Работа в Бердске: делопроизводитель на зарплату в 23 250 рублей требуется в МУП КБУ Бердска

Более 100 вакансий предлагают работодатели на 2 июля 2020 года Бердска через Центр занятости населения Бердска.

Более 100 вакансий предлагают работодатели Бердска через Центр занятости населения Бердска Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Горничная Солди ООО от 20000

до 20000 8(983) 1263030

borvihabuhg@mail.ru Горничная ООО «Тонус» от 18000

8(918) 9776982

hr@hotelborviha.ru Мойщик посуды ООО «НОТИС» от 15163

до 15163 8(38341) 58210

vacancy@notis.ru Охранник Солди ООО от 18000

до 18000 8(952) 9054977 Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) Солди ООО от 25000

до 25000 8(913) 9062963 Кладовщик инструментальной кладовой Вега-Арсенал,ООО от 19500

до 19500 8(923) 1260023 Уборщик производственных и служебных помещений Природа-С,ООО от 15163

до 15163 8(993) 0249380

Сторож (вахтер) МБДОУ № 24 «Пчелка» от 15163

до 19000 8(38341) 50454 Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Оператор прачечной самообслуживания Солди ООО от 20000

до 20000 8(983) 1263030

borvihabuhg@mail.ru Дворник Ясная поляна ООО от 20000

до 20000 8(913) 7955834 Уборщик территорий МБДОУ № 24 «Пчелка» от 15163

до 18000 8(38341) 50454 Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ИП Болтрукевич А.В от 15163

до 15163 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ИП Болтрукевич К.В. от 15163

8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ПродТорг 2, ООО от 15163

до 15163 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172

job@prodsib.com Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленой квоты для трудоустройства инвалидов АО ПК «Продсиб» от 15163

до 15163 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 38455, 8(38341) 38459

job@prodsib.com Электрогазосварщик ООО «Квартал-С» от 25000

до 30000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Электрогазосварщик ООО «Вербена» от 25000

8(913) 9541179

verbena_2011@mail.ru Кассир торгового зала ИП Болтрукевич А.В от 15163

до 22000 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com Кассир торгового зала, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ПродТорг,ООО от 15163

до 22000 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172

job@prodsib.com Кассир торгового зала ИП Болтрукевич К.В. от 15163

до 20000 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Охранник «Санаторий-профилакторий «Сибиряк», АО от 23000

8(383) 3470528

sbk@spsib.ru Продавец продовольственных товаров Бердская птицефабрика «АЛМАЗ»,ООО от 15200

до 18000 8(38341) 58201

pfalmaz@yandex.ru Продавец продовольственных товаров ИП Болтрукевич А.В от 15163

до 18000 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com Пекарь ИП Болтрукевич К.В. от 18000

до 22000 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com Пекарь ИП Болтрукевич А.В от 18000

8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Инспектор дорожно-патрульной службы, кат.в Полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по г.Новосибирску от 26000

до 36000 8(383) 2322297, 8(383) 2322337

mtkachenko23@mvd.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Инспектор дорожно-патрульной службы, кат.в Полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по г.Новосибирску от 26000

до 40000 8(383) 2322297, 8(383) 2322337

mtkachenko23@mvd.ru Конструктор одежды ООО «Фетров» от 20000

до 26000 8(913) 7376272

fetrov.ooo@mail.ru Инженер по наладке и испытаниям, электронщик ООО «НОТИС» от 25000

8(38341) 58210

vacancy@notis.ru Делопроизводитель Комбинат бытовых услуг, МУП от 23250

до 23250 8(38341) 56157

personal@bktrest.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Учитель (средней квалификации), начальных классов, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МАОУ СОШ № 4 от 18000

до 20000 8(38341) 25870

natalibsksh4@mail.ru Упаковщик Общество с ограниченной ответственностью «Здравмедтех-Новосибирск» от 23000

до 23000 8(383) 2092134

zmt65@mail.ru Швея Общество с ограниченной ответственностью «Здравмедтех-Новосибирск» от 25000

8(383) 2092134

zmt65@mail.ru Подсобный рабочий Бердский кирпичный завод, ООО от 20000

до 25000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Наладчик полиграфического оборудования 1 категории (класса) ООО «Верже» от 25000

до 25000 8(38341) 40208, 8(383) 3283020

peshkova@centerprint.ru Медицинская сестра палатная (постовая) ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 25000

до 30000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru Укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины Кантер,ООО от 18000

8(38341) 38118

rubikon-r@yandex.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Бердский кирпичный завод, ООО от 25000

до 30000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Водитель погрузчика Бердский кирпичный завод, ООО от 25000

до 30000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Электрогазосварщик Бердский кирпичный завод, ООО от 25000

до 30000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Инженер по охране труда ООО «Квартал-С» от 25000

8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Стропальщик, укладка пиломатериала Кантер,ООО от 20000

до 22000 8(38341) 38118

rubikon-r@yandex.ru Медицинская сестра процедурной ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 25000

до 30000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru Токарь Бердский кирпичный завод, ООО от 25000

до 30000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики ООО «Убертюре» от 31700

8(383) 2380946, 8(38341) 27595

ledneva@masterk.ru Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования ООО «Убертюре» от 26000

до 26000 8(383) 2380946, 8(38341) 27595

ledneva@masterk.ru Уборщик производственных и служебных помещений Комбинат бытовых услуг, МУП от 15163

до 15163 8(38341) 56157

personal@bktrest.ru Сменный Мастер ООО «Убертюре» от 33000

до 33000 8(383) 2380946, 8(38341) 27595

ledneva@masterk.ru Младший воспитатель МБДОУЦРР № 28 «Огонек» от 15163

8(38341) 44144

bsk_du28@mail.ru Плотник ООО «Убертюре» от 23000

до 23000 8(383) 2380946, 8(38341) 27595

ledneva@masterk.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Слесарь-ремонтник ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск от 25000

до 40000 8(913) 0622599, 8(383) 2952113

povsk-ob@mil.ru Моторист (машинист) ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск от 25000

до 40000 8(913) 0622599, 8(383) 2952113

povsk-ob@mil.ru Механик ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск от 27000

8(913) 0622599, 8(383) 2952113

povsk-ob@mil.ru Машинист крана (крановщик) ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск от 30000

до 45000 8(913) 0622599, 8(383) 2952113

povsk-ob@mil.ru Военнослужащий (рядовой и сержантский состав), номер расчета ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск от 25000

до 40000 8(913) 0622599, 8(383) 2952113

povsk-ob@mil.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Военнослужащий (рядовой и сержантский состав), разведчик ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск от 35000

до 70000 8(913) 0622599, 8(383) 2952113

povsk-ob@mil.ru Водитель автомобиля ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск от 30000

8(913) 0622599, 8(383) 2952113

povsk-ob@mil.ru Водитель автомобиля, кат.с, д, е ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск от 30000

до 40000 8(913) 0622599, 8(383) 2952113

povsk-ob@mil.ru Водитель автомобиля, кат. с, д ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск от 30000

до 40000 8(913) 0622599, 8(383) 2952113

povsk-ob@mil.ru Аккумуляторщик ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск от 35000

до 70000 8(913) 0622599, 8(383) 2952113

povsk-ob@mil.ru Грузчик ООО «Убертюре» от 25000

8(383) 2380946, 8(38341) 27595

ledneva@masterk.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок ООО «Убертюре» от 35000

до 40000 8(383) 2380946, 8(38341) 27595

ledneva@masterk.ru Тьютор 1 категории (класса) МБДОУ № 27 «Родничок» от 15163

до 15163 8(38341) 23156

bsk_du27@mail.ru Младший воспитатель МБДОУ № 27 «Родничок» от 15163

до 17000 8(38341) 23156

bsk_du27@mail.ru Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 19312

8(38341) 26656

ok@bcgb.ru Инженер по качеству ООО «Убертюре» от 25000

до 25000 8(383) 2380946, 8(38341) 27595

ledneva@masterk.ru Подсобный рабочий ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 15163

до 15163 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru Укладчик-упаковщик ООО «Убертюре» от 22000

до 25000 8(383) 2380946, 8(38341) 27595

ledneva@masterk.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Водитель погрузчика ООО «Убертюре» от 25000

8(383) 2380946, 8(38341) 27595

ledneva@masterk.ru Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), «информатика» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 20000

до 29000 8(38341) 30866

okbpk@bk.ru Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 20000

до 29000 8(38341) 30866

okbpk@bk.ru Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), «по сварному делу» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 20000

до 29000 8(38341) 30866

okbpk@bk.ru Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), «математика» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 20000

8(38341) 30866

okbpk@bk.ru Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), «русский язык и литература» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 20000

до 29000 8(38341) 30866

okbpk@bk.ru Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), «иностранный язык» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 20000

до 30000 8(38341) 30866

okbpk@bk.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Мастер производственного обучения, «поварское и кондитерское дело» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 20000

до 28000 8(38341) 30866

okbpk@bk.ru Мастер производственного обучения, «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 20000

8(38341) 30866

okbpk@bk.ru Мастер производственного обучения, «строительство и эксплуатация зданий и сооружений» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 20000

до 28000 8(38341) 30866

okbpk@bk.ru Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы, ударных инструментов, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МБУДО «БДМШ им. Свиридова» от 15163

до 15163 8(38341) 22854

bdmshdod@mail.ru Продавец продовольственных товаров ИП Коняев Андрей Валерьевич от 25000

до 25000 8(923) 1121570, 8(999) 4516552

konyaevandrey@yandex.ru Продавец продовольственных товаров ИП Коняев Андрей Валерьевич от 25000

8(923) 1121570, 8(999) 4516552

konyaevandrey@yandex.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Лаборант, экология Сиббиофарм,ПО ООО от 15163

до 18000 8(913) 4830264

kadri@sibbio.ru Агроном по защите растений Сиббиофарм,ПО ООО от 50000

до 50000 8(913) 4830264

kadri@sibbio.ru Младший воспитатель Детский сад № 15 «Ручеек»,МБДОУ от 15163

до 15163 8(923) 1414888

bsk_du15@mail.ru Менеджер [в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции] Сиббиофарм,ПО ООО от 25000

8(913) 4830264

kadri@sibbio.ru Менеджер [в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции], птицеводство, свиноводство Сиббиофарм,ПО ООО от 50000

до 50000 8(913) 4830264

kadri@sibbio.ru Лаборант-микробиолог Сиббиофарм,ПО ООО от 18000

до 18000 8(913) 4830264

kadri@sibbio.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Микробиолог Сиббиофарм,ПО ООО от 20000

до 25000 8(913) 4830264

kadri@sibbio.ru Дворник Экспресс-сервис,ООО от 15200

8(903) 9029323 Дворник МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 15163

до 15163 8(383) 3252583, 8(383) 3252583

pos@forus-nsk.ru Бухгалтер, материальная группа МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 23000

до 25000 8(383) 3252583, 8(383) 3252583

pos@forus-nsk.ru Ведущий Бухгалтер ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 44000

до 44000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru Водитель автомобиля, категория д Экспресс-сервис,ООО от 15163

до 15163 8(38341) 57955, 8(38341) 57997

Консультант, планово-экономический отдел управления экономического развития Администрация г.Бердска от 25000

до 25000 8(38341) 20172

peo@berdskadm.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Оператор заправочных станций Экспресс-сервис,ООО от 15200

до 15200 8(903) 9029323 Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), физическая культура Бердский филиал ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» от 20000

до 20000 8(38341) 21120

bmkbuh@ngs.ru Медицинская сестра по физиотерапии МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 19000

до 19000 8(383) 3252583, 8(383) 3252583

pos@forus-nsk.ru Заготовитель продуктов и сырья, лечебных трав ООО «Компания Нонкин» от 25000

8(903) 9998096 Заготовитель продуктов и сырья, лечебных трав ООО «Компания Нонкин» от 25000

до 25000 8(903) 9998096 Электрик участка МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 15163

до 16000 8(383) 3252583, 8(383) 3252583

pos@forus-nsk.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Медицинская сестра МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 19000

до 19000 8(383) 3252583, 8(383) 3252583

pos@forus-nsk.ru

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