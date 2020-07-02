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Без маски на избирательном участке качал права и пререкался с полицейскими житель Бердска

17:13 02.07.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Сотрудники охраны правопорядка объяснили, на каком основании требуется носить маску. И составили административный протокол.

Без маски на избирательном участке качал права и пререкался с полицейскими житель Бердска
Нарушение масочного режима чревато наказанием — штрафом от 1000 рублей
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Без маски на избирательном участке качал права и пререкался с полицейскими житель Бердска

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Отказался надеть гигиеническую маску в помещении избирательного участка 29 июня житель Бердска. За что получил административное наказание.

Административный пртокол по нарушению масочного режима рассмотрела 2 июля судья Бердского городского суда Татьяна Васюхневич.

По словам помощника судьи Татьяны Вагановой, на избирательный участок 29 июня пришел 46-летний мужчина. Его попросили надеть маску, но эту просьбу он проигнорировал. Тогда члены избирательного участка вызвали на место наряд полиции.

Нарушитель попросил предоставить полицейским документы, на основании которых они действуют, и на основании чего граждане должны носить маски. Они ему все объяснили и составили административный протокол за нарушение масочного режима.

Суд рассмотрел дело по административному правонарушению. Нарушитель получил наказание по ч.1 ст. 20.6.1 КоП. Ему придется заплатить штраф в размере 1300 рублей, пояснила Татьяна Борисовна.

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От редакции

Вы всегда носите маску?

Аноним, 02 июля 2020 17:26
В общественных местах и в местах скопления народа обязательно.А таких надо лечить дубинкой по хребту.Так может поступить,только неудовлетворенный тупица.Все ему не так
Анна, 02 июля 2020 17:37
На Путина и Мишустина тоже составили административные протоколы? Неудовлетворёному тупице всё не так, а тут всё так!
Гость, 02 июля 2020 18:39
П и М каждый день на вирусы тестируют, они то точно без ковида
Гость, 02 июля 2020 17:50
Бунтарь ковидный?! Уел членов избирательной комиссии! В сторону Москвы фиги не крутил?

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