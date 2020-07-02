Запрет на международные перелеты продлила до 31 июля 2020 Росавиация

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно, пишет РИА Новости со ссылкой на РБК.
О получении телеграммы сообщили в Домодедово и авиакомпании S7.
С конца марта такие документы выпускаются каждый месяц. Весной правительство остановило международные регулярные и чартерные рейсы из-за пандемии коронавируса, что означает запрет не только на въезд, но и на выезд.
Как пояснили собеседники издания, когда будет принято решение об открытии международного сообщения, Росавиация выпустит новую телеграмму. Комментировать служебную переписку представитель ведомства отказался.
В июне глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству план по возобновлению полетов за рубеж. По его мнению, начать можно с государств СНГ, а затем подключать другие страны в зависимости от эпидемиологической ситуации. Пока его инициатива одобрения не получила.
Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих говорил, что прежде всего необходимо убедиться, что внутренние перевозки безопасны и только после этого открывать границы.