Запрет на международные перелеты продлила до 31 июля 2020 Росавиация

Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно, пишет РИА Новости со ссылкой на РБК.

О получении телеграммы сообщили в Домодедово и авиакомпании S7.

С конца марта такие документы выпускаются каждый месяц. Весной правительство остановило международные регулярные и чартерные рейсы из-за пандемии коронавируса, что означает запрет не только на въезд, но и на выезд.



Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты по отдельным решениям правительства.Как пояснили собеседники издания, когда будет принято решение об открытии международного сообщения, Росавиация выпустит новую телеграмму. Комментировать служебную переписку представитель ведомства отказался.В июне глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству план по возобновлению полетов за рубеж. По его мнению, начать можно с государств СНГ, а затем подключать другие страны в зависимости от эпидемиологической ситуации. Пока его инициатива одобрения не получила.Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих говорил, что прежде всего необходимо убедиться, что внутренние перевозки безопасны и только после этого открывать границы.