За что по проекту «Народный бюджет» проголосовали жители Бердска, станет известно 2 июля

Срок предоставления результатов анкетирования в областную комиссию продлили до 9 июля. Однако в Бердске они будут известны уже сегодня вечером.

Комиссия в составе 16 человек, под председательством Главы города Бердска Евгения Шестернина начнет свою работу в 14.00

Сегодня в Бердске подведут итоги анкетирования граждан по проекту «Народный бюджет». Комиссия в составе 16 человек, под председательством Главы города Бердска Евгения Шестернина начнет свою работу в 14.00.

Стоит отметить, что срок предоставления результатов анкетирования в областную комиссию продлили до 9 июля. Однако в Бердске они будут известны уже сегодня вечером.

Напомним, что с 25 июня по 1 июля помимо голосования по поправкам в Конституцию РФ, на избирательных участках проходило анкетирование граждан, в рамках которого респондентам предлагалось выбрать направления, на реализацию которых будут выделены средства из областного бюджета.

Среди проектов, представленных в Бердске, были программы по благоустройству городских территорий, строительству детских спортивных площадок, ремонту и освещению дорог, развитию доступности медицинского обслуживания.

Источник: berdsk.nso