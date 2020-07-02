«Я не вор»: Нарушил молчание после обвинения в мошенничестве режиссер Кирилл Серебренников

«Для людей, которые смотрят пропаганду по телевизору, я просто странный, противоречивый человек, который крадет деньги и устраивает ужасные шоу с современным искусством, которое, очевидно, ужасно, провоцирует, вызывает споры», — говорит режиссер.

Судебный процесс заставил 50-летнего Серебренникова находиться под домашним арестом в течение двух лет

«Всю свою карьеру я старался быть как можно дальше от всех этих чертовых денег», — говорит всемирно известный автор. «Какого черта!»

Три года назад Кирилл Серебренников, самый известный российский театральный режиссер и режиссер нескольких фильмов — самым последним из которых был рок-мюзикл Leto 2018 года в конкурсе на Palme d’Or в Каннах — проснулся, чтобы оказаться прямо в кошмаре романа Франца Кафки. Его квартира и офисы его Гоголевского центра, государственного театра, были подвергнуты обыску следователей, которые утверждали, что он похитил несколько миллионов долларов из государственных средств.

Тысячи сторонников из сплоченного художественного сообщества Москвы и всего мира сплотились на его сторону, заявив, что он был создан российским правительством и православной церковью — двумя влиятельными институтами, которые были менее чем довольны его провокационными театральными постановками, которые открыто раскритиковал политику российского президента Владимира Путина, такую ​​как аннексия Крыма в 2014 году и криминализация государством ЛГБТ-населения посредством законов о пропаганде гомофобии.

Судебный процесс заставил 50-летнего Серебренникова находиться под домашним арестом в течение двух лет, где он сидел даже в качестве одного из самых ярких спектаклей — балета «Нуреев» 2017 года, в котором исследовались веселые темы, рассказывающие о жизни великого русского балета Рудольфа Нуреева, — премьера которого получила международное признание.

26 июня, через три года после тяжелого испытания, Серебренников был наконец признан виновным, отчасти благодаря показаниям Нины Масляевой, бывшего бухгалтера, которая признала себя виновным в отвлечении средств. Приговор Хьюман Райтс Вотч был осужден на три года условно и штрафом в 800 000 рублей (11 400 долларов США).

Серебренников говорил с The Hollywood Reporter из своего загородного дома под Москвой в своем первом серьезном интервью после вынесения приговора.

Привет, Кирилл. Прежде всего, я благодарен, что вы делаете это и позволяете нам донести вашу историю до нашей аудитории.

— Я не собираюсь рассказывать свою полную историю, потому что, я думаю, дело не в этом. Это все еще слишком близко ко всему этому чертову ужасному делу. Давайте поговорим о кино, о кино, о чем-то еще.

Вы не хотите говорить о суде?

— Мне нечего сказать. Могу только сказать, что это ужасно, и, конечно, я не могу согласиться с тем, что обо мне говорят. Они назвали меня вором, а другие плохие слова — мошенником. Я не вор, я не мошенник. Я отвергаю это, конечно. Я уверен, что когда-нибудь обстоятельства изменятся, будет вынесено оправдательное решение. Но это вопрос времени.

Я должен спросить, прокурор просил шесть лет в лагере для интернированных, и вы получили то, что составляет трехлетний испытательный срок. Вы должны быть напуганы. Как вы себя чувствовали, когда узнали ваше предложение?

— Для меня это все то же самое. Конечно, тюрьма не очень хороша — но я был совершенно готов ко всему, потому что, очевидно, знал, что они хотят крови. Они хотели сделать меня виновным в каждом деле. У них не было [доказательств] по делу. Дело просто смешно. Деньги обычно — последнее, о чем я спрашиваю. [Это было] три года лжи, три года приключений, три года нового опыта и, кстати, три года новых друзей. Я так счастлив, что многие люди, которые работали со мной, с первого дня и до самого последнего момента этого процесса говорили: «Кирилл, мы с тобой, мы знаем о тебе все, мы свидетели платформы. ваших проектов, и мы будем поддерживать вас в любом случае. »

Среди ваших многочисленных сторонников были Кейт Бланшетт и Ларс фон Триер, которые подписали открытое письмо с требованием оправдания.

— Слушай, я думаю, это очень важно, и я так счастлив, что меня поддерживают. Я отдаю им все свое сердце. Но я не уверен, что они знают подробности дела. Я счастлив, что люди, которые знают детали, что они поддерживают меня — те, кто все проверял.

Какой была ваша жизнь за последние три года?

— Я был под домашним арестом почти два года. Но в прошлом году я был совершенно свободен. Было два судебных процесса: первое закончилось тем, что председатель суда закрыл дело, заявив, что нет никаких доказательств того, что это мусор. Затем они неожиданно снова начали и провели второе испытание. Второе судебное разбирательство было гораздо более диким и странным, и было ясно, что они хотят, чтобы все привело к обвинительному приговору.

Когда вы говорите «они», есть ли конкретный человек или люди в правительстве, возглавляющие это?

— Нет нет Нет Нет. Я не хочу даже говорить в этих терминах. Когда я говорю «они», это означает «не я». Не мы, которые борются за правду и за нашу невиновность. Чтобы провести 340 театральных мероприятий за три года, [как мы это сделали], это довольно много. Они сказали нам, что это не театр, это «преступное сообщество». Они отказались рассматривать любые доказательства, которые мы им показали. Все эти проекты были запечатлены на видео, все было снято. Было довольно легко увидеть, куда пошли деньги. Но они не хотели.

Таким образом, вы теперь можете свободно передвигаться и продолжать заниматься театром?

— Я живу в Москве. Я могу уехать из Москвы в любое место в России, но я не могу покинуть страну, пока я не заплачу много денег Министерству культуры, которого у меня точно нет. Люди со всего мира — Германия, Австрия, Франция, театральные деятели, на самом деле — писали мне, говоря, что они начинают собирать деньги, чтобы «выкупить тебя».

Сколько рублей суд требует от вас?

— Ох….. Я на самом деле не помню точно цифры.

Но миллионами?

— Когда они это сказали, я был немного в тумане, но мне сказали, что это почти 2 миллиона долларов.

Я предполагаю, что теперь вы очень известны, когда вы идете по улице.

— Я не уверен, что все люди в России так увлечены театром. Я хорошо известен среди людей, которые интересуются театром в Москве, конечно. Но для людей, которые смотрят пропаганду по телевизору, я просто странный, противоречивый человек, который крадет деньги и устраивает ужасные шоу с современным искусством, которое, очевидно, ужасно, провоцирует, вызывает споры и так далее. «Все эти люди из современного театра должны быть приговорены — не к смерти, конечно, но к чему-то».

Когда вы гуляете по Москве, какова реакция на вас?

— Многие люди просто подходят и пожимают мне руку.

Это должно быть хорошо.

— Конечно, но я не тот человек, который собирает реакции. Я сейчас в деревне, просто сижу в своем доме. Я не хочу быть в городе, потому что очень жарко. Рядом с озером и лесом легче. Я хочу просто освежить свой ум и немного поработать над написанием, чтением и просмотром фильмов. Я пытаюсь переориентировать себя.

Я так понимаю, вы наполовину еврей.

— Верно-верно.

Вы говорите о своей личной жизни? Ты находишься в отношениях?

— Смотри, я холост. У меня отношения с моей работой. Прошедший год был очень продуктивным для меня. Я написал три сценария фильма и две пьесы.

— Вы уже упоминали, что широкая публика думает о вашей группе как о «гомосексуалистах»». Вы много слышали о росте гомофобии в России. И, конечно, его долгая история антисемитизма. Насколько плоха ситуация для уязвимых групп меньшинств, подобных этим?

— Центр Гоголя, которым я управляю почти восемь лет, является государственным театром и финансируется государством. У вас нет такого же в США. У вас даже нет министра культуры, но у нас это есть. Так что да, нас финансирует Министерство культуры Москвы. Это не люди, которые подали в суд на меня, это другие люди. Но в любом случае мы видим себя неким островком свободы. Труппа действительно молодая и очень, очень крутая. Очень одаренные люди.

Я видел документальный фильм о гомосексуальном-избиении в России, и когда они пытались запустить ЛГБТ-кинофестиваль в Москве, был разного рода хаос. Многие из ваших работ очень позитивные, как биографический балет Нуреева . Сталкивались ли вы с подобными угрозами в отношении этих работ?

— Послушай, я позитивно настроен, потому что права гомосексуалистов под угрозой. У нас ужасные законы о пропаганде гомосексуализма. Иногда действительно опасно быть открытым геем. В то же время у нас очень веселая сцена — люди на телевидении, в поп-музыке — и никто ничего не говорит. Я думаю, что русские люди не гомофобны. Им все равно. Иногда журналисты спрашивают меня: «Почему вы так много работаете над темами для геев?» Я всегда говорю: «Послушайте, если на геев оказывается давление, то искусство и определенный театр должны быть на их стороне». Если где-то есть травма, то там, где мы должны быть — с театром, с искусством, со всем, верно?

Каково было быть запертым дома, когда премьера Нуреева состоялась в 2017 году ?

— Я был под домашним арестом, и в то же самое время министр культуры и многие чиновники аплодировали этому балету в Большом театре. Я сидел дома, и они аплодировали моей работе. Это был довольно странный момент для меня.

Звучит ужасно.

— Они сказали: «Я ничего не имею против него как художника, мы просто против его финансовых уловок». Но не имеет финансовых уловок , и я никогда, никогда не имел дело с финансовым отделом. Я ничего не понимаю о деньгах. Всю свою карьеру я старался быть как можно дальше от всех этих денег — и теперь я нахожусь в испытании по поводу денег.

Как любой настоящий художник, финансы — это не твоя сильная сторона.

— Абсурд, абсурд, абсурдный вид сюжета. Абсурдная история.

Источник: hollywoodreporter