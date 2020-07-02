Путин: понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал против

У нас ещё много нерешённых проблем, это правда. Люди часто сталкиваются с несправедливостью, с чёрствостью, с безразличием, пообещал Владимир Путин 2 июля на заседании Российского организационного комитета «Победа».

Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл заседание Российского организационного комитета «Победа»

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Сегодня мы проводим заседание организационного комитета «Победа». Но, прежде чем мы начнём работать, я хочу обратиться со словами благодарности к гражданам России, хочу сказать спасибо вам большое за поддержку и доверие.

Я неоднократно говорил о необходимости принятия поправок в Основной закон страны, в Конституцию. Здесь у нас и совершенствование политической системы, и закрепление социальных гарантий. Здесь и укрепление суверенитета, территориальной целостности. Наконец, наших духовных, исторических, нравственных ценностей, которые скрепляют поколения.

Но нельзя забывать ещё об одном, а именно: после крушения, развала Советского Союза прошло по историческим меркам совсем немного времени, и современная Россия, безусловно, находится ещё в стадии формирования, становления. Это касается всех аспектов нашей жизни: и политической системы, и экономики, и так далее. Мы во многом ещё очень уязвимы, у нас многое, как говорят в народе, сделано на живую нитку. Нам нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех её институтов. И поэтому ещё раз спасибо тем, кто поддержал поправки.

Вместе с тем понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал против. У нас ещё много нерешённых проблем, это правда. Люди часто сталкиваются с несправедливостью, с чёрствостью, с безразличием. Многие живут ещё очень трудно и сложно. А нам, руководству страны, при этом часто кажется, что мы делаем всё возможное. Но нет, жизнь показывает другое, жизнь показывает, что мы часто недорабатываем, а должны действовать быстрее, точнее, организованнее и эффективнее.

Вместе с тем результаты всероссийского голосования показывают, что подавляющее большинство граждан России верят, что мы можем работать лучше. И так называемое расширенное правительство – от муниципалитетов до Президента – обязано сделать всё, чтобы оправдать это высокое доверие людей.

Ещё раз обращаюсь к гражданам России: хочу выразить слова искренней благодарности за вашу поддержку. Спасибо.