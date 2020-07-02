Делу время: Кто вам поможет с домашними делами?

Мы подготовили для вас несколько полезных советов,
которые облегчат этот процесс
которые облегчат этот процесс
Чтоб комар не кусал
Наверное, нет ничего более раздражающего в летний период, чем обилие надоедливых насекомых. И если мухи только отвлекают своим присутствием, то комары могут представлять серьёзную опасность. Это не только воспаления от укусов, но и различные болезни, передающиеся через кровь. Чтобы избежать этого, не забывайте обработать кожу защитными средствами перед вечерней прогулкой. А обезопасить ваше спокойствие дома помогут москитные сетки. При грамотной установке они исключают любую возможность проникновения насекомых в ваш дом.
Наверное, нет ничего более раздражающего в летний период, чем обилие надоедливых насекомых. И если мухи только отвлекают своим присутствием, то комары могут представлять серьёзную опасность. Это не только воспаления от укусов, но и различные болезни, передающиеся через кровь. Чтобы избежать этого, не забывайте обработать кожу защитными средствами перед вечерней прогулкой. А обезопасить ваше спокойствие дома помогут москитные сетки. При грамотной установке они исключают любую возможность проникновения насекомых в ваш дом.
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Да будет свет
Если вы планируете заняться ремонтом, то температурный режим будет играть не последнюю роль в качестве готовых работ. И если в квартире менять что-то можно почти круглый год, то для частного дома выгодным будет только тёплое время года. Но вот менять батареи в любом случае лучше летом, пока отключено отопление. Так вы не будете доставлять лишних неудобств своим соседям. Ведь чтобы произвести ремонт батарей и труб в отопительный сезон, в частых случаях приходится перекрывать воду всем жильцам многоквартирного дома. Заменой окон и установкой кондиционера тоже стоит заняться, когда на улице тепло. Все профессиональные работы нужно проводить только при помощи специалистов. Не стоит экономить на электрике и сантехнике, доверьтесь специалистам и вы получите качество на долгие годы.
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Переезд налегке
Лето - самое время для переездов. Грузоперевозки помогут вам не только в транспортировке крупногабаритной мебели, но и будут полезными при дальнейшем ремонте. С помощью таких услуг вы сможете заказать перевозку строительных материалов из магазина или вывезти мусор. В некоторых случаях работники даже могут помочь вам с упаковкой вещей и сбором мебели. Также они занимаются междугородными перевозками. Если вам просто необходимо увезти старые вещи и мебель на дачу, вы без проблем можете обратиться в соответствующие компании.
Когда дырка не на носке
Со временем любая одежда имеет свойство изнашиваться. И если легкую летнюю одежду можно быстренько подлатать, то задача зашить дырку на пуховике гораздо серьезнее. К тому же цены на качественную «телогрейку» порой бывают далеко не бюджетные. Если у вас образовался залом, лопнула ткань на куртке или, чего хуже, вы зацепились за гвоздь, не торопитесь нести одежду на помойку. Верным решением будет обратиться в специализированную мастерскую, где вам буквально за несколько часов смогут полностью восстановить даже самые сложные повреждения и сделать их абсолютно незаметными.
Со временем любая одежда имеет свойство изнашиваться. И если легкую летнюю одежду можно быстренько подлатать, то задача зашить дырку на пуховике гораздо серьезнее. К тому же цены на качественную «телогрейку» порой бывают далеко не бюджетные. Если у вас образовался залом, лопнула ткань на куртке или, чего хуже, вы зацепились за гвоздь, не торопитесь нести одежду на помойку. Верным решением будет обратиться в специализированную мастерскую, где вам буквально за несколько часов смогут полностью восстановить даже самые сложные повреждения и сделать их абсолютно незаметными.
В пух и в шкаф
В летнее время так приятно убрать в шкаф объемные теплые одеяла. Но не стоит спешить с этим, особенно если они наполнены пухом или перьями. В отличие от искусственных волокон, натуральные не сбиваются в комочки и потому гораздо приятнее. Однако ухаживать за такими вещами гораздо труднее. Ведь такой наполнитель очень быстро собирает в себя пыль. Избавиться от нее самостоятельно практически невозможно. К тому же со временем в таких одеялах и подушках могут поселиться постельные клещи. Для профилактики различных кожных заболеваний врачи советуют хотя бы раз в два года проводить профессиональную химчистку, чтобы избежать появления паразитов.
В летнее время так приятно убрать в шкаф объемные теплые одеяла. Но не стоит спешить с этим, особенно если они наполнены пухом или перьями. В отличие от искусственных волокон, натуральные не сбиваются в комочки и потому гораздо приятнее. Однако ухаживать за такими вещами гораздо труднее. Ведь такой наполнитель очень быстро собирает в себя пыль. Избавиться от нее самостоятельно практически невозможно. К тому же со временем в таких одеялах и подушках могут поселиться постельные клещи. Для профилактики различных кожных заболеваний врачи советуют хотя бы раз в два года проводить профессиональную химчистку, чтобы избежать появления паразитов.
В пух и в шкаф
В летнее время так приятно убрать в шкаф объемные теплые одеяла. Но не стоит спешить с этим, особенно если они наполнены пухом или перьями. В отличие от искусственных волокон, натуральные не сбиваются в комочки и потому гораздо приятнее. Однако ухаживать за такими вещами гораздо труднее. Ведь такой наполнитель очень быстро собирает в себя пыль. Избавиться от нее самостоятельно практически невозможно. К тому же со временем в таких одеялах и подушках могут поселиться постельные клещи. Для профилактики различных кожных заболеваний врачи советуют хотя бы раз в два года проводить профессиональную химчистку, чтобы избежать появления паразитов.
В летнее время так приятно убрать в шкаф объемные теплые одеяла. Но не стоит спешить с этим, особенно если они наполнены пухом или перьями. В отличие от искусственных волокон, натуральные не сбиваются в комочки и потому гораздо приятнее. Однако ухаживать за такими вещами гораздо труднее. Ведь такой наполнитель очень быстро собирает в себя пыль. Избавиться от нее самостоятельно практически невозможно. К тому же со временем в таких одеялах и подушках могут поселиться постельные клещи. Для профилактики различных кожных заболеваний врачи советуют хотя бы раз в два года проводить профессиональную химчистку, чтобы избежать появления паразитов.
Преображение без ремонта
С отступлением холодов всегда хочется сменить обстановку. И в случае, когда делать масштабный ремонт не входит в ваши планы и на это нет физических ресурсов, можно освежить дом интересными идеями. Большую роль в визуальном восприятии имеет цветовая гамма комнаты. Обратите внимание на ключевые параметры помещения - цвет пола, стен, потолка. Самый простой вариант освежить интерьер - поиграть с текстилем. Смена штор может кардинально преобразить общий образ без капитальных вложений. Вы можете просто выбрать яркий цвет или придумать свой интересный дизайн и обратиться в ателье.
С отступлением холодов всегда хочется сменить обстановку. И в случае, когда делать масштабный ремонт не входит в ваши планы и на это нет физических ресурсов, можно освежить дом интересными идеями. Большую роль в визуальном восприятии имеет цветовая гамма комнаты. Обратите внимание на ключевые параметры помещения - цвет пола, стен, потолка. Самый простой вариант освежить интерьер - поиграть с текстилем. Смена штор может кардинально преобразить общий образ без капитальных вложений. Вы можете просто выбрать яркий цвет или придумать свой интересный дизайн и обратиться в ателье.
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