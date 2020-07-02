Евгений Шестернин: Искренне благодарю каждого, кто не остался в стороне от важного исторического события 1 июля

«И какие бы времена не наступали, самобытность и гражданская активность жителей нашего города всегда будут выгодно отличать Бердск в созвездии городов Новосибирской области!», — заявил мэр Бердска.

Мэр города выразил благодарность неравнодушным гражданам

Сегодня, 2 июля, глава Бердска Евгений Шестернин обратился к жителям города:

— Искренне благодарю каждого, кто не остался в стороне от важного исторического события 01 июля и своим голосом выразил личное отношение к изменениям в Конституцию Российской Федерации. И как бы ни прозвучал этот голос, безусловно, он важен для нашего государства. Именно это подчеркивает неравнодушие бердчан, их перспективный взгляд в будущее, понимание того, что сейчас создаются все предпосылки для укрепления и процветания нашей Родины.

Уверен, что сплоченность горожан, умение мобилизовать все силы в принятии важных решений, — показатель высокого развития гражданского общества в Бердске.

Отдельные слова благодарности выражаю членам избирательных комиссий, наблюдателям, всем тем, кто содействовал организации голосования на территории города Бердска.

В непростой ситуации, которая сегодня сложилась в нашей стране, в мировом сообществе, мы вместе смогли создать безопасные и благоприятные условия для проведения народного голосования.

И какие бы времена не наступали, самобытность и гражданская активность жителей нашего города всегда будут выгодно отличать Бердск в созвездии городов Новосибирской области!