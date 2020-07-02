Работа в Бердске: делопроизводитель на зарплату в 23 250 рублей требуется в МУП КБУ Бердска

|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Горничная
|Солди ООО
|от 20000
до 20000
|8(983) 1263030
borvihabuhg@mail.ru
|Горничная
|ООО «Тонус»
|от 18000
|8(918) 9776982
hr@hotelborviha.ru
|Мойщик посуды
|ООО «НОТИС»
|от 15163
до 15163
|8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
|Охранник
|Солди ООО
|от 18000
до 18000
|8(952) 9054977
|Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики)
|Солди ООО
|от 25000
до 25000
|8(913) 9062963
|Кладовщик инструментальной кладовой
|Вега-Арсенал,ООО
|от 19500
до 19500
|8(923) 1260023
|Уборщик производственных и служебных помещений
|Природа-С,ООО
|от 15163
до 15163
|8(993) 0249380
|Сторож (вахтер)
|МБДОУ № 24 «Пчелка»
|от 15163
до 19000
|8(38341) 50454
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Оператор прачечной самообслуживания
|Солди ООО
|от 20000
до 20000
|8(983) 1263030
borvihabuhg@mail.ru
|Дворник
|Ясная поляна ООО
|от 20000
до 20000
|8(913) 7955834
|Уборщик территорий
|МБДОУ № 24 «Пчелка»
|от 15163
до 18000
|8(38341) 50454
|Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ИП Болтрукевич А.В
|от 15163
до 15163
|8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ИП Болтрукевич К.В.
|от 15163
|8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ПродТорг 2, ООО
|от 15163
до 15163
|8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172
job@prodsib.com
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленой квоты для трудоустройства инвалидов
|АО ПК «Продсиб»
|от 15163
до 15163
|8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 38455, 8(38341) 38459
job@prodsib.com
|Электрогазосварщик
|ООО «Квартал-С»
|от 25000
до 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Электрогазосварщик
|ООО «Вербена»
|от 25000
|8(913) 9541179
verbena_2011@mail.ru
|Кассир торгового зала
|ИП Болтрукевич А.В
|от 15163
до 22000
|8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Кассир торгового зала, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ПродТорг,ООО
|от 15163
до 22000
|8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172
job@prodsib.com
|Кассир торгового зала
|ИП Болтрукевич К.В.
|от 15163
до 20000
|8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Охранник
|«Санаторий-профилакторий «Сибиряк», АО
|от 23000
|8(383) 3470528
sbk@spsib.ru
|Продавец продовольственных товаров
|Бердская птицефабрика «АЛМАЗ»,ООО
|от 15200
до 18000
|8(38341) 58201
pfalmaz@yandex.ru
|Продавец продовольственных товаров
|ИП Болтрукевич А.В
|от 15163
до 18000
|8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Пекарь
|ИП Болтрукевич К.В.
|от 18000
до 22000
|8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Пекарь
|ИП Болтрукевич А.В
|от 18000
|8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Инспектор дорожно-патрульной службы, кат.в
|Полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по г.Новосибирску
|от 26000
до 36000
|8(383) 2322297, 8(383) 2322337
mtkachenko23@mvd.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Инспектор дорожно-патрульной службы, кат.в
|Полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по г.Новосибирску
|от 26000
до 40000
|8(383) 2322297, 8(383) 2322337
mtkachenko23@mvd.ru
|Конструктор одежды
|ООО «Фетров»
|от 20000
до 26000
|8(913) 7376272
fetrov.ooo@mail.ru
|Инженер по наладке и испытаниям, электронщик
|ООО «НОТИС»
|от 25000
|8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
|Делопроизводитель
|Комбинат бытовых услуг, МУП
|от 23250
до 23250
|8(38341) 56157
personal@bktrest.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Учитель (средней квалификации), начальных классов, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|МАОУ СОШ № 4
|от 18000
до 20000
|8(38341) 25870
natalibsksh4@mail.ru
|Упаковщик
|Общество с ограниченной ответственностью «Здравмедтех-Новосибирск»
|от 23000
до 23000
|8(383) 2092134
zmt65@mail.ru
|Швея
|Общество с ограниченной ответственностью «Здравмедтех-Новосибирск»
|от 25000
|8(383) 2092134
zmt65@mail.ru
|Подсобный рабочий
|Бердский кирпичный завод, ООО
|от 20000
до 25000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Наладчик полиграфического оборудования 1 категории (класса)
|ООО «Верже»
|от 25000
до 25000
|8(38341) 40208, 8(383) 3283020
peshkova@centerprint.ru
|Медицинская сестра палатная (постовая)
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 25000
до 30000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины
|Кантер,ООО
|от 18000
|8(38341) 38118
rubikon-r@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|Бердский кирпичный завод, ООО
|от 25000
до 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Водитель погрузчика
|Бердский кирпичный завод, ООО
|от 25000
до 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Электрогазосварщик
|Бердский кирпичный завод, ООО
|от 25000
до 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Инженер по охране труда
|ООО «Квартал-С»
|от 25000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Стропальщик, укладка пиломатериала
|Кантер,ООО
|от 20000
до 22000
|8(38341) 38118
rubikon-r@yandex.ru
|Медицинская сестра процедурной
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 25000
до 30000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Токарь
|Бердский кирпичный завод, ООО
|от 25000
до 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики
|ООО «Убертюре»
|от 31700
|8(383) 2380946, 8(38341) 27595
ledneva@masterk.ru
|Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования
|ООО «Убертюре»
|от 26000
до 26000
|8(383) 2380946, 8(38341) 27595
ledneva@masterk.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|Комбинат бытовых услуг, МУП
|от 15163
до 15163
|8(38341) 56157
personal@bktrest.ru
|Сменный Мастер
|ООО «Убертюре»
|от 33000
до 33000
|8(383) 2380946, 8(38341) 27595
ledneva@masterk.ru
|Младший воспитатель
|МБДОУЦРР № 28 «Огонек»
|от 15163
|8(38341) 44144
bsk_du28@mail.ru
|Плотник
|ООО «Убертюре»
|от 23000
до 23000
|8(383) 2380946, 8(38341) 27595
ledneva@masterk.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Слесарь-ремонтник
|ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск
|от 25000
до 40000
|8(913) 0622599, 8(383) 2952113
povsk-ob@mil.ru
|Моторист (машинист)
|ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск
|от 25000
до 40000
|8(913) 0622599, 8(383) 2952113
povsk-ob@mil.ru
|Механик
|ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск
|от 27000
|8(913) 0622599, 8(383) 2952113
povsk-ob@mil.ru
|Машинист крана (крановщик)
|ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск
|от 30000
до 45000
|8(913) 0622599, 8(383) 2952113
povsk-ob@mil.ru
|Военнослужащий (рядовой и сержантский состав), номер расчета
|ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск
|от 25000
до 40000
|8(913) 0622599, 8(383) 2952113
povsk-ob@mil.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Военнослужащий (рядовой и сержантский состав), разведчик
|ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск
|от 35000
до 70000
|8(913) 0622599, 8(383) 2952113
povsk-ob@mil.ru
|Водитель автомобиля
|ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск
|от 30000
|8(913) 0622599, 8(383) 2952113
povsk-ob@mil.ru
|Водитель автомобиля, кат.с, д, е
|ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск
|от 30000
до 40000
|8(913) 0622599, 8(383) 2952113
povsk-ob@mil.ru
|Водитель автомобиля, кат. с, д
|ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск
|от 30000
до 40000
|8(913) 0622599, 8(383) 2952113
povsk-ob@mil.ru
|Аккумуляторщик
|ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск
|от 35000
до 70000
|8(913) 0622599, 8(383) 2952113
povsk-ob@mil.ru
|Грузчик
|ООО «Убертюре»
|от 25000
|8(383) 2380946, 8(38341) 27595
ledneva@masterk.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок
|ООО «Убертюре»
|от 35000
до 40000
|8(383) 2380946, 8(38341) 27595
ledneva@masterk.ru
|Тьютор 1 категории (класса)
|МБДОУ № 27 «Родничок»
|от 15163
до 15163
|8(38341) 23156
bsk_du27@mail.ru
|Младший воспитатель
|МБДОУ № 27 «Родничок»
|от 15163
до 17000
|8(38341) 23156
bsk_du27@mail.ru
|Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 19312
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Инженер по качеству
|ООО «Убертюре»
|от 25000
до 25000
|8(383) 2380946, 8(38341) 27595
ledneva@masterk.ru
|Подсобный рабочий
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 15163
до 15163
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Укладчик-упаковщик
|ООО «Убертюре»
|от 22000
до 25000
|8(383) 2380946, 8(38341) 27595
ledneva@masterk.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Водитель погрузчика
|ООО «Убертюре»
|от 25000
|8(383) 2380946, 8(38341) 27595
ledneva@masterk.ru
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), «информатика»
|Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО
|от 20000
до 29000
|8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»
|Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО
|от 20000
до 29000
|8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), «по сварному делу»
|Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО
|от 20000
до 29000
|8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), «математика»
|Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО
|от 20000
|8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), «русский язык и литература»
|Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО
|от 20000
до 29000
|8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), «иностранный язык»
|Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО
|от 20000
до 30000
|8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Мастер производственного обучения, «поварское и кондитерское дело»
|Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО
|от 20000
до 28000
|8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
|Мастер производственного обучения, «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»
|Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО
|от 20000
|8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
|Мастер производственного обучения, «строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
|Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО
|от 20000
до 28000
|8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
|Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы, ударных инструментов, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|МБУДО «БДМШ им. Свиридова»
|от 15163
до 15163
|8(38341) 22854
bdmshdod@mail.ru
|Продавец продовольственных товаров
|ИП Коняев Андрей Валерьевич
|от 25000
до 25000
|8(923) 1121570, 8(999) 4516552
konyaevandrey@yandex.ru
|Продавец продовольственных товаров
|ИП Коняев Андрей Валерьевич
|от 25000
|8(923) 1121570, 8(999) 4516552
konyaevandrey@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Лаборант, экология
|Сиббиофарм,ПО ООО
|от 15163
до 18000
|8(913) 4830264
kadri@sibbio.ru
|Агроном по защите растений
|Сиббиофарм,ПО ООО
|от 50000
до 50000
|8(913) 4830264
kadri@sibbio.ru
|Младший воспитатель
|Детский сад № 15 «Ручеек»,МБДОУ
|от 15163
до 15163
|8(923) 1414888
bsk_du15@mail.ru
|Менеджер [в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции]
|Сиббиофарм,ПО ООО
|от 25000
|8(913) 4830264
kadri@sibbio.ru
|Менеджер [в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции], птицеводство, свиноводство
|Сиббиофарм,ПО ООО
|от 50000
до 50000
|8(913) 4830264
kadri@sibbio.ru
|Лаборант-микробиолог
|Сиббиофарм,ПО ООО
|от 18000
до 18000
|8(913) 4830264
kadri@sibbio.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Микробиолог
|Сиббиофарм,ПО ООО
|от 20000
до 25000
|8(913) 4830264
kadri@sibbio.ru
|Дворник
|Экспресс-сервис,ООО
|от 15200
|8(903) 9029323
|Дворник
|МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС»
|от 15163
до 15163
|8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
|Бухгалтер, материальная группа
|МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС»
|от 23000
до 25000
|8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
|Ведущий Бухгалтер
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 44000
до 44000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Водитель автомобиля, категория д
|Экспресс-сервис,ООО
|от 15163
до 15163
|8(38341) 57955, 8(38341) 57997
|Консультант, планово-экономический отдел управления экономического развития
|Администрация г.Бердска
|от 25000
до 25000
|8(38341) 20172
peo@berdskadm.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Оператор заправочных станций
|Экспресс-сервис,ООО
|от 15200
до 15200
|8(903) 9029323
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), физическая культура
|Бердский филиал ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж»
|от 20000
до 20000
|8(38341) 21120
bmkbuh@ngs.ru
|Медицинская сестра по физиотерапии
|МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС»
|от 19000
до 19000
|8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
|Заготовитель продуктов и сырья, лечебных трав
|ООО «Компания Нонкин»
|от 25000
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Работа в Бердске: делопроизводитель на зарплату в 23 250 рублей требуется в МУП КБУ Бердска
21:20 02.07.2020
Более 100 вакансий предлагают работодатели на 2 июля 2020 года Бердска через Центр занятости населения Бердска.
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