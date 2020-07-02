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Евгений Шестернин: Искренне благодарю каждого, кто не остался в стороне от важного исторического события 1 июля

18:00 02.07.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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«И какие бы времена не наступали, самобытность и гражданская активность жителей нашего города всегда будут выгодно отличать Бердск в созвездии городов Новосибирской области!», — заявил мэр Бердска.

Евгений Шестернин: Искренне благодарю каждого, кто не остался в стороне от важного исторического события 1 июля
Мэр города выразил благодарность неравнодушным гражданам

Сегодня, 2 июля, глава Бердска Евгений Шестернин обратился к жителям города:

— Искренне благодарю каждого, кто не остался в стороне от важного исторического события 01 июля и своим голосом выразил личное отношение к изменениям в Конституцию Российской Федерации. И как бы ни прозвучал этот голос, безусловно, он важен для нашего государства. Именно это подчеркивает неравнодушие бердчан, их перспективный взгляд в будущее, понимание того, что сейчас создаются все предпосылки для укрепления и процветания нашей Родины.

Уверен, что сплоченность горожан, умение мобилизовать все силы в принятии важных решений, — показатель высокого развития гражданского общества в Бердске.

Отдельные слова благодарности выражаю членам избирательных комиссий, наблюдателям, всем тем, кто содействовал организации голосования на территории города Бердска.

В непростой ситуации, которая сегодня сложилась в нашей стране, в мировом сообществе, мы вместе смогли создать безопасные и благоприятные условия для проведения народного голосования.

И какие бы времена не наступали, самобытность и гражданская активность жителей нашего города всегда будут выгодно отличать Бердск в созвездии городов Новосибирской области!

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От редакции

Вы голосовали?

Человек, 02 июля 2020 18:12
За что голосовали то, граждане? Дак, за поправки. И чего они вам принесут? Дак, ...., знамо чего. Чего и обешали. А что обещали то? Так зарплату не ниже МРОТ. А сколько он, этот МРОТ? Дак, скока записано. А скока записано? Дак, столько то. А ещё чего пообещали? ...
Аноним, 02 июля 2020 18:23
А как вы господин мэр предотвращали в этот «исторический» день фальсификации? Если да, то объясните мне обычному гражданину каким образом? Палаточки под открытым небом, ни одного наблюдателя, ни видеофиксации. Основная масса людей работающих на этих псевдовыборах сотрудники гос апарата тоесть ваши сотрудники. Вы народ за Баранов чтоли держите? Какие выборы? Низкопробная фикция это а не голосование. Самому то не стыдно товарищ мэр?

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