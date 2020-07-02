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Хвастунишка: Занялась оральным сексом с 15-летним учеников на выпускном учительница. Ее арестовали

16:00 02.07.2020 Фото: nypost
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Во время допроса она рассказала следователям, что выпив, отошла с подростком употребить марихуану. Но так как та не поджигалась, решила заняться сексом со школьником.

Хвастунишка: Занялась оральным сексом с 15 летним учеников на выпускном учительница. Ее арестовали
Учительница помещена под стражу

Учительница из Флориды занялась оральным сексом с 15-летним подростком на школьном выпускном и похвасталась этим присутствующим гостям. Те сразу сообщили матери несовершеннолетнего, пишет New York Post.

В итоге Лесли Бушарт (Leslie Bushart), 29 лет преподающая в средней школе, была арестована. Во время допроса она рассказала следователям, что выпив, отошла с подростком употребить марихуану. Но так как та не поджигалась, решила заняться сексом со школьником. После этого Бушарт призналась, что поспешила уйти с вечеринки, но вскоре связалась с мамой мальчика и попыталась оправдать секс с подростком тем, что была пьяна.

Сейчас учительница помещена под стражу.

В июне появилась информация о сексуальных домогательствах к несовершеннолетней известного американского комика Криса Д’Элиа. Пользовательница Twitter по имени Симона Росси (Simone Rossi) выложила скриншот своей переписки, в которой рассказала, что в 2014 году Д’Элиа пытался ухаживать за ней, в частности, предлагал встретиться ночью. При этом ей тогда было 16 лет.

Источник: Лента

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