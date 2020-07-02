Водитель выгнал пассажирку из такси «Яндекса» в Бердске: причина – она не поздоровалась и указала рукой не на себя, а на дверь подъезда

— Меня еще никогда не выгоняли из такси, — делится яркими впечатлениями после поездки жительница Бердска Елена. Точнее поездки, которая не состоялось.
Около 8 утра сегодня, 2 июля, она вызвала такси Яндекс для поездки от ул.Первомайской в Микрорайоне до центра Бердска. Машин было мало и цена – 190 рублей за эконом.
Елена в маске и даже в перчатках вовремя вышла из подъезда и увидела, что автомобиль стоит около 3 подъезда.
— А вы почему со мной так говорите?
— Это вы мне грубите?
-Как я грублю?
— Вы сели не поздоровались и еще тыкаете на подъезд!
И водитель проехав, по сути, длину одного дома – остановился.
— Выходите!
-В смысле выходите?
-Какие отзывы?
— О поездке!
— Слушайте, давайте вы меня довезете – я не будут писать ничего, да и не пишу никогда!
Он тронулся – доехал до ТЦ «Орбита» и остановился.
— Выходите!
Тут Елена не выдержала и включила диктофон на телефоне.
Вот расшифровка:
— Да сели и даже не поздоровались просто. Поздоровались хотя бы.
-Смотрите, а вы допускаете, что у человека есть свои мысли и он погружен в себя и не думает о том, что здороваться с вами – он просто думает свое?
-Вы пальцем вот так вота тыкнули в подъезд…
-Я вам показала – что это второй подъезд.
— И такие люди, как вы, рейтинг всегда понижают у таксистов.
— А вы уверены, что такие люди, как я понижают?
-Да-да!
— Я не подъехал к подъезду, а вы вот так вот тыкнули – почему вы тут стоите?
— Так, это же вы делаете свои ментальные выводы, что я вот так вот тыкнула.
-М..м…м
— Я вам просто показала – что вот она я! Вы допускаете, что в силу своих представлений, вы вкладывает в мой жест рукой иной смысл, чем я вкладывала?
— Вы показали рукой на подъезд, а не показали рукой на себя! Вы показали рукой – почему вы не подъехали к подъезду!
— Вы такой вывод делаете?
-Так он такой и есть!
— Вы подъезд не указали! Я подъехал на точку!
-А вы допускаете, что указала подъезд, а он не сохранился.
-Я нет, такого не может быть!
— А почему такого не может быть?
— Вот вы мне покажите – где вы указали подъезд! Я вас вообще-то не ругаю, не матерю!
— А я вас тоже не ругаю и не матерю! Вы просто меня сейчас высаживаете из машины. На основании чего?
— Я отменил заявку!
-Нет!
— Тогда на основании чего?
-То, что вы сели не поздоровались и начали на меня ругаться.
— Как я на вас ругалась?
-Вы сказали, почему вы не подъехали к подъезду?
— То есть сказать «почему вы не подъехали к подъезду?» — это ругаться?
-Выходите! Я поехал на другой заказ.
Последний кадр перепалки попал на видео:
Елена вышла. Водитель уехал:
— Я опешила, потом стало смешно. Особенно, когда это человек перед тем, как выйти мне сообщил, что первое – он точно живет лучше, чем я, второе – что у него есть Прадо, третье – что он так, иногда таксует. После этих слов я поняла, что далее продолжать смысла нет. С такими комплексами и сидел бы за рулем прадо, а не возил пассажиров. Такси Яндекс сделало всем хорошо – пассажиры могут уехать дешевле, чем раньше и любой водитель может заработать к семейному бюджету. Но знаете, если вы идете работать в такси – это работа с людьми. И порою – промолчите, не нужно свои пять копеек вставлять. И что было утром, я не поняла. Ведь пока ехали сто метров до Орбиты, я ему сказала – давайте уже поедем, я никогда ничего не писала, и не буду писать. А ведь этот водитель уже внутренне решил, что пять копеек его будут последними – выгнал меня.
Елена вышла и впервые в жизни в сервисе оставила отзыв: «Водитель высадил из автомобиля по причине того, что пассажир указал пальцем на подъезд, к которому надо было подъехать и за то, что пассажир с ним не поздоровался».
Буквально через 5 секунд пришел ответ от Павла из чата такси Яндекс:
«Здравствуйте! Сожалею, что вам пришлось столкнуться с непрофессионализмом. Такое поведение недопустимо для нашего сервиса. Этот водитель будет отправлен на повторное тестирование, а отзывы о его работе возьмем на строгий контроль. Если водитель не сможет соблюдать стандарты сервиса и коммуникации с пассажирами – к заказам больше не вернется. Простите, пожалуйста, за этот недопустимый случай».
— Я-то простила, — смеется пассажирка, — Только вот водитель мне вдогонку кричал, что другие положительные отзывы перекроют мой отрицательный! В общем, пора ему пересесть обратно в прадо и не видеть нас, пассажиров.
Елена вызвала другого водителя Яндекса и уехала на работу.