Владимир Путин: Новосибирску присвоят звание «Город трудовой доблести»

На заседании Российского организационного комитета «Победа»

Иинициативы, приуроченные к 75-летию Великой Победы.

Как известно, не всё, что было намечено, удалось воплотить в жизнь, но самый дорогой, главный праздник нашей страны, несмотря ни на что, состоялся.

В священный для всех нас день, 9 мая, мы чествовали ветеранов, вспоминали своих родных и близких. А 24 июня, в годовщину легендарного Парада Победителей, по Красной площади, по улицам наших городов торжественным маршем прошли правнуки солдат-освободителей, причём из разных стран мира – и наши военнослужащие, и их коллеги из заграницы.

Хотел бы сегодня искренне поблагодарить всех, кто участвовал в подготовке и проведении юбилейных мероприятий, выступил с инициативой и реализовал новые, содержательные проекты, адресованные, прежде всего, нашим дорогим ветеранам.

И конечно, хочу сказать спасибо гражданам страны, участникам добровольческих объединений, которые все эти трудные месяцы и недели помогали ветеранам, людям старших поколений. Такая забота, участие были незаменимы.

Отрадно, что всё больше неравнодушной, ответственной молодёжи выбирает для себя волонтёрство, в том числе активно участвует в программах, связанных с сохранением памяти о событиях Великой Отечественной войны. Число тех, кто посвящает себя поисковой деятельности, ухаживает за воинскими захоронениями, у нас постоянно растёт.

Огромную аудиторию собирают и акции в сети интернет. Так, например, в проекте «Знаменосцы Победы» подростки, дети и даже школьники рассказывают не только о боевом или трудовом пути своих родных, но и о том, за что победители, солдаты Великой Отечественной, могли бы гордиться сегодня своими наследниками.

Традиционно много молодых людей и среди участников народного шествия «Бессмертный полк». В этом году, что называется в первой итерации, оно прошло в формате онлайн. В интерактивной «Ленте героев» было размещено порядка трёх миллионов анкет ветеранов, а беспрерывная видеотрансляция их имён, фотографий продолжалась 20 суток.

К важным, знаковым событиям нынешнего Года памяти и славы, безусловно, относится и учреждение почётного звания «Город трудовой доблести».

Эта инициатива получила поистине всенародную поддержку и позволит по-особому подчеркнуть самоотверженный подвиг тружеников тыла, беспрецедентную, героическую – по своим масштабам, по организации, по силе воли, духа людей – эвакуацию из прифронтовых районов 25 миллионов человек и почти трёх тысяч предприятий.

Новое почетное звание «Город трудовой доблести» будет присвоено сразу 20 городам, президент Владимир Путин подпишет соответствующие документы в ближайшее время, сообщает ТАСС.

По словам президента, речь идет о Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Перми, Нижнем Тагиле, Саратове, Омске, Казани, Новосибирске, Ярославле, Магнитогорске, Ижевске, Уфе, Томске, Ульяновске, Иваново, Новокузнецке, Иркутске и Боровичах.

Глава государства назвал учреждение почетного звания «Город трудовой доблести» знаковым событием, которое получило всенародную поддержку. Он отметил, что в поддержку заявок городов было собрано много подписей.