000
|8903 9381728
|480
|Продавец продовольственных товаров
|ИП Адова С.В.
|25000
|(913) 3733798
|481
|Продавец продовольственных товаров
|ИП Князева Н.Е.
|15163
|(923) 1144928
|482
|Продавец продовольственных товаров
|ИП Нудорле А.В.
|15163
|(913) 3963862
|483
|Продавец продовольственных товаров
|ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО
|14556
|(38343) 93021
|484
|Промышленный альпинист
|ИП Евдокимов Д.Ю.
|20000
|(983) 3155715
|485
|Профконсультант
|ГКУ НСО ЦЗН г.Искитима
|26000
|(38343) 24142
|486
|Психолог
|МКОУ «ООШ п.Первомайский»
|15163
|(38343) 79990
|487
|Птицевод
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|20000
|(38343) 92422
|488
|Рабочий в производстве пищевой продукции
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|22200
|(38343) 92422
|489
|Рабочий в производстве пищевой продукции
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|30000
|(38343) 92422
|490
|Рабочий зеленого хозяйства
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|15163
|(923) 1280903
|491
|Рабочий зеленого хозяйства
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|15163
|(38343) 50807
|492
|Рабочий плодоовощного хранилища
|ООО Международная компания Содружество
|16000
|(383) 2010974
|493
|Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
|МБОУ — СОШ №3
|15165
|(38343) 22328
|494
|Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда
|ЗАО «Чернореченский карьер»
|15300
|(38343) 49642
|495
|Рабочий по уходу за животными
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|15163
|(38343) 76272
|496
|Рабочий по уходу за животными
|ОАО «Преображенское»
|15163
|(38343) 63248
|497
|Рабочий сельскохозяйственного производства
|КФХ Здвижкова Мария Наильевна
|15163
|(923) 1043662
|498
|Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры
|ООО «ОДИН КЛИК»
|20000
|(913) 9026307
|499
|Разнорабочий
|ИП Таранов Е.В.
|15163
|(38343) 92281
|500
|Разнорабочий
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|15500
|(838343) 50807
|501
|Разнорабочий
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|30000
|(38343) 92422
|502
|Разнорабочий
|ИП Евдокимов Д.Ю.
|15163
|(983) 3155715
|503
|Разнорабочий
|ООО МК Прогресс
|16000
|(38343) 24723
|504
|Разнорабочий
|ИП Бондарев Д.М.
|20000
|(913) 4739416
|505
|Разнорабочий
|ООО «МПЗ»
|25000
|(913) 7175827
|506
|Разрубщик мяса
|ИП Адова С.В.
|30000
|(913) 3733798
|507
|Рамщик
|ООО Гуантянь-Сибирь
|18000
|(383) 2998859
|508
|Рамщик
|ИП Бондарев Д.М.
|20000
|(913) 4739416
|509
|Раскройщик
|ООО «КРОКМАРТ-Производство»
|30000
|(923) 7751810
|510
|Раскройщик
|ИП Кутлина Елена Владимировна
|15163
|(913) 7111779
|511
|Распределитель работ
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|20000
|(838343) 50807
|512
|Резчик труб и заготовок
|ООО «КРОКМАРТ-Производство»
|25000
|(923) 7751810
|513
|Сборщик деталей и изделий
|ООО «КОК»
|16000
|89231161616
|514
|Сборщик деталей и изделий
|ООО «Искитим-обувь»
|16000
|(923) 1161616
|515
|Сборщик деталей и изделий
|ООО «ЭнергоСтрой»
|16000
|(923) 1267624
|516
|Сборщик изделий из древесины
|ООО «КМП ВОСТОК»
|20000
|(961) 2206268
|517
|Сборщик изделий из древесины
|ООО «КМП ВОСТОК»
|20000
|(961) 2206268
|518
|Сборщик обуви
|ООО «КОК»
|16000
|89231161616
|519
|Сборщик обуви
|ООО «Искитим-обувь»
|16000
|(923) 1161616
|520
|Сборщик обуви
|ООО «ЭнергоСтрой»
|16000
|(923) 1267624
|521
|Сборщик электрических машин и аппаратов
|ООО «Триал»
|20000
|(38343) 29881
|522
|Сварщик арматурных сеток и каркасов 2 разряда
|ООО «ЛДСК»
|20000
|(38343) 31663
|523
|Секретарь
|Администрация Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
|19000
|(38343) 55246
|524
|Секретарь
|ООО «Росагрокорм»
|15163
|(38343) 43637 доб. (123)
|525
|Секретарь
|ИП Витман Т.П.
|15163
|(38343) 42080
|526
|Секретарь
|администрация Искитимского района НСО
|15163
|(38343) 24518
|527
|Системный администратор
|ООО Евсинский КХП
|29500
|(38343) 76488
|528
|Следователь
|Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский»
|45000
|(38343) 29678
|529
|Слесарь-инструментальщик
|ООО «Искитиммаш»
|20000
|(38343) 37100
|530
|Слесарь-инструментальщик
|ООО «Искитиммаш»
|29000
|(38343) 37100
|531
|Слесарь-ремонтник
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|24700
|(38343) 50807
|532
|Слесарь-ремонтник
|Строительные системы,ООО
|20000
|(38341) 58198
|533
|Слесарь-ремонтник
|ООО Теплосервис
|18000
|(913) 7719903
|534
|Слесарь-ремонтник
|ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка»
|35000
|(38343) 33184
|535
|Слесарь-ремонтник
|ООО «Поиск»
|15163
|(38343) 20616
|536
|Слесарь-ремонтник
|АО «Искитимцемент»
|27600
|(38343) 49642
|537
|Слесарь-ремонтник 3 разряда-6 разряда
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|18000
|(38343) 92422
|538
|Слесарь-ремонтник 4 разряда-5 разряда
|ООО «ЛДСК»
|20000
|(38343) 31663
|539
|Слесарь-ремонтник 4 разряда
|ООО «Водоканал»
|21930
|(38343) 25599
|540
|Слесарь-ремонтник 4 разряда
|ООО Евсинский КХП
|20000
|(38343) 76488
|541
|Слесарь-ремонтник 5 разряда
|ООО Евсинский КХП
|23000
|(38343) 76488
|542
|Слесарь-сантехник
|ООО «ЖЭУ №1»
|15163
|(38343) 28610
|543
|Слесарь-сантехник
|ЖЭУ-2 ООО
|15163
|(38343) 36691
|544
|Слесарь-сантехник
|ООО «ЖИЛИНВЕСТ»
|20000
|(383) 3211996
|545
|Слесарь-сантехник
|ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2»
|15163
|(38343) 36691
|546
|Слесарь-сантехник
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|26000
|(38343) 76272
|547
|Слесарь-сантехник
|ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец»
|18000
|(38343) 74134
|548
|Слесарь-сантехник
|ГАУ НСО Всеканикулы
|19540
|(383) 2090691
|549
|Слесарь-сантехник
|ООО «ЖЭУ1»
|15163
|(38343) 28610
|550
|Слесарь-сантехник
|ООО «ИЭК»
|15163
|(38343) 27600
|551
|Слесарь-сантехник
|ООО «Поиск»
|15163
|(38343) 20616
|552
|Слесарь-сантехник
|ООО «ЖилСервис»
|15163
|(38343) 25703
|553
|Слесарь-сантехник
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|18000
|(38343) 92422
|554
|Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
|ООО «СИБЦЕМСЕРВИС»
|27000
|(983) 3156478
|555
|Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|30000
|(923) 1280903
|556
|Слесарь аварийно-восстановительных работ
|ООО Теплосервис
|18000
|(913) 7719903
|557
|Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда
|ООО «Водоканал»
|20600
|(38343) 25599
|558
|Слесарь механосборочных работ
|ФГУП «Опытный завод»
|30000
|(913) 7970128
|559
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|22000
|(838343) 50807
|560
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|МУП ИР «Южное»
|22338
|(38343) 71303
|561
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|ООО «СибТЭК»
|24000
|(38343) 50124
|562
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|ООО Завод керамических изделий Универсал
|20000
|(38345) 71145
|563
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|ООО Евсинский КХП
|22000
|(38343) 76488
|564
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 разряда-6 разряда
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|22000
|(38343) 92422
|565
|Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда-5 разряда
|МУП «Теплосеть» г. Искитима НСО
|20000
|(38343) 23152
|566
|Слесарь по ремонту автомобилей
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|18000
|(38343) 76272
|567
|Слесарь по ремонту автомобилей
|ООО «Вертикаль»
|20000
|(913) 2099020
|568
|Слесарь по ремонту автомобилей
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|15660
|(923) 1280903
|569
|Слесарь по ремонту автомобилей
|ООО Юг
|25000
|(38343) 25593
|570
|Слесарь по ремонту автомобилей
|ООО «ФитСервис Искитим»
|35000
|(383) 2142101
|571
|Слесарь по ремонту автомобилей
|ИП Поляков А.А.
|30000
|(913) 3881555
|572
|Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 5 разряда-6 разряда
|АО «Сибирский Антрацит»
|30000
|(999) 4686172
|573
|Слесарь по сборке металлоконструкций
|ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка»
|30000
|(38343) 33184
|574
|Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 6 разряда
|ООО «ЛиневоГазСервис»
|18500
|(913) 8950836
|575
|Сортировщик
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|20000
|(38343) 76272
|576
|Сортировщик
|Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России»
|15163
|(38343) 35960
|577
|Спасатель
|АНО СК «Кристалл»
|15163
|(913) 9004362
|578
|Специалист
|КПКГ «Сибирский кредит»
|20000
|(38343) 92002
|579
|Специалист
|МБУ Комплексный центр социального обслуживания населения города Искитима Новосибирской области
|15163
|(38343) 29461
|580
|Специалист
|Администрация Совхозного сельсовета Искитимского р-на НСО
|20081
|(923) 1092080
|581
|Специалист
|Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области
|15000
|(38343) 29836
|582
|Специалист
|Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области
|15000
|(38343) 29836
|583
|Специалист
|Администрация Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
|19000
|(38343) 55246
|584
|Специалист
|администрация Искитимского района НСО
|15163
|(38343) 24628
|585
|Специалист
|администрация Евсинского сельсовета Искитимского района
|15163
|(38343) 76772
|586
|Специалист
|ООО Евсинский КХП
|33000
|(38343) 76488
|587
|Специалист
|МУП ИР «Центральное»
|20000
|(38343) 76195
|588
|Специалист
|Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области
|17000
|(38343) 29836
|589
|Специалист
|Администрация Преображенского с/с
|16945
|(38343) 63192
|590
|Специалист гражданской обороны
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|25000
|(38343) 39657
|591
|Специалист по кадрам
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|32000
|(38343) 76272
|592
|Специалист по социальной работе
|МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО»
|17500
|(38343) 24651
|593
|Специалист по социальной работе
|МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО»
|15163
|(38343) 24651
|594
|Станочник-распиловщик
|ООО Гуантянь-Сибирь
|18000
|(383) 2998859
|595
|Станочник широкого профиля
|ООО ТПК «Северное Сияние»
|20000
|(913) 9172726
|596
|Старший Государственный налоговый инспектор
|Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области
|23000
|(38343) 29836
|597
|Старший Машинист экскаватора 6 разряда 1 категории (класса)
|МУП «Теплосеть» г. Искитима НСО
|25000
|(38343) 23152
|598
|Старший Повар детского питания 4 разряда-5 разряда
|МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима
|15163
|(38343) 26120
|599
|Старший помощник Юрист
|«Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области»
|15500
|(38343) 22184
|600
|Столяр
|ИП Крючков Н.П.
|15163
|(962) 8263016
|601
|Столяр
|ООО «Сибирский партнер»
|15163
|(38343) 21557
|602
|Сторож (вахтер)
|ОП ООО «Промсервис»
|20000
|(961) 8487454
|603
|Сторож (вахтер)
|ООО «Вертикаль»
|15163
|(913) 2099020
|604
|Сторож (вахтер)
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|15163
|(38343) 39657
|605
|Стропальщик
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|30000
|(383) 4350807
|606
|Стропальщик
|ООО «КМП ВОСТОК»
|30000
|(961) 2206268
|607
|Стропальщик
|ООО «ЖБИ-5»
|25000
|(38343) 35308
|608
|Стропальщик
|Строительные системы,ООО
|18000
|(38341) 58198
|609
|Стропальщик 3 разряда-4 разряда
|ООО «ЛДСК»
|22000
|(38343) 31663
|610
|Судебный пристав-исполнитель
|Упр-е Федер.Службы судебных приставов по НСО отд.СП по Иск.р
|26000
|(38343) 23799
|611
|Судебный пристав-исполнитель
|Упр-е Федер.Службы судебных приставов по НСО отд.СП по Иск.р
|30000
|(38343) 23799
|612
|Термист
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|25000
|(38343) 50807
|613
|Техник
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|25000
|(38343) 51217
|614
|Техник
|ООО «Водоканал»
|16920
|(38343) 25599
|615
|Техник по труду
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|20000
|(38343) 50807
|616
|Технолог
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|22300
|(38343) 92422
|617
|Технолог
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|32000
|(38343) 25588
|618
|Технолог
|ООО «КЕРБЕР и К»
|19000
|(38343) 47164
|619
|Технолог
|ООО «Легостаевский хлеб»
|28000
|(913) 7059455
|620
|Токарь-карусельщик
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|20000
|(38343) 50807
|621
|Токарь-расточник
|ФГУП «Опытный завод»
|30000
|(913) 7970128
|622
|Токарь
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|20000
|(38343) 50807
|623
|Токарь
|ИП Долгополова Т.В.
|20000
|(923) 7038705
|624
|Токарь
|ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ»
|33000
|(913) 9467831
|625
|Токарь 3 разряда-6 разряда
|ФГУП «Опытный завод»
|30000
|(913) 7970128
|626
|Токарь 5 разряда
|АО «Полевод»
|15163
|(38343) 61131
|627
|Токарь 5 разряда
|ООО «Искитиммаш»
|20000
|(38343) 37100
|628
|Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
|ООО «Алмаз»
|25000
|(38343) 52142
|629
|Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|25000
|(38343) 51217
|630
|Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 1 категории (класса)
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|45000
|(38343) 76272
|631
|Тракторист
|ЗАО «Коченевская птицефабрика»
|18000
|(38343) 72217
|632
|Тракторист
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|24579
|(38343) 51217
|633
|Тракторист
|ООО Теплосервис
|16000
|(913) 7719903
|634
|Тракторист
|АО «Искитимцемент»
|32700
|(38343) 49642
|635
|Тракторист
|Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор
|20000
|(38345) 21112
|636
|Тракторист
|ЗАО Степное
|25000
|(38343) 55122
|637
|Тракторист
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|25000
|(38343) 92422
|638
|Транспортный экспедитор
|ООО Международная компания Содружество
|16000
|(383) 2010974
|639
|Тренер-преподаватель по спорту высшей категории (класса)
|МАОУ ДО ДЮСШ
|15163
|(38343) 27443
|640
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МКОУ «СОШ п.Чернореченский»
|15163
|(38343) 68377
|641
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МБДОУ № 27 «Росинка»
|17000
|(38343) 25114
|642
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО УК «Жилищная инициатива»
|15163
|(983) 3091157
|643
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МБУ ДО ДООЦ «Радужный»
|15163
|(38343) 40491
|644
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ЖЭУ-2 ООО
|15163
|(38343) 36691
|645
|Уборщик производственных и служебных помещений
|Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России»
|15100
|(38343) 35960
|646
|Уборщик производственных и служебных помещений
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|18200
|(38343) 50404
|647
|Уборщик производственных и служебных помещений
|«Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области»
|15163
|(38343) 22184
|648
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2»
|15163
|(38343) 36691
|649
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МКДОУ детский сад «Родничок» р.п.Линево
|15163
|(38343) 31863
|650
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «Вертикаль»
|15163
|(913) 2099020
|651
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «ЛДСК»
|16430
|(38343) 31663
|652
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «ЖЭУ1»
|15163
|(38343) 28610
|653
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ИП Адова С.В.
|15163
|(913) 3733798
|654
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения»
|15163
|(38341) 58910
|655
|Уборщик производственных и служебных помещений
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|15163
|(38343) 92422
|656
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МБОУ «СОШ № 4 р.п.Линево»
|15163
|(38343) 31269
|657
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|15163
|(38343) 39657
|658
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «ИЭК»
|15163
|(38343) 27600
|659
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МАУ «ЦОиО «Лесная сказка»
|15163
|(38343) 20434
|660
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «НовоСкан»
|17500
|(38343) 92050
|661
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ГАУ НСО Всеканикулы
|17241
|(383) 2090691
|662
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «КЕРБЕР и К»
|15163
|(38343) 47164
|663
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МАОУ КШИ № 12
|15163
|(38343) 24905
|664
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО Экосистема
|20000
|(913) 9162002
|665
|Уборщик производственных и служебных помещений 1 разряда
|МБДОУ детский сад №4 «Теремок»
|15163
|(38343) 92355
|666
|Уборщик территорий
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|15163
|(38343) 23844
|667
|Уборщик территорий
|МБУ «УБиДХ»
|17000
|(38343) 24727
|668
|Уборщик территорий
|МБДОУ д/с № 16 «Солнышко»
|15163
|(38343) 35985
|669
|Уборщик территорий
|МАОУ ДО ДЮСШ
|15163
|(38343) 27443
|670
|Уборщик территорий
|МАУ «ЦОиО «Лесная сказка»
|15163
|(38343) 20434
|671
|Уборщик территорий
|ГАУ НСО Всеканикулы
|16091
|(383) 2090691
|672
|Уборщик территорий
|МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО»
|15163
|(38343) 24651
|673
|Уборщик территорий
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|15163
|(38343) 23844
|674
|Уборщик территорий
|ОСП ЦГЦ ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция»
|15163
|(38343) 92130
|675
|Уборщик территорий 1 разряда
|МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима
|15163
|(38343) 26120
|676
|Уборщик территорий 1 разряда
|МКОУ КШ № 7
|15163
|(38343) 21658
|677
|Укладчик-упаковщик
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|15163
|(38343) 25588
|678
|Укладчик-упаковщик
|ООО Атлант-Н
|30000
|(953) 7622313
|679
|Укладчик-упаковщик
|Строительные системы,ООО
|18000
|(38341) 58198
|680
|Укладчик-упаковщик
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|25000
|(38343) 92422
|681
|Укладчик-упаковщик
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|15500
|(38343) 25588
|682
|Укладчик-упаковщик
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|20000
|(38343) 25588
|683
|Упаковщик
|ООО «КРОКМАРТ-Производство»
|15163
|(923) 7751810
|684
|Участковый уполномоченный полиции
|Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский»
|45000
|(38343) 29678
|685
|Учетчик
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|22000
|(38343) 92422
|686
|Учитель-дефектолог
|МКОУ «СОШ п.Агролес»
|15163
|(38341) 58918
|687
|Учитель-логопед
|МБОУ — СОШ № 11 г.Искитима
|15200
|(38343) 44147
|688
|Учитель-логопед
|МКОУ «ООШ п.Первомайский»
|15163
|(38343) 79990
|689
|Учитель-логопед
|МКОУ СОШ п.Маяк
|15163
|(38343) 51923
|690
|Учитель-логопед
|МКОУ «СОШ п.Агролес»
|15163
|(38341) 58918
|691
|Учитель-логопед
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|15163
|(38343) 24805
|692
|Учитель-логопед
|МКОУ ООШ п.Барабка
|15163
|(38343) 20694
|693
|Учитель
|МКОУ КШ № 7
|23000
|(38343) 21658
|694
|Учитель
|МКОУ КШ № 7
|23000
|(38343) 21658
|695
|Учитель
|МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима
|15163
|(38343) 26120
|696
|Учитель (преподаватель) биологии
|МКОУ «ООШ п.Александровский»
|15163
|(38343) 70736
|697
|Учитель (преподаватель) биологии
|МКОУ «ООШ п.Алексеевский»
|15163
|(923) 1733172
|698
|Учитель (преподаватель) биологии
|МКОУ «СОШ с.Усть-Чем»
|17000
|(38343) 62167
|699
|Учитель (преподаватель) биологии
|МБОУ — ООШ №10
|16000
|(38343) 45359
|700
|Учитель (преподаватель) географии
|МКОУ «ООШ п.Алексеевский»
|15163
|(923) 1733172
|701
|Учитель (преподаватель) географии
|МКОУ ООШ п.Рябчинка
|15163
|(38343) 70719
|702
|Учитель (преподаватель) географии
|МКОУ «СОШ с.Усть-Чем»
|17000
|(38343) 62167
|703
|Учитель (преподаватель) географии
|МБОУ «СОШ №3 р.п.Линево»
|15163
|(38343) 30265
|704
|Учитель (преподаватель) географии
|МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима
|15163
|(38343) 26120
|705
|Учитель (преподаватель) географии
|МБОУ — ООШ №10
|16000
|(38343) 45359
|706
|Учитель (преподаватель) изобразительного искусства и черчения
|МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.»
|20000
|(38343) 55124
|707
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МКОУ «СОШ №1 р.п. Линево имени Ф.И. Кулиша»
|15163
|(38343) 41938
|708
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МКОУ «ООШ п.Первомайский»
|16000
|(38343) 79990
|709
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МКОУ «ООШ п.Рощинский»
|15163
|(38343) 69613
|710
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МКОУ «ООШ п.Рощинский»
|15163
|(38343) 69613
|711
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МБОУ — СОШ №2 г.Искитима
|20000
|(38343) 23640
|712
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МКОУ «СОШ с.Быстровка»
|20000
|(38343) 59141
|713
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МБОУ — ООШ №10
|17000
|(38343) 45359
|714
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МКОУ «Гимназия 1»
|22000
|(38343) 31851
|715
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МКОУ ООШ д.Калиновка
|15163
|(38343) 23954
|716
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МКОУ «ООШ д.Ургун»
|15163
|(38343) 76168
|717
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МКОУ «ООШ д.Ургун»
|15163
|(38343) 76168
|718
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|15163
|(38343) 24805
|719
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МКОУ СОШ с.Сосновка
|15163
|(38343) 72198
|720
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима
|15163
|(38343) 26120
|721
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области
|15163
|(38343) 20522
|722
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима
|15400
|(38343) 28695
|723
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МКОУ «СОШ с.Гусельниково»
|15163
|(38343) 67140
|724
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МКОУ ООШ п.Барабка
|17000
|(38343) 20694
|725
|Учитель (преподаватель) информатики
|МКОУ «СОШ с.Верх-Коен»
|15163
|(38343) 53119
|726
|Учитель (преподаватель) информатики
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|15163
|(38343) 24805
|727
|Учитель (преподаватель) информатики
|МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.»
|30000
|(38343) 55124
|728
|Учитель (преподаватель) информатики
|МБОУ — ООШ №10
|16000
|(38343) 45359
|729
|Учитель (преподаватель) информатики 1 категории (класса)
|МКОУ «Гимназия 1»
|20000
|(38343) 31851
|730
|Учитель (преподаватель) истории и обществознания
|МКОУ «ООШ п.Алексеевский»
|20000
|(923) 1733172
|731
|Учитель (преподаватель) истории и обществознания
|МКОУ СОШ п.Маяк
|15163
|(38343) 51923
|732
|Учитель (преподаватель) истории и обществознания
|МКОУ ООШ п.Рябчинка
|15163
|(38343) 70719
|733
|Учитель (преподаватель) истории и обществознания
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|15163
|(38343) 24805
|734
|Учитель (преподаватель) истории и обществознания
|МКОУ «СОШ п.Листвянский»
|19000
|(38343) 38520
|735
|Учитель (преподаватель) истории и обществознания
|МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат»
|18000
|(38343) 71240
|736
|Учитель (преподаватель) математики
|МКОУ «ООШ п.Алексеевский»
|20000
|(923) 1733172
|737
|Учитель (преподаватель) математики
|МКОУ «СОШ с.Новолокти»
|15163
|(38343) 58166
|738
|Учитель (преподаватель) математики
|МКОУ СОШ п.Маяк
|15163
|(38343) 51923
|739
|Учитель (преподаватель) математики
|МКОУ «СОШ с.Преображенка»
|15163
|(38343) 63199
|740
|Учитель (преподаватель) математики
|МКОУ «СОШ с.Верх-Коен»
|15163
|(38343) 53119
|741
|Учитель (преподаватель) математики
|МБОУ — СОШ №3
|20000
|(38343) 22328
|742
|Учитель (преподаватель) математики
|МБОУ — СОШ № 11 г.Искитима
|20000
|(38343) 44147
|743
|Учитель (преподаватель) математики
|МКОУ ООШ д.Калиновка
|24000
|(38343) 23954
|744
|Учитель (преподаватель) математики
|МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат»
|20000
|(38343) 71240
|745
|Учитель (преподаватель) математики
|МКОУ «ООШ с.Морозово»
|15163
|(38343) 73121
|746
|Учитель (преподаватель) математики
|МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима
|15163
|(38343) 26120
|747
|Учитель (преподаватель) математики
|МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области
|15163
|(38343) 20522
|748
|Учитель (преподаватель) математики
|МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима
|15400
|(38343) 28695
|749
|Учитель (преподаватель) музыки и пения
|МКОУ СОШ п.Маяк
|15163
|(38343) 51923
|750
|Учитель (преподаватель) музыки и пения
|МКОУ «СОШ п.Агролес»
|15163
|(38341) 58918
|751
|Учитель (преподаватель) музыки и пения
|МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.»
|20000
|(38343) 55124
|752
|Учитель (преподаватель) музыки и пения
|МКОУ КШ № 7
|16000
|(38343) 21658
|753
|Учитель (преподаватель) музыки и пения
|МБОУ — ООШ №10
|16000
|(38343) 45359
|754
|Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности
|МКОУ «СОШ п.Агролес»
|20000
|(38341) 58918
|755
|Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности
|МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат»
|15163
|(38343) 71240
|756
|Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности
|МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.»
|20000
|(38343) 55124
|757
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МКОУ «СОШ №1 р.п. Линево имени Ф.И. Кулиша»
|15163
|(38343) 41938
|758
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МБОУ «СОШ с.Улыбино»
|26000
|(38343) 57173
|759
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МКОУ ООШ д.Калиновка
|22500
|(38343) 23954
|760
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МКОУ «СОШ с.Лебедевка»
|17000
|(38343) 51201
|761
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|15163
|(38343) 24805
|762
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МКОУ СОШ с.Сосновка
|15163
|(38343) 72198
|763
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака»
|15163
|(38343) 74110
|764
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области
|15163
|(38343) 20522
|765
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима
|15163
|(38343) 26120
|766
|Учитель (преподаватель) трудового обучения
|МКОУ «ООШ п.Алексеевский»
|15163
|(923) 1733172
|767
|Учитель (преподаватель) трудового обучения
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|15163
|(38343) 24805
|768
|Учитель (преподаватель) трудового обучения
|МБОУ «СОШ №3 р.п.Линево»
|15163
|(38343) 30265
|769
|Учитель (преподаватель) трудового обучения
|МБОУ — ООШ №10
|16000
|(38343) 45359
|770
|Учитель (преподаватель) физики
|МКОУ «ООШ п.Александровский»
|15163
|(38343) 70736
|771
|Учитель (преподаватель) физики
|МКОУ СОШ п.Маяк
|15163
|(38343) 51923
|772
|Учитель (преподаватель) физики
|МКОУ ООШ п.Рябчинка
|15163
|(38343) 70719
|773
|Учитель (преподаватель) физики
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|15163
|(38343) 24805
|774
|Учитель (преподаватель) физики
|МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака»
|15163
|(38343) 74110
|775
|Учитель (преподаватель) физики
|МБОУ — ООШ №10
|16000
|(38343) 45359
|776
|Учитель (преподаватель) физики
|МКОУ «СОШ с.Гусельниково»
|15163
|(38343) 67140
|777
|Учитель (преподаватель) физической культуры
|МБОУ — ООШ №10
|16000
|(38343) 45359
|778
|Учитель (преподаватель) химии
|МКОУ «ООШ п.Александровский»
|15163
|(38343) 70736
|779
|Учитель (преподаватель) химии
|МКОУ ООШ п.Рябчинка
|15163
|(38343) 70719
|780
|Учитель (преподаватель) химии
|МКОУ СОШ п.Маяк
|15163
|(38343) 51923
|781
|Учитель (преподаватель) химии
|МКОУ «СОШ ст.Евсино»
|15163
|(38343) 76182
|782
|Учитель (преподаватель) химии
|МБОУ — ООШ №10
|16000
|(38343) 45359
|783
|Учитель (преподаватель) химии
|МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области
|15163
|(38343) 20522
|784
|Учитель (преподаватель) химии
|МКОУ «СОШ с.Гусельниково»
|15163
|(38343) 67140
|785
|Фармацевт
|ООО «Верона»
|25000
|(923) 1330018
|786
|Фармацевт
|ООО «Верона»
|25000
|(923) 1330018
|787
|Фармацевт
|ООО Мелодия здоровья 5
|37000
|(983) 1302603
|788
|Фельдшер-лаборант
|ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в Искитимском р-не
|25000
|(38343) 25526
|789
|Фельдшер-лаборант
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|20000
|(38343) 23844
|790
|Фельдшер
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|25000
|(38343) 23844
|791
|Фельдшер
|ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец»
|18000
|(38343) 74134
|792
|Фельдшер
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|25000
|(38343) 23844
|793
|Формовщик железобетонных изделий и конструкций
|ООО «ЖБИ-5»
|20000
|(38343) 35308
|794
|Формовщик железобетонных изделий и конструкций
|ООО «ЛДСК»
|30000
|(38343) 31663
|795
|Фрезеровщик
|ФГУП «Опытный завод»
|30000
|(913) 7970128
|796
|Фрезеровщик 3 разряда-5 разряда
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|25000
|(38343) 50807
|797
|Фрезеровщик 5 разряда-6 разряда
|ООО «Искитиммаш»
|20000
|(38343) 37100
|798
|Чабан
|КФХ Здвижкова Мария Наильевна
|15163
|(923) 1043662
|799
|Швея
|ИП Крючков Н.П.
|20000
|(962) 8263016
|800
|Швея
|ИП Першин А.П.
|18000
|(913) 7657098
|801
|Швея
|ООО » Лидер»
|15163
|(953) 7639773
|802
|Швея
|ООО «КРОКМАРТ-Производство»
|25000
|(923) 7751810
|803
|Швея
|ООО ПФ «СпецСиб»
|18000
|(929) 3030407
|804
|Швея
|ИП Корбатова Л.А.
|18000
|(913) 9073468
|805
|Швея
|ИП Первухин М.И.
|15163
|(38343) 23181
|806
|Швея
|ИП Кутлина Елена Владимировна
|15163
|(913) 7111779
|807
|Швея
|ООО Лимонти
|25000
|(383) 2106109
|808
|Шлифовщик
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|20000
|(838343) 50807
|809
|Штукатур
|ООО «Мой Дом»
|16000
|(38343) 71199
|810
|Штукатур
|ООО «Бастет»
|22000
|(923) 2419700
|811
|Штукатур 4 разряда
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|15800
|(38343) 76272
|812
|Экономист
|ООО «ЛДСК»
|22000
|(38343) 31663
|813
|Экономист
|ООО «ЖИЛИНВЕСТ»
|20000
|(913) 9268444
|814
|Экономист
|ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат
|18000
|(38343) 77228
|815
|Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности
|ООО «ЛДСК»
|20000
|(38343) 31663
|816
|Эксперт
|администрация Искитимского района НСО
|18000
|(38343) 24459
|817
|Электрик участка
|ООО «ЖЭУ №1»
|15163
|(38343) 28610
|818
|Электрик участка
|ООО «ЖИЛИНВЕСТ»
|20000
|(383) 3211996
|819
|Электрик участка
|ООО «ЖЭУ1»
|15163
|(38343) 28610
|820
|Электрогазосварщик
|ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ»
|27000
|(913) 9467831
|821
|Электрогазосварщик
|ООО «ЖБИ-5»
|22575
|(38343) 35308
|822
|Электрогазосварщик
|ОП ООО «Промсервис»
|40000
|(961) 8487454
|823
|Электрогазосварщик
|ООО «Искитиммаш»
|22000
|(38343) 37100
|824
|Электрогазосварщик
|ИП Таранов Е.В.
|30000
|(38343) 92281
|825
|Электрогазосварщик
|ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка»
|40000
|(38343) 33184
|826
|Электрогазосварщик
|ООО «СибТЭК»
|25000
|(38343) 50124
|827
|Электрогазосварщик
|МУП ИР «Южное»
|21996
|(38343) 71303
|828
|Электрогазосварщик
|ООО «ЖЭУ1»
|16000
|(38343) 28610
|829
|Электрогазосварщик
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|25000
|(38343) 50807
|830
|Электрогазосварщик 4 разряда-5 разряда
|ООО «ЛДСК»
|21000
|(38343) 31663
|831
|Электрогазосварщик 5 разряда
|ООО «Искитимская городская котельная»
|25990
|(38343) 49642
|832
|Электрогазосварщик 5 разряда
|ЗАО «Чернореченский карьер»
|23000
|(38343) 49642
|833
|Электромеханик
|АО «Сибирский Антрацит»
|45000
|(999) 4686172
|834
|Электромеханик
|ООО «Искитиммаш»
|20000
|(38343) 37100
|835
|Электромонтер оперативно-выездной бригады
|АО «РЭС»
|30000
|(38343) 20385
|836
|Электромонтер охранно-пожарной сигнализации
|ООО «Маджеста»
|21000
|(383) 3830313
|837
|Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 4 разряда
|ФГУП «Охрана» Росгвардии
|20000
|(38343) 24210
|838
|Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 4 разряда
|ФГУП «Охрана» Росгвардии
|25000
|(38343) 24210
|839
|Электромонтер по испытаниям и измерениям
|АО «РЭС»
|20000
|(38343) 20323
|840
|Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций
|ООО «СИБГРАД»
|20000
|(906) 9943333
|841
|Электромонтер по обслуживанию электроустановок 5 разряда
|ООО МК Прогресс
|23000
|(38343) 24723
|842
|Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 5 разряда
|ООО «Водоканал»
|21800
|(38343) 25599
|843
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|22000
|(838343) 50807
|844
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ООО Теплосервис
|18000
|(913) 7719903
|845
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ООО УК ЖКХ «Ложок»
|16000
|(38343) 26700
|846
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец»
|18000
|(983) 3161191
|847
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ООО «СибТЭК»
|24000
|(38343) 50124
|848
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ООО Завод керамических изделий Универсал
|25000
|(38345) 71145
|849
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ООО Искитимский завод строительных материалов-1
|25000
|(38343) 45156
|850
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ООО ПК «Кристалл»
|25000
|(961) 8472488
|851
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ОСП ЦГЦ ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция»
|25000
|(38343) 92130
|852
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ООО «ЖБИ-5»
|25000
|(38343) 35308
|853
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|18000
|(38343) 23844
|854
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда
|ООО «Риал»
|16200
|(38343) 25621
|855
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда
|ООО «Водоканал»
|20380
|(38343) 25599
|856
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда
|ООО «Искитимская городская котельная»
|20880
|(38343) 49642
|857
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда
|АО «Искитимцемент»
|27600
|(38343) 49642
|858
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда
|АО «Искитимцемент»
|31100
|(38343) 49642
|859
|Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
|ЖЭУ-2 ООО
|18000
|(38343) 36691
|860
|Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
|ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2»
|18000
|(38343) 36691
|861
|Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
|АО «РЭС»
|25000
|(38343) 20385
|862
|Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
|АО «РЭС»
|22000
|(38343) 20385
|863
|Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
|АО «РЭС»
|20000
|(38343) 20323
|864
|Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
|ООО «Технощит»
|20000
|(383) 2093972 доб. (122)
|865
|Электросварщик ручной сварки
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|20000
|(38343) 50807
|866
|Электросварщик ручной сварки
|АО «Полевод»
|15163
|(38343) 61131
|867
|Электросварщик ручной сварки 3 разряда-5 разряда
|ООО «ЛДСК»
|22000
|(38343) 31663
|868
|Электросварщик ручной сварки 5 разряда
|ООО «ЖБИ-5»
|22139
|(38343) 35308
|869
|Электросварщик ручной сварки 5 разряда
|ООО «ЖБИ-5»
|20000
|(38343) 35308
|870
|Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования
|ООО А/Ф ПродКомСиб
|27000
|(383) 2305084
|871
|Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 2 разряда-6 разряда
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|25000
|(38343) 92422
|872
|Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 4 разряда-6 разряда
|АО «Сибирский Антрацит»
|28000
|(999) 4686172
|873
|Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 5 разряда-6 разряда
|АО «Сибирский Антрацит»
|30000
|(999) 4686172
|874
|Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 5 разряда
|ЗАО «Чернореченский карьер»
|22000
|(38343) 49642
|875
|Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда
|ОАО «Искитимизвесть»
|24000
|(383) 2105195
|876
|Энергетик
|ООО «Искитимский завод строительных материалов»
|16000
|(913) 9555420
|877
|Энергетик
|АО «Искитимцемент»
|36450
|(38343) 49642
|878
|Юрисконсульт
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|25000
|(38343) 39657
|879
|Юрисконсульт (средней квалификации) 4 категории (класса)
|МУП «Теплосеть» г. Искитима НСО
|20000
|(38343) 23152
|880
|Юрист
|ООО «Правосудие»
|17000
|(905) 9318904
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