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Курс евро поднялся выше 80 рублей впервые с 14 мая

16:45 02.07.2020 Фото: pxhere
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Ослабление рубля связано с коррекцией цен на нефть и ростом числа зараженных COVID-19 в США, Индии и странах Латинской Америки.

Курс евро поднялся выше 80 рублей впервые с 14 мая
Ослабление рубля связано с коррекцией цен на нефть

Курс евро на Московской бирже во вторник вырос на 1,37 руб., впервые с 14 мая поднявшись выше 80 руб. На 18:37 мск евро торговался по 80,08 руб., доллар — 71,2 руб. (+1,2 руб. к открытию).

Ослабление рубля связано с коррекцией цен на нефть и ростом числа зараженных COVID-19 в США, Индии и странах Латинской Америки.

Риски новой волны карантинных ограничений (теперь они не исключаются и раньше осени) в разных странах снижают интерес инвесторов к риску, в частности, к рублевым активам.

Источник: РГ

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От редакции

У вас есть валюта в запасе?

Аноним, 02 июля 2020 17:04
После обнуления валюта сильно поднимется, цены на все опять задерут, получили путинские подачки, теперь платить будете ( это для ярых кто За)
Аноним, 02 июля 2020 18:08
НВР:
У меня и рублей то нет в запасе.
Аноним, 02 июля 2020 18:10
Смешные люди.
Они думали им 10 000 просто так дали?
Как дали, так и забрали.
Только дали одним, а заберут у всех.
Экономика, мля.

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