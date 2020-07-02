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Хватает лабораторий для тестов на COVID-19 в Новосибирской области, заявил министр Хальзов

15:00 02.07.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
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Рассказываем, где в каких 14 организациях проводят тест на коронавирус.

Хватает лабораторий для тестов на COVID 19 в Новосибирской области, заявил министр Хальзов
О достаточных мощностях лабораторий по диагностике коронавируса заявил министр здравоохранения Новосибирской области
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Хватает лабораторий для тестов на COVID 19 в Новосибирской области, заявил министр Хальзов

Когда госпитализируют пациентов с подозрением на COVID-19 в Бердске и при каких симптомах приедет «скорая», рассказал министр ХальзовХватает лабораторий для тестов на COVID-19 в Новосибирской области, заявил министр ХальзовЕщё 1668 новостей

26 июня министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов ответил на запрос редакции «Курьер. Среда. Бердск» от 23 июня.

— Существующие мощности лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику COVID-19, в настоящий момент обеспечивают потребности региона в тестировании, — рассказал министр. — Количество выявляемых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией обусловлено эпидемиологической ситуацией.

Напомним, что многие больные пневмонией и с подозрением на коронавирус, рассказавшие редакции «Курьер. Среда. Бердск» свои истории, сейчас находятся без тестов, или результаты анализов не приходят.

Согласно ответу министра здравоохранения, на данный момент в Новосибирской области развернуто 14 лабораторий, тестирующих пациентов на COVID-19. Это Городская инфекционная клиническая больница №1, Детская городская клиническая больница №3, Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины, Новосибирская областная клиническая больница, компания ИНВИТРО, Центр гигиены и эпидемологии в Новосибирской области, клиническая больница «РЖД-Медицина», Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, «МБС-Технология», МСЧ-54 ФСИН России, медицинский центр «Авиценна», Биотехнопарк, НМИЦ имени Мешалкина и «НОККВД».

По данным оперативного штаба по борьбе с распространению коронавируса Новосибирской области, на сегодняшний день в области проведено 210 157 тестов

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От редакции

Вы верите, что мощностей хватает?

Аноним, 02 июля 2020 15:20
НВР:
нет!!!
Аноним, 02 июля 2020 15:53
он сам то в это верит....?
Бывалый, 02 июля 2020 16:33
Верю! По документам хватает,а по факту все средства вложены в забугорную недвижимость. Не зря наши войска с таким рвением обрабатывали Европу.

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