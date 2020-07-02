Когда госпитализируют пациентов с подозрением на COVID-19 в Бердске и при каких симптомах приедет «скорая», рассказал министр Хальзов

Почему к вам не приехала «скорая» или вас не госпитализировали, и кто за это отвечает, объяснили в Минздраве.

Скорая приезжает только при наличие жизнеугрожающей симптоматики

На запрос, отправленный редакцией «Курьер. Среда. Бердск» 23 июня министру здравоохранения Новосибирской области, Константину Хальзову, 26 июля пришел ответ. Министр рассказывает о вызовах скорой помощи и госпитализации в связи с коронавирусной ситуацией.

— Основанием для вызова скорой помощи при повышении температуры является наличие жизнеугрожающей симптоматики. Угрозы для жизни выявляются диспетчером при приеме вызова. При отсутствии угрозы для жизни пациента, вызов передается в поликлинику по месту жительства, после чего врач неотложной службы поликлиники осматривает пациента и назначает лечение, — рассказал министр.

Решение о госпитализации или о возможности амбулаторного лечения с подозрением на коронавирус принимает лечащий врач, учитывая тяжесть состояния больного.

Напомним, на данный момент всего 3 пациента госпитализированы в бердскую центральную городскую больницу с диагнозом коронавирус, в целом в пульмонологии, по словам заведующей пульмонологическим отделением Натальи Блукке – более 60 пациентов.