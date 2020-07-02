Горный Алтай открыт для туристов с 3 июля 2020: дождались, ура!

Могут возобновить работу туристические базы и иные коллективные средства размещения, а также организации общественного питания. В Республике Алтай с начала эпидемии выявлено 775 случаев заболевания.

Перед открытием гостиниц необходимо провести генеральную уборку всех помещений с применением дезинфицирующих средств

С 3 июля на территории Республики Алтай, за исключением Кош-Агачского района, могут возобновить работу туристические базы и иные коллективные средства размещения, а также организации общественного питания. Об этом заявил сегодня на заседании оперативного штаба глава региона Олег Хорохордин. В ближайшее время будет подписано соответствующее распоряжение, сообщает https://www.gorno-altaisk.info

«На всех туробъектах и предприятиях общепита необходимо принять исчерпывающие профилактические меры со строгим и безусловным выполнением рекомендаций Роспотребнадзора», – заявил Хорохордин.

Надзорное ведомство, в свою очередь, отмечало, что туристические базы и предприятия общественного питания, чья деятельность была приостановлена в связи с эпидемиологической ситуацией, смогут начать работу только после согласования плана действий по обеспечению безопасных условий для здоровья потребителей и требований противоэпидемического режима с Роспотребнадзором. По данным на утро, согласовали такие планы только 32 предприятия.

Так, в частности, перед открытием гостиниц необходимо провести генеральную уборку всех помещений с применением дезинфицирующих средств. В дальнейшем обязательна регулярная профилактическая дезинфекция помещений. В число требований внесено обеззараживание открытых пространств, в том числе детских площадок, беседок, скамеек, наружных дверей, площадок у входа, уличных парковочных и банковских терминалов. Персонал перед допуском к работе должен пройти лабораторное обследование на COVID-19 и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

В соседнем Алтайском крае работа турбаз разрешена с 27 июня. Возможность открыться получили более 170 турбаз, порядка 200 гостиниц, а также около 190 «зеленых домов». На всех базах были проведены профилактические мероприятия, а сотрудники сдали тест на коронавирус.

Наиболее сложной остается обстановка в Кош-Агачском районе, где зарегистрировано 437 случаев заражения. Этот район закрыт для въезда и выезда.