Курс евро поднялся выше 80 рублей впервые с 14 мая

Курс евро на Московской бирже во вторник вырос на 1,37 руб., впервые с 14 мая поднявшись выше 80 руб. На 18:37 мск евро торговался по 80,08 руб., доллар — 71,2 руб. (+1,2 руб. к открытию).
Ослабление рубля связано с коррекцией цен на нефть и ростом числа зараженных COVID-19 в США, Индии и странах Латинской Америки.
Риски новой волны карантинных ограничений (теперь они не исключаются и раньше осени) в разных странах снижают интерес инвесторов к риску, в частности, к рублевым активам.
Источник: РГ
У меня и рублей то нет в запасе.
Они думали им 10 000 просто так дали?
Как дали, так и забрали.
Только дали одним, а заберут у всех.
Экономика, мля.