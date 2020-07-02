Федоренко Татьяна Сергеевна
Ветеринарный врач
вопрос:
Часто прохожу мимо больших собак. Я боюсь их, говорят, что они это чувствуют и кидаются на человека. Как животное чувствует адреналин у человека?
ответ:
Многие заблуждаются, считая, что собака нападает на человека, так как чувствует адреналин, проявляющейся изменением запаха человеческого тела.
Кинологами были проведены эксперименты со служебными собаками в результате которых они доказали, что запах адреналина собаки улавливают, но это не вызывает у них агрессию. А если человек демонстрирует испуг мимикой и жестами, то это вызывает у них агрессивное поведение.
Поэтому если вы проходите мимо собаки и боитесь её, то главное не показывать своим поведением, что вы ее боитесь, так как собаки очень наблюдательные.
Кинологами были проведены эксперименты со служебными собаками в результате которых они доказали, что запах адреналина собаки улавливают, но это не вызывает у них агрессию. А если человек демонстрирует испуг мимикой и жестами, то это вызывает у них агрессивное поведение.
Поэтому если вы проходите мимо собаки и боитесь её, то главное не показывать своим поведением, что вы ее боитесь, так как собаки очень наблюдательные.
вопрос:
Прочитала в интернете, что в Китае избавляются от животных, так как они являются переносчиками коронавируса, так ли это?
ответ:
Кошки и собаки могут болеть коронавирусной инфекцией, но это не тот штамм вируса, который вызывает у человека инфекцию Covid-19, передача же этого вируса животными не подтверждена, поэтому избавляться от своих питомцев в связи с эпидемией не нужно!
вопрос:
Как часто надо приводить на обследование нестерилизованную собаку, чтобы предотвратить опухоль молочных желез?
ответ:
К сожалению, осмотр врача, с какой бы периодичностью он ни проводился, не сможет предотвратить развитие опухоли, но поможет обнаружить опухоль на раннем этапе. Хорошо, если владелец может осматривать молочные железы самостоятельно еженедельно и при обнаружении уплотнений необходимо, не откладывая, показать животное врачу. Кроме того, если собака или кошка не участвуют в разведении, лучше их стерилизовать до наступления половой зрелости, или хотя бы до достижения ими двухлетнего возраста, тогда риск развития рака молочных желёз в их жизни будет либо сведён к нулю, либо значительно уменьшен.
вопрос:
У моего кота какая-то паника по утрам часто бывает, ходит за мной мяукает. Хотя его покормили, дали свежей воды, не могу понять, что с ним, чего может хотеть кот?
ответ:
Возможно, Вашему коту просто скучно, ведь кошки ведут ночной образ жизни, и он ждал всю ночь, пока Вы проснётесь и уделите ему внимание. А утром предчувствует, что скоро Вы уйдете на работу и оставите его одного на целый день, и хочет общения.
вопрос:
Как часто у домашних кошек происходит брачный период?
ответ:
Средний возраст полового созревания у домашних кошек варьируется. Как правило, первый эструс (течка) начинается, когда вес животного достигает 2,3-2,5 кг. В норме самка может достичь половой зрелости не раньше, чем в 4 месяца и не позднее, чем в 18 месяцев, но в большинстве случаев первые признаки сексуальной активности проявляются в 6-9 месяцев. В отсутствии беременности течка у кошек может возобновляться каждые 2-3 недели.
вопрос:
Почему кошек рвет?
ответ:
Рвота у кошек бывает по разным причинам. Она может быть связана с неправильным рационом, в результате чего развиваются заболевания желудочно-кишечного тракта, с поеданием несъедобных предметов (игрушки, нитки, пакеты и др.), с болезнями почек, да и вирусные инфекции могут тоже протекать со рвотой. Даже интенсивное вылизывание при дерматологических проблемах или стрессе может приводить к формированию пилобезоаров (шерстных комков), которые с рвотой эвакуируются из желудка. Поэтому нет единой причины, в каждом конкретном случае надо разбираться индивидуально, почему возникла рвота.
вопрос:
Как отразится стерилизация на здоровье кота и кошки?
ответ:
Самый большой и главный плюс стерилизации то, что это самый гуманный способ сократить количество беспризорных животных. Научно доказан тот факт, что такие кошки и коты живут на 2-4 года дольше, животные становятся более спокойными, перестают оставлять метки в доме. Жалость владельца, который не хочет, чтобы любимицу («любимца») резали, и предпочитает давать во время брачного периода «капельки» или «таблеточки», часто обходится питомцам очень дорого. Те, кто единожды прошёл со своей кошкой ужасы онкологии, вряд ли пойдет ещё раз этим путем. Минус стерилизации: животные имеют риск ожирения, поэтому требуется тщательно следить за режимом питания, но ведь это явно несоизмеримо с пользой стерилизации.
вопрос:
Если кошка, которая никогда не рожала, таскает маленьких игрушечных мышек и с ними разговаривает - может она сошла с ума? Кошка стерилизована.
ответ:
Кошка не сошла с ума - она просто играет и разговаривает, скорее всего, с Вами, а не с мышками: приглашает Вас поиграть и готова одолжить свою любимую игрушку. Материнский инстинкт здесь не причем!
вопрос:
Надо ли обязательно мыть кошек?
ответ:
На самом деле кошки очень чистоплотные животные, и мыть их вовсе не обязательно, только если требуется с лечебной целью или ваш питомец сильно испачкался. Наверняка многие замечали, если погладить кошку, то после ваших прикосновений она начинает тщательно вылизывать шерсть, чтобы смыть с себя чужой запах.
Большинство кошек боятся воды, поэтому к водным процедурам все относятся по-разному. Для некоторых это большой стресс, а кто-то с удовольствием полезет в ванную. Поэтому если владелец хочет помыть кошку, то нужно приучать ее постепенно, можно положить в ванную ее любимые игрушки и пользоваться для мытья необходимо специальным зоошампунем.
Большинство кошек боятся воды, поэтому к водным процедурам все относятся по-разному. Для некоторых это большой стресс, а кто-то с удовольствием полезет в ванную. Поэтому если владелец хочет помыть кошку, то нужно приучать ее постепенно, можно положить в ванную ее любимые игрушки и пользоваться для мытья необходимо специальным зоошампунем.
вопрос:
Обязательно ли вязать собаку, щенков не хотим. Как быть?
ответ:
Утверждение «родить для здоровья хотя бы раз» - самое распространенное заблуждение среди владельцев. Не прибавится здоровья у таких питомцев! А вот шанс оказаться на улице плоды собачьей любви имеют, поэтому нужно ответственнее относиться к этому вопросу и стерилизовать животное.
г. Бердск,
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переулок Промышленный, 2а
Телефон: 8 (383-41) 3-10-13
Режим работы: ПН-ПТ: 09.00 - 21.00,
СБ-ВС: 09.00 - 21.00
Режим работы: ПН-ПТ: 09.00 - 21.00,
СБ-ВС: 09.00 - 21.00
г. Бердск,
переулок
Промышленный, 2а
переулок
Промышленный, 2а
Телефон: 8 (383-41) 3-10-13
Режим работы: ПН-ПТ: 09.00 - 21.00,
СБ-ВС: 09.00 - 21.00
Режим работы: ПН-ПТ: 09.00 - 21.00,
СБ-ВС: 09.00 - 21.00
На правах рекламы. Фото предоставлено ветеринарной клиникой "Доктор Айболит"