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Голосование по поправкам в Конституцию — это референдумом о доверии Путину и может он идти на выборы в 2024, заявил Володин

19:57 02.07.2020 Фото: Кремлин.ру
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Достижениями, которыми наша страна обязана своему лидеру, по мнению Володина, и объясняется популярность Путина в стране и многочисленные нападки на него из-за рубежа.

Голосование по поправкам в Конституцию это референдумом о доверии Путину и может он идти на выборы в 2024, заявил Володин

Володин объяснил популярность Путина среди россиян

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции стало, по сути, референдумом о доверии Путину — это поддержка работы президента и того, что он сделал в ходе непростой ситуации с пандемией. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин на пресс-подходе в Государственной Думе, пишет ПГ.

Владимир Путин за время своего президентства и служения на посту председателя правительства сделал многое для страны, отметил председатель палаты. Сегодня Россия входит в тройку самых мощных держав и претендует на пятое место в рейтинге ведущих экономик мира.

Во время пандемии коронавируса в РФ погибло меньше граждан, чем в странах с более сильной экономикой. Многие вопросы, касающиеся борьбы с последствиями пандемии Владимир Путин держит на личном контроле, отметил спикер Госдумы. Этими достижениями, которыми наша страна обязана своему лидеру, по мнению Володина, и объясняется популярность Путина в стране и многочисленные нападки на него из-за рубежа.

«В ходе Общероссийского голосования поправка, которая даёт возможнсть президенту принять участие в выборах в 2024 году, была поддержана», — подытожил председатель палаты и выразил надежду, что качество управления страной на местах после принятия поправок к Конституции будет гораздо выше.

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От редакции

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Поросёнок Пётр, 02 июля 2020 20:09
Ну, кто бы сомневался.
Аноним, 02 июля 2020 20:21
Совсем уже оборзел

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