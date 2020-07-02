Условный срок за свалившийся на маленькую девочку аквариум получила владелица частного детсада в Новосибирске

Суд также взыскал с предпринимателя материальный ущерб и моральный вред на общую сумму свыше 113 тыс. рублей.

Взыскан материальный ущерб и моральный вред на общую сумму свыше 113 тыс. рублей

Октябрьский районный суд г. Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении руководителя детского сада «Смешарики», предпринимателя Светланы Усольцевой.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет).

Рассмотренное судом уголовное дело было возбуждено в 2019 году следственным органом по материалам прокурорской проверки. В суде установлено, что 29 мая 2019 года в частном детском саду «Смешарики» на малолетнюю воспитанницу упал аквариум, причинив вред здоровью. Вину в совершенном преступлении подсудимая признала частично.

Суд согласился с правовой позицией государственного обвинителя и приговорил Усольцеву к 1 году 6 месяцам лишения свободы (условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев). Суд также взыскал с предпринимателя материальный ущерб и моральный вред на общую сумму свыше 113 тыс. рублей

Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее в связи с происшествием прокуратура проверяла в садике соблюдение прав несовершеннолетних на образование и исполнение законодательства об основах охраны здоровья граждан. По итогам проверки, в связи с нарушениями федерального законодательства, в т.ч. о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, предпринимателю внесено представление, в отношении нее возбуждено административное дело по ст. 6.3 КоАП РФ (назначен штраф).

Меры прокуратуры признаны обоснованными, нарушения устранены.