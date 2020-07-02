В Парад планет с 3 до 5 июля 2020 в Бердске аномальная жара выше +30

В предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы ночью до 17 м/с.

Температура воздуха ночью +12, +17°C, днем +26, +31°C, местами +20, +25°C Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: 03 июля местами сохранится высокая пожароопасность (4 класса). 03-05 июля местами сохраниться аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°С и выше. Метеорологическая обстановка: по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы ночью до 17 м/с. Температура воздуха ночью +12, +17°C, днем +26, +31°C, местами +20, +25°C.

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