02.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Горный Алтай открыт для туристов с 3 июля 2020: дождались, ура!

20:24 02.07.2020 Фото: https://www.pexels.com/
1 0

Могут возобновить работу туристические базы и иные коллективные средства размещения, а также организации общественного питания. В Республике Алтай с начала эпидемии выявлено 775 случаев заболевания.

Горный Алтай открыт для туристов с 3 июля 2020: дождались, ура!
Перед открытием гостиниц необходимо провести генеральную уборку всех помещений с применением дезинфицирующих средств

С 3 июля на территории Республики Алтай, за исключением Кош-Агачского района, могут возобновить работу туристические базы и иные коллективные средства размещения, а также организации общественного питания. Об этом заявил сегодня на заседании оперативного штаба глава региона Олег Хорохордин. В ближайшее время будет подписано соответствующее распоряжение, сообщает https://www.gorno-altaisk.info

«На всех туробъектах и предприятиях общепита необходимо принять исчерпывающие профилактические меры со строгим и безусловным выполнением рекомендаций Роспотребнадзора», – заявил Хорохордин.

Надзорное ведомство, в свою очередь, отмечало, что туристические базы и предприятия общественного питания, чья деятельность была приостановлена в связи с эпидемиологической ситуацией, смогут начать работу только после согласования плана действий по обеспечению безопасных условий для здоровья потребителей и требований противоэпидемического режима с Роспотребнадзором. По данным на утро, согласовали такие планы только 32 предприятия.

Так, в частности, перед открытием гостиниц необходимо провести генеральную уборку всех помещений с применением дезинфицирующих средств. В дальнейшем обязательна регулярная профилактическая дезинфекция помещений. В число требований внесено обеззараживание открытых пространств, в том числе детских площадок, беседок, скамеек, наружных дверей, площадок у входа, уличных парковочных и банковских терминалов. Персонал перед допуском к работе должен пройти лабораторное обследование на COVID-19 и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

В соседнем Алтайском крае работа турбаз разрешена с 27 июня. Возможность открыться получили более 170 турбаз, порядка 200 гостиниц, а также около 190 «зеленых домов». На всех базах были проведены профилактические мероприятия, а сотрудники сдали тест на коронавирус.

Наиболее сложной остается обстановка в Кош-Агачском районе, где зарегистрировано 437 случаев заражения. Этот район закрыт для въезда и выезда.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Когда поедете?

Аноним, 02 июля 2020 20:28
А там в соседнем государстве теперь чума. А она прошлый раз выкосила пол Европы.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПьяный водитель на Mazda сбил пожилую женщину на ул. Свердлова в Бердске. Водительских прав нет
21:25 02-07-2020
Пьяный водитель на Mazda сбил пожилую женщину на ул. Свердлова в Бердске. Водительских прав нет
БердскРабота в Бердске: делопроизводитель на зарплату в 23 250 рублей требуется в МУП КБУ Бердска
21:20 02-07-2020
Работа в Бердске: делопроизводитель на зарплату в 23 250 рублей требуется в МУП КБУ Бердска
Забил до смерти гвоздодером соперника и отвез труп на тележечке к магазину житель Горного Алтая
20:29 02-07-2020
Забил до смерти гвоздодером соперника и отвез труп на тележечке к магазину житель Горного Алтая
Горный Алтай открыт для туристов с 3 июля 2020: дождались, ура! 1
20:24 02-07-2020
Горный Алтай открыт для туристов с 3 июля 2020: дождались, ура!
Полыхает 300 квадратов в доме на ул.Тверской в Москве
20:18 02-07-2020
Полыхает 300 квадратов в доме на ул.Тверской в Москве
Запрет на международные перелеты продлила до 31 июля 2020 Росавиация
20:09 02-07-2020
Запрет на международные перелеты продлила до 31 июля 2020 Росавиация
Голосование по поправкам в Конституцию - это референдумом о доверии Путину и может он идти на выборы в 2024, заявил Володин 2
19:57 02-07-2020
Голосование по поправкам в Конституцию - это референдумом о доверии Путину и может он идти на выборы в 2024, заявил Володин
Начало учебного года 2020-2021 в вузах могут перенести, заявили в Минобрнауки
19:50 02-07-2020
Начало учебного года 2020-2021 в вузах могут перенести, заявили в Минобрнауки
Кому повысят пенсии в июле и августе 2020 по 4-5 тысяч рублей, подробно рассказываем
19:44 02-07-2020
Кому повысят пенсии в июле и августе 2020 по 4-5 тысяч рублей, подробно рассказываем
БердскВладимир Путин: Новосибирску присвоят звание "Город трудовой доблести"
19:38 02-07-2020
Владимир Путин: Новосибирску присвоят звание