Упала в открытый колодец и отбила все органы 14-летняя Рада в Бердске

После падения домашняя питомица, маленькая собачонка, прожила четыре дня. Хозяйка до сих пор плачет по своему «хвостику», которая всегда следовала за ней по пятам.

Рада упала в колодец глубиной примерно 3,5-4 метра

До сих пор пребывает в шоке от ужасной смерти домашней любимицы, собачки Рады, жительница Бердска Елена Иванова.

Вечером 13 июня Елена Александровна отправилась выносить мусор. Ее3ц неизменная спутница, собачонка Рада, отправилась с ней. Пока сбрасывала пакет, услышала только «тявк» и все. Рады рядом нет. Не гавкает, не стонет, не скулит. Бердчанка поняла, что она упала в открытый колодец рядом с мусоркой, что возле дома №1 по ул. Кирова. Рядом гулял с собаками сосед. Попросила его постоять его возле колодца, пока она сбегает за телефоном и фонариком.

— Прибежала, Кирилл стоит, спрашиваю, скулила, отвечает, что нет. Я фонариком свечу вниз и ничего не вижу. Давай звонить в МЧС, говорят, что такими вещами не занимаются, для этого нет никого и ничего. Спрашиваю, что делать, отвечают, что не знают. Посоветовали позвонить в другие службы. Я позвонила дежурному по городу. Он ответил, что такими делами никто не занимается. Но можно узнать, чей это колодец. Мол, позвонит в КБУ, узнает, чей он. Перезвонил и пояснил, что у них пересмена, подъедут, может, попозже. Тут женщина в окно выглянула на третьем этаже. Спросила мой телефон, чтобы сообщить волонтерам в группу на сайте. Отправила им сообщение. Я стою, уже сама скулю возле колодца. Идут соседские мальчишки. Спрашивают, что случилось, объяснила. Соседки вышли из дома. Давай все мараковать: то ли веревку кидать, то ли еще что-то. Один из мальчишек залез в колодец, взял Раду за шкурку и подал нам. У нее были такие обезумевшие глаза. Я ее поставила. Она потихонечку пошла. Я вижу, что она не хромает, ничего не сломала. Но, видимо, все отбила. Колодец глубокий. Вроде бы так ничего, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Иванова.

Спасали собаку

Автор видео Елена Иванова



Приехала машина Ростелекома, спрашивают: «Где тут собака упала?». А ее уже достали. Показали рабочим колодец. Те посмотрели и сказали, что колодец им не принадлежит. Развернулись и уехали.

В колодец набросали мусор, но он не спас собачку при падении

— Колодец не принадлежит ни Ротселекому, ни КБУ. Какую функцию он несет, кому он принадлежит? Если он ни у кого не числится, так засыпьте вы его, пожалуйста. Щебнем, цементом или еще чем-то. Ведь в него запросто может провалиться не только собака или кошка, но и ребенок и даже взрослый человек.

Когда Елена Александровна принесла собачку домой, она была вся в «жиру». Бердчанка не могла отмыть ее ни мылом, ни шампунем. Через два дня собаке стало совсем худо, и хозяйка повезла ее к ветеринару. Он сказал, что у Рады отбиты все органы. Ее стало раздувать и на четвертый день Рада умерла. 17 июня собачку похоронили.

— Она просто была моим хвостиком. Ходила по пятам. Я на кухню — она на кухню.

Я иду в ванную, шторку закрою. Думаю, что так холодом понесло. Шторку приоткрою, а собака с котом дверь открыли в ванную, вошли, сидят и в четыре глаза за мной наблюдают. Я Раду даже на поводке не водила, она всегда шла рядом, в сторону не отбегала. Ей было 14 лет. Это не возраст для домашней собаки. Она еще жила бы и жила. Ветеринар это подтвердил, — расплакалась бердчанка.

После несчастного случая с Радой зять Елены Александровны прикрыл колодец поддоном, остатками дивана и бетонным поребриком. Но через несколько дней колодец опять зиял пустотой.

Как сообщила Елена Александровна, 2 июня колодец был прикрыт лишь деревянным поддоном.

По словам начальника административно-технической инспекции Павла Дятлова, его специалисты побывают на обозначенном месте и выяснят, кому принадлежит данный колодец.

-Выясним и направим уведомление, чтобы колодец был приведен в соответствующий вид. Чтобы приняли меры по его закрытию. Вопрос обязательно отработаем, — подчеркнул Павел Викторович.