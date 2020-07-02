Пьяный водитель на Mazda сбил пожилую женщину на ул. Свердлова в Бердске. Водительских прав нет

Нарушения ПДД: Нарушение правил проезда пешеходного перехода

2 июля в 11.00, ул. Свердлова, 4, в Бердске водитель, мужчина, 1983 г.р., установлено состояние алкогольного опьянения, в/у не имеет, двигался на а/м Мазда МПВ по ул. Свердлова со стороны ул. Островского в сторону ул. Ленина и у дома 4 по ул. Свердлова совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, сообщила Курьер.Среда.Бердск Старший государственный инспектор БДД отделения пропаганды БДД отдела

ДНиПБДД УГИБДД ГУ МВД России по НСО капитан полиции Ольга Гейнисман.

Пострадал пешеход, женщина, 1954 г.р., доставлена в ЦРБ г. Бердск, д/з: перелом левой голени.

Нарушения ПДД: Нарушение правил проезда пешеходного перехода.

Сопутствующие нарушения ПДД: Управление ТС лицом, не имеющим права на управление ТС; Управление ТС в состоянии алкогольного опьянения; Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена; Несоблюдение требований ОСАГО;

Сводка носит информативный характер и не определяет виновности в ДТП.