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Запрет на международные перелеты продлила до 31 июля 2020 Росавиация

20:09 02.07.2020 Фото: pixabay
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Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки.

Запрет на международные перелеты продлила до 31 июля 2020 Росавиация
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно, пишет РИА Новости со ссылкой на РБК.
О получении телеграммы сообщили в Домодедово и авиакомпании S7.
С конца марта такие документы выпускаются каждый месяц. Весной правительство остановило международные регулярные и чартерные рейсы из-за пандемии коронавируса, что означает запрет не только на въезд, но и на выезд.

Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты по отдельным решениям правительства.
Как пояснили собеседники издания, когда будет принято решение об открытии международного сообщения, Росавиация выпустит новую телеграмму. Комментировать служебную переписку представитель ведомства отказался.
В июне глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству план по возобновлению полетов за рубеж. По его мнению, начать можно с государств СНГ, а затем подключать другие страны в зависимости от эпидемиологической ситуации. Пока его инициатива одобрения не получила.
Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих говорил, что прежде всего необходимо убедиться, что внутренние перевозки безопасны и только после этого открывать границы.

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