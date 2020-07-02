Кому повысят пенсии в июле и августе 2020 по 4-5 тысяч рублей, подробно рассказываем

С 1 августа на 9,1 процента будут проиндексированы пожизненные накопительные пенсии, выплачиваемые через государственный Пенсионный фонд — их, напомню, получают граждане 1967 года рождения и моложе.

На самом деле сейчас делается очень много для того, чтобы у граждан вообще не было хлопот при обращении за выплатами

Страховые и социальные пенсии в этом году уже повышались, и всё же летом некоторые категории пенсионеров смогут рассчитывать на прибавку к выплатам. О ком идёт речь, как оформить перерасчёт и почему так важно внести норму о ежегодной индексации пенсии в Конституцию, «Парламентской газете» рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

— Елена Васильевна, страховые пенсии неработающим пенсионерам были проиндексированы с 1 января, социальные — с 1 апреля. Кому повысят пенсии с 1 июля?

— Индексация пенсии будет произведена тем пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями на возмездной основе — то есть получают за это вознаграждение от государства. Эта же норма распространяется и на приёмные семьи. Размер вознаграждения, о котором мы говорим, небольшое, 4-5 тысяч рублей, при этом прежде эти люди считались застрахованными в системе обязательного пенсионного страхования, и им, как и всем работающим пенсионерам, пенсия не индексировалась.

С 1 июля опекуны и попечители застрахованными считаться не будут, и, следовательно, станут признаны неработающими. Поэтому им с 1 июля повысят пенсию на те индексы, на которые прежде, пока они осуществляли опеку, не повышали. То есть если человек был опекуном три года, все индексы за три годы учтут. Обращаться для этого в органы Пенсионного фонда не нужно, перерасчёт будет произведён в беззаявительном порядке.

— Кому и как пересчитают пенсии с 1 августа?

— В августе произведут перерасчёт пенсий для тех пенсионеров, которые работали в 2019 году и за которых работодатель платил страховые взносы в Пенсионный фонд. Этот перерасчёт также пройдёт в беззаявительном порядке, исходя из той суммы, которая была перечислена в ПФР в прошлом году. Причём произойдёт это вне зависимости от того, будет пенсионер работать 1 августа или нет. Также с 1 августа на 9,1 процента будут проиндексированы пожизненные накопительные пенсии, выплачиваемые через государственный Пенсионный фонд — их, напомню, получают граждане 1967 года рождения и моложе.

— Если предложенные поправки в Конституцию будут поддержаны россиянами, в Основном законе страны будет впервые закреплена норма о ежегодной индексации пенсий. Почему это важно, ведь в последние годы пенсии и так регулярно повышают?

— Это действительно так, однако в нашей новой истории всё же были периоды, когда пенсии не индексировались. И то, что теперь в Конституции будет прописано, что индексация данных выплат должна производиться не реже одного раза в год очень важно, это значит, что впредь повышаться пенсии будут в любом случае вне зависимости от того, с какими вызовами столкнётся экономика страны.

— 25 июня в СМИ появилась информация, что замглавы Минфина Антон Дроздов направил в Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений письмо с предложением перенести рассмотрение проекта о новой системе пенсионных накоплений — гарантированном пенсионном плане на четвёртый квартал этого года. Объясняет он это тем, что в Минфине получили значимые замечания и предложения к документу. Насколько оправданно, на ваш взгляд, такое решение?

— Считаю, что оправданно. Предполагается, что гарантированный пенсионный план позволит россиянам создавать накопления самостоятельно или при помощи работодателя, добровольно перечисляя средства из зарплаты в пенсионные фонды. И эта тема требует детальнейшей проработки с тем, чтобы новая система была надёжна и привлекательна для граждан нашей страны. Рассматриваются разные варианты системы — предложения на этот счёт были и у Центрального банка, и у Минфина, но детального обсуждения документа ещё не было.

— Из-за коронавируса многие органы власти ограничили приём посетителей, и это вызвало сложности в получении справок, необходимых для назначения различных соцвыплат. Как поступать в таких случаях?

— На самом деле сейчас делается очень много для того, чтобы у граждан вообще не было хлопот при обращении за выплатами. Не случайно фактически все пособия могут быть назначены через сайт госуслуг. В этом случае нужно подать только одно заявление — все остальные документы предоставляются в режиме межведомственного взаимодействия. Даже пенсии сейчас назначаются в беззаявительном порядке — позвонить из Пенсионного фонда будущему пенсионеру могут только в том случае, если необходимо уточнить данные по каким-то периодам стажа. Также сотрудники фонда уточняют, согласен ли он, чтобы пенсия была назначена в беззаявительном порядке.

Если человек обращается за пособиями лично через МФЦ или органы соцзащиты, там также стараются требовать минимальный набор документов, но всё же какие-то справки и выписки будут нужны. Именно поэтому лучший совет в данном случае — по возможности, обращаться за выплатами онлайн, через портал госуслуг.