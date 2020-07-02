Часто прохожу мимо больших собак. Я боюсь их, говорят, что они это чувствуют и кидаются на человека. Как животное чувствует адреналин у человека?

ответ:

Многие заблуждаются, считая, что собака нападает на человека, так как чувствует адреналин, проявляющейся изменением запаха человеческого тела.



Кинологами были проведены эксперименты со служебными собаками в результате которых они доказали, что запах адреналина собаки улавливают, но это не вызывает у них агрессию. А если человек демонстрирует испуг мимикой и жестами, то это вызывает у них агрессивное поведение.



Поэтому если вы проходите мимо собаки и боитесь её, то главное не показывать своим поведением, что вы ее боитесь, так как собаки очень наблюдательные.

