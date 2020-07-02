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Когда госпитализируют пациентов с подозрением на COVID-19 в Бердске и при каких симптомах приедет «скорая», рассказал министр Хальзов

15:41 02.07.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
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Почему к вам не приехала «скорая» или вас не госпитализировали, и кто за это отвечает, объяснили в Минздраве.

Когда госпитализируют пациентов с подозрением на COVID 19 в Бердске и при каких симптомах приедет скорая, рассказал министр Хальзов
Скорая приезжает только при наличие жизнеугрожающей симптоматики
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Когда госпитализируют пациентов с подозрением на COVID 19 в Бердске и при каких симптомах приедет скорая, рассказал министр Хальзов

Когда госпитализируют пациентов с подозрением на COVID-19 в Бердске и при каких симптомах приедет «скорая», рассказал министр ХальзовХватает лабораторий для тестов на COVID-19 в Новосибирской области, заявил министр ХальзовЕщё 1668 новостей

На запрос, отправленный редакцией «Курьер. Среда. Бердск» 23 июня министру здравоохранения Новосибирской области, Константину Хальзову, 26 июля пришел ответ. Министр рассказывает о вызовах скорой помощи и госпитализации в связи с коронавирусной ситуацией.

— Основанием для вызова скорой помощи при повышении температуры является наличие жизнеугрожающей симптоматики. Угрозы для жизни выявляются диспетчером при приеме вызова. При отсутствии угрозы для жизни пациента, вызов передается в поликлинику по месту жительства, после чего врач неотложной службы поликлиники осматривает пациента и назначает лечение, — рассказал министр.

Решение о госпитализации или о возможности амбулаторного лечения с подозрением на коронавирус  принимает лечащий врач, учитывая тяжесть состояния больного.

Напомним, на данный момент всего 3 пациента госпитализированы в бердскую центральную городскую больницу с диагнозом коронавирус, в целом в пульмонологии, по словам заведующей пульмонологическим отделением Натальи Блукке – более 60 пациентов.

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От редакции

К вам быстро приезжает скорая?

Аноним, 02 июля 2020 15:59
Пусть не врет .... знакомая лечилась в травме. температура держалась 38 потом 3 дня 37 .5 боли в мышцах ног Внимания 0. Приходят терапевты ......лжец
Аноним, 02 июля 2020 16:23
Ответ по четкой установке свыше,другого от горе- министра ждать не приходится,да и какие они все региональные министры,так один звук,ничего не решающий.

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