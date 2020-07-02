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Хотите сами себе вырезать аппендицит? Может ли человек быть сам себе психотерапевтом, рассказал специалист по психосоматике Тарас Иващенко

17:45 02.07.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Находясь в «мыльном пузыре» — внутри ситуации, очень тяжело оценивать ее адекватно. Человек может сам дойти до определенного уровня оценки и развития, однако, для дальнейшего роста нам необходим взгляд со стороны.

Хотите сами себе вырезать аппендицит? Может ли человек быть сам себе психотерапевтом, рассказал специалист по психосоматике Тарас Иващенко
Нужно говорить о своих проблемах, а не замалчивать и стараться решить все самому
Сюжет: Мне пора к психотерапевту?
Хотите сами себе вырезать аппендицит? Может ли человек быть сам себе психотерапевтом, рассказал специалист по психосоматике Тарас Иващенко

Хотите сами себе вырезать аппендицит? Может ли человек быть сам себе психотерапевтом, рассказал специалист по психосоматике Тарас ИващенкоХочется плакать? Рыдайте! Постоянное напряжение может вызвать проблемы с нервами и даже болезни, заявил психотерапевт Тарас ИващенкоЕщё 7 новостей

Зачем мне врачи и психологи, я сам могу решить свои проблемы. Наверняка, так думают многие. Могу ли я сам себе быть психотерапевтом? На этот вопрос ответил врач-психотерапевт и специалист по психосоматической медицине Тарас Иващенко. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает серию публикаций «Мне пора к психотерапевту?».

— Несмотря на то, что нам кажется что мы объективны, это не так. Очень часто не так. У нас есть защитные механизмы психики, цель которых уменьшить боль через искривление восприятия реальности. Поэтому мы уходим в отрицание очевидных вещей. Мы можем внезапно заболеть перед важным событием и так же внезапно выздороветь на следующий день после него. Внезапно забыть какие-то очень важные факты и детали, — отметил врач.

Психотерапевт отметил, что человек может сам дойти до определенного уровня оценки и развития, однако, для дальнейшего роста нам необходим взгляд со стороны. Желательно без предубеждений, нейтральный. Поэтому изучение самого себя (а психотерапия и про это тоже) в тандеме со вторым человеком, который на вашей стороне и не будет вам льстить, но и вредить тоже, это эффективнее, чем попытка понять себя самостоятельно.

— Находясь в «мыльном пузыре» — внутри ситуации, очень тяжело оценивать ее адекватно. В конце концов мы же не вырезаем себе сами аппендицит и не сверлим зубы? — спросил Тарас Иващенко.

Однако есть ряд вещей, который вы можете делать самостоятельно, подчеркнул врач.

Рекомендации:

— Развивайте саморефлексию — способность осознавать, что вы чувствуете на данный момент и какова причина.

— Иногда можно обратиться за взглядом со стороны к другу или близкому человеку. Это имеет целый ряд ограничений, однако может быть полезно.

— Спокойствие, только спокойствие. Иногда полезно мысленно все поставить на паузу и посмотреть на ситуацию сверху — а что на самом деле сейчас происходит? Вы можете быть удивлены выводами, если не вовлекаетесь сразу в привычный процесс.

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От редакции

Согласны с врачом?

Аноним, 02 июля 2020 18:25
Согласен. Скоро сами будем себе все делать потому что бесплатные больницы закроются, а денег нет

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