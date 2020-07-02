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Поставлять «Авифавир» от COVID-19 на экспорт на фоне дефицита лекарства в мире готова России

16:24 02.07.2020 Фото: PxHere
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РФПИ и «ХимРар» произвели в июне первые 100 тыс. курсов препарата, что существенно превышает первоначальный план производства на уровне 60 тыс. курсов.

Поставлять Авифавир от COVID 19 на экспорт на фоне дефицита лекарства в мире готова России
«Авифавир» доказал свою эффективность в клинических испытаниях и блокирует механизмы размножения коронавируса

РФПИ и «ХимРар» произвели в июне первые 100 тыс. курсов «Авифавира», что существенно превышает первоначальный план производства на уровне 60 тыс. курсов.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов поставлять препарат «Авифавир» за рубеж на фоне дефицита лекарства от коронавирусной инфекции в мире, вызванного решением властей США закупать практически 100% произведенного «Ремдесивира», сообщается в пресс-релизе РФПИ.

«Авифавир» является одним из самых эффективных в мире препаратов против коронавируса и демонстрирует лучшие результаты по сравнению с конкурентами, в том числе американским препаратом «Ремдесивир» от компании Gilead Sciences. С учетом решения властей США закупать практически 100% произведенного «Ремдесивира» в ближайшие месяцы и дефицита эффективных препаратов на мировом рынке, Россия готова прийти на помощь другим странам в борьбе с коронавирусом и начать зарубежные поставки «Авифавира». Интерес к препарату выразили уже свыше 50 стран. РФПИ и «ХимРар» намерены расширить производство и географию поставок «Авифавира» в течение ближайших месяцев», — приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Кроме того, в сообщении отмечается, что РФПИ и «ХимРар» произвели в июне первые 100 тыс. курсов «Авифавира», что существенно превышает первоначальный план производства на уровне 60 тыс. курсов.

Поставки препарата в июне были осуществлены в 35 регионов по всей России, а также в Белоруссию. В ближайшее время поставки «Авифавира» также будут осуществлены в Казахстан, о чем уже достигнуты договоренности. В течение месяца будет произведено еще свыше 100 тыс. курсов.

Совместное предприятие РФПИ и ГК «ХимРар» обеспечило дополнительную возможность увеличения производственных мощностей в три раза, до 300 тыс. курсов в месяц, что позволит удовлетворить внутренний спрос на «Авифавир» в РФ и начать поставки препарата на международный рынок.

«Авифавир» 29 мая получил регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество «Фавипиравир», а 3 июня был включен в последнюю, седьмую версию перечня методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. «Авифавир» доказал свою эффективность в клинических испытаниях и блокирует механизмы размножения коронавируса.

Источник: ТАСС

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От редакции

У нас столько лекарства, что мы можем его поставлять другим странам?

Аноним, 02 июля 2020 16:31
Конечно, всем поставим! А про нашу страну забудем, особенно про Бердск!

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