Хотите сами себе вырезать аппендицит? Может ли человек быть сам себе психотерапевтом, рассказал специалист по психосоматике Тарас Иващенко

Находясь в «мыльном пузыре» — внутри ситуации, очень тяжело оценивать ее адекватно. Человек может сам дойти до определенного уровня оценки и развития, однако, для дальнейшего роста нам необходим взгляд со стороны.

Нужно говорить о своих проблемах, а не замалчивать и стараться решить все самому

Зачем мне врачи и психологи, я сам могу решить свои проблемы. Наверняка, так думают многие. Могу ли я сам себе быть психотерапевтом? На этот вопрос ответил врач-психотерапевт и специалист по психосоматической медицине Тарас Иващенко. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает серию публикаций «Мне пора к психотерапевту?».

— Несмотря на то, что нам кажется что мы объективны, это не так. Очень часто не так. У нас есть защитные механизмы психики, цель которых уменьшить боль через искривление восприятия реальности. Поэтому мы уходим в отрицание очевидных вещей. Мы можем внезапно заболеть перед важным событием и так же внезапно выздороветь на следующий день после него. Внезапно забыть какие-то очень важные факты и детали, — отметил врач.

Психотерапевт отметил, что человек может сам дойти до определенного уровня оценки и развития, однако, для дальнейшего роста нам необходим взгляд со стороны. Желательно без предубеждений, нейтральный. Поэтому изучение самого себя (а психотерапия и про это тоже) в тандеме со вторым человеком, который на вашей стороне и не будет вам льстить, но и вредить тоже, это эффективнее, чем попытка понять себя самостоятельно.

— Находясь в «мыльном пузыре» — внутри ситуации, очень тяжело оценивать ее адекватно. В конце концов мы же не вырезаем себе сами аппендицит и не сверлим зубы? — спросил Тарас Иващенко.

Однако есть ряд вещей, который вы можете делать самостоятельно, подчеркнул врач.

Рекомендации:

— Развивайте саморефлексию — способность осознавать, что вы чувствуете на данный момент и какова причина.

— Иногда можно обратиться за взглядом со стороны к другу или близкому человеку. Это имеет целый ряд ограничений, однако может быть полезно.

— Спокойствие, только спокойствие. Иногда полезно мысленно все поставить на паузу и посмотреть на ситуацию сверху — а что на самом деле сейчас происходит? Вы можете быть удивлены выводами, если не вовлекаетесь сразу в привычный процесс.