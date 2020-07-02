Без маски на избирательном участке качал права и пререкался с полицейскими житель Бердска

Сотрудники охраны правопорядка объяснили, на каком основании требуется носить маску. И составили административный протокол.

Нарушение масочного режима чревато наказанием — штрафом от 1000 рублей

Отказался надеть гигиеническую маску в помещении избирательного участка 29 июня житель Бердска. За что получил административное наказание.

Административный пртокол по нарушению масочного режима рассмотрела 2 июля судья Бердского городского суда Татьяна Васюхневич.

По словам помощника судьи Татьяны Вагановой, на избирательный участок 29 июня пришел 46-летний мужчина. Его попросили надеть маску, но эту просьбу он проигнорировал. Тогда члены избирательного участка вызвали на место наряд полиции.

Нарушитель попросил предоставить полицейским документы, на основании которых они действуют, и на основании чего граждане должны носить маски. Они ему все объяснили и составили административный протокол за нарушение масочного режима.

Суд рассмотрел дело по административному правонарушению. Нарушитель получил наказание по ч.1 ст. 20.6.1 КоП. Ему придется заплатить штраф в размере 1300 рублей, пояснила Татьяна Борисовна.