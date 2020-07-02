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Получают выплату в 10 000 рублей от Путина с 1 июля на детей с рождения до 16 лет семьи в России. В Бердске тоже

17:27 02.07.2020 Фото: Кремлин.ру
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Родители 28 миллионов детей могут получить выплату в 10 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Получают выплату в 10 000 рублей от Путина с 1 июля на детей с рождения до 16 лет семьи в России. В Бердске тоже
Семьи, подавшие заявление еще на первую выплату, получат новую без дополнительных заявлений в ближайшие дни
Сюжет: Все пособия Путина
Получают выплату в 10 000 рублей от Путина с 1 июля на детей с рождения до 16 лет семьи в России. В Бердске тоже

Получают выплату в 10 000 рублей от Путина с 1 июля на детей с рождения до 16 лет семьи в России. В Бердске тоже«Какая может быть работа в 16 лет!»: Отказали в выплате 10 000 руб. от Путина детям с 16 до 18 лет в России. Родители кипят возмущениемЕщё 181 новостей

Родители 28 миллионов детей могут получить выплату в 10 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Хотел бы остановиться на теме президентских выплат на детей. Вчера мы начали перечислять единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям, которые воспитывают детей в возрасте до 16 лет. Всего такую выплату могут получить родители 28 миллионов детей», — сказал он на заседании правительства.

Он отметил, что семьи, подавшие заявление еще на первую выплату, получат новую без дополнительных заявлений в ближайшие дни.

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