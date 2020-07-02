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Работа в Бердске: делопроизводитель на зарплату в 23 250 рублей требуется в МУП КБУ Бердска

21:20 02.07.2020 Фото: https://www.publicdomainpictures.net/
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Более 100 вакансий предлагают работодатели на 2 июля 2020 года Бердска через Центр занятости населения Бердска.

Работа в Бердске: делопроизводитель на зарплату в 23 250 рублей требуется в МУП КБУ Бердска
Более 100 вакансий предлагают работодатели Бердска через Центр занятости населения Бердска
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Горничная Солди ООО от 20000
до 20000		 8(983) 1263030
borvihabuhg@mail.ru
Горничная ООО «Тонус» от 18000
до 18000		 8(918) 9776982
hr@hotelborviha.ru
Мойщик посуды ООО «НОТИС» от 15163
до 15163		 8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
Охранник Солди ООО от 18000
до 18000		 8(952) 9054977
Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) Солди ООО от 25000
до 25000		 8(913) 9062963
Кладовщик инструментальной кладовой Вега-Арсенал,ООО от 19500
до 19500		 8(923) 1260023
Уборщик производственных и служебных помещений Природа-С,ООО от 15163
до 15163		 8(993) 0249380
zdravo-b@mail.ru
Сторож (вахтер) МБДОУ № 24 «Пчелка» от 15163
до 19000		 8(38341) 50454
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Оператор прачечной самообслуживания Солди ООО от 20000
до 20000		 8(983) 1263030
borvihabuhg@mail.ru
Дворник Ясная поляна ООО от 20000
до 20000		 8(913) 7955834
Уборщик территорий МБДОУ № 24 «Пчелка» от 15163
до 18000		 8(38341) 50454
Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ИП Болтрукевич А.В от 15163
до 15163		 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ИП Болтрукевич К.В. от 15163
до 17000		 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ПродТорг 2, ООО от 15163
до 15163		 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172
job@prodsib.com
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленой квоты для трудоустройства инвалидов АО ПК «Продсиб» от 15163
до 15163		 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 38455, 8(38341) 38459
job@prodsib.com
Электрогазосварщик ООО «Квартал-С» от 25000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Электрогазосварщик ООО «Вербена» от 25000
до 25000		 8(913) 9541179
verbena_2011@mail.ru
Кассир торгового зала ИП Болтрукевич А.В от 15163
до 22000		 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Кассир торгового зала, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ПродТорг,ООО от 15163
до 22000		 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172
job@prodsib.com
Кассир торгового зала ИП Болтрукевич К.В. от 15163
до 20000		 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Охранник «Санаторий-профилакторий «Сибиряк», АО от 23000
до 23000		 8(383) 3470528
sbk@spsib.ru
Продавец продовольственных товаров Бердская птицефабрика «АЛМАЗ»,ООО от 15200
до 18000		 8(38341) 58201
pfalmaz@yandex.ru
Продавец продовольственных товаров ИП Болтрукевич А.В от 15163
до 18000		 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Пекарь ИП Болтрукевич К.В. от 18000
до 22000		 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Пекарь ИП Болтрукевич А.В от 18000
до 22000		 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Инспектор дорожно-патрульной службы, кат.в Полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по г.Новосибирску от 26000
до 36000		 8(383) 2322297, 8(383) 2322337
mtkachenko23@mvd.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Инспектор дорожно-патрульной службы, кат.в Полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по г.Новосибирску от 26000
до 40000		 8(383) 2322297, 8(383) 2322337
mtkachenko23@mvd.ru
Конструктор одежды ООО «Фетров» от 20000
до 26000		 8(913) 7376272
fetrov.ooo@mail.ru
Инженер по наладке и испытаниям, электронщик ООО «НОТИС» от 25000
до 30000		 8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
Делопроизводитель Комбинат бытовых услуг, МУП от 23250
до 23250		 8(38341) 56157
personal@bktrest.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Учитель (средней квалификации), начальных классов, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МАОУ СОШ № 4 от 18000
до 20000		 8(38341) 25870
natalibsksh4@mail.ru
Упаковщик Общество с ограниченной ответственностью «Здравмедтех-Новосибирск» от 23000
до 23000		 8(383) 2092134
zmt65@mail.ru
Швея Общество с ограниченной ответственностью «Здравмедтех-Новосибирск» от 25000
до 25000		 8(383) 2092134
zmt65@mail.ru
Подсобный рабочий Бердский кирпичный завод, ООО от 20000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Наладчик полиграфического оборудования 1 категории (класса) ООО «Верже» от 25000
до 25000		 8(38341) 40208, 8(383) 3283020
peshkova@centerprint.ru
Медицинская сестра палатная (постовая) ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 25000
до 30000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины Кантер,ООО от 18000
до 20000		 8(38341) 38118
rubikon-r@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Бердский кирпичный завод, ООО от 25000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Водитель погрузчика Бердский кирпичный завод, ООО от 25000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Электрогазосварщик Бердский кирпичный завод, ООО от 25000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Инженер по охране труда ООО «Квартал-С» от 25000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Стропальщик, укладка пиломатериала Кантер,ООО от 20000
до 22000		 8(38341) 38118
rubikon-r@yandex.ru
Медицинская сестра процедурной ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 25000
до 30000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Токарь Бердский кирпичный завод, ООО от 25000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики ООО «Убертюре» от 31700
до 31700		 8(383) 2380946, 8(38341) 27595
ledneva@masterk.ru
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования ООО «Убертюре» от 26000
до 26000		 8(383) 2380946, 8(38341) 27595
ledneva@masterk.ru
Уборщик производственных и служебных помещений Комбинат бытовых услуг, МУП от 15163
до 15163		 8(38341) 56157
personal@bktrest.ru
Сменный Мастер ООО «Убертюре» от 33000
до 33000		 8(383) 2380946, 8(38341) 27595
ledneva@masterk.ru
Младший воспитатель МБДОУЦРР № 28 «Огонек» от 15163
до 15163		 8(38341) 44144
bsk_du28@mail.ru
Плотник ООО «Убертюре» от 23000
до 23000		 8(383) 2380946, 8(38341) 27595
ledneva@masterk.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Слесарь-ремонтник ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск от 25000
до 40000		 8(913) 0622599, 8(383) 2952113
povsk-ob@mil.ru
Моторист (машинист) ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск от 25000
до 40000		 8(913) 0622599, 8(383) 2952113
povsk-ob@mil.ru
Механик ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск от 27000
до 40000		 8(913) 0622599, 8(383) 2952113
povsk-ob@mil.ru
Машинист крана (крановщик) ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск от 30000
до 45000		 8(913) 0622599, 8(383) 2952113
povsk-ob@mil.ru
Военнослужащий (рядовой и сержантский состав), номер расчета ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск от 25000
до 40000		 8(913) 0622599, 8(383) 2952113
povsk-ob@mil.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Военнослужащий (рядовой и сержантский состав), разведчик ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск от 35000
до 70000		 8(913) 0622599, 8(383) 2952113
povsk-ob@mil.ru
Водитель автомобиля ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск от 30000
до 40000		 8(913) 0622599, 8(383) 2952113
povsk-ob@mil.ru
Водитель автомобиля, кат.с, д, е ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск от 30000
до 40000		 8(913) 0622599, 8(383) 2952113
povsk-ob@mil.ru
Водитель автомобиля, кат. с, д ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск от 30000
до 40000		 8(913) 0622599, 8(383) 2952113
povsk-ob@mil.ru
Аккумуляторщик ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск от 35000
до 70000		 8(913) 0622599, 8(383) 2952113
povsk-ob@mil.ru
Грузчик ООО «Убертюре» от 25000
до 25000		 8(383) 2380946, 8(38341) 27595
ledneva@masterk.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок ООО «Убертюре» от 35000
до 40000		 8(383) 2380946, 8(38341) 27595
ledneva@masterk.ru
Тьютор 1 категории (класса) МБДОУ № 27 «Родничок» от 15163
до 15163		 8(38341) 23156
bsk_du27@mail.ru
Младший воспитатель МБДОУ № 27 «Родничок» от 15163
до 17000		 8(38341) 23156
bsk_du27@mail.ru
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 19312
до 19312		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Инженер по качеству ООО «Убертюре» от 25000
до 25000		 8(383) 2380946, 8(38341) 27595
ledneva@masterk.ru
Подсобный рабочий ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 15163
до 15163		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Укладчик-упаковщик ООО «Убертюре» от 22000
до 25000		 8(383) 2380946, 8(38341) 27595
ledneva@masterk.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Водитель погрузчика ООО «Убертюре» от 25000
до 30000		 8(383) 2380946, 8(38341) 27595
ledneva@masterk.ru
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), «информатика» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 20000
до 29000		 8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 20000
до 29000		 8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), «по сварному делу» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 20000
до 29000		 8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), «математика» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 20000
до 29000		 8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), «русский язык и литература» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 20000
до 29000		 8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), «иностранный язык» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 20000
до 30000		 8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Мастер производственного обучения, «поварское и кондитерское дело» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 20000
до 28000		 8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
Мастер производственного обучения, «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 20000
до 28000		 8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
Мастер производственного обучения, «строительство и эксплуатация зданий и сооружений» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 20000
до 28000		 8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы, ударных инструментов, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МБУДО «БДМШ им. Свиридова» от 15163
до 15163		 8(38341) 22854
bdmshdod@mail.ru
Продавец продовольственных товаров ИП Коняев Андрей Валерьевич от 25000
до 25000		 8(923) 1121570, 8(999) 4516552
konyaevandrey@yandex.ru
Продавец продовольственных товаров ИП Коняев Андрей Валерьевич от 25000
до 25000		 8(923) 1121570, 8(999) 4516552
konyaevandrey@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Лаборант, экология Сиббиофарм,ПО ООО от 15163
до 18000		 8(913) 4830264
kadri@sibbio.ru
Агроном по защите растений Сиббиофарм,ПО ООО от 50000
до 50000		 8(913) 4830264
kadri@sibbio.ru
Младший воспитатель Детский сад № 15 «Ручеек»,МБДОУ от 15163
до 15163		 8(923) 1414888
bsk_du15@mail.ru
Менеджер [в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции] Сиббиофарм,ПО ООО от 25000
до 25000		 8(913) 4830264
kadri@sibbio.ru
Менеджер [в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции], птицеводство, свиноводство Сиббиофарм,ПО ООО от 50000
до 50000		 8(913) 4830264
kadri@sibbio.ru
Лаборант-микробиолог Сиббиофарм,ПО ООО от 18000
до 18000		 8(913) 4830264
kadri@sibbio.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Микробиолог Сиббиофарм,ПО ООО от 20000
до 25000		 8(913) 4830264
kadri@sibbio.ru
Дворник Экспресс-сервис,ООО от 15200
до 15200		 8(903) 9029323
Дворник МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 15163
до 15163		 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Бухгалтер, материальная группа МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 23000
до 25000		 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Ведущий Бухгалтер ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 44000
до 44000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Водитель автомобиля, категория д Экспресс-сервис,ООО от 15163
до 15163		 8(38341) 57955, 8(38341) 57997
ehkspress-servis@yandex.ru
Консультант, планово-экономический отдел управления экономического развития Администрация г.Бердска от 25000
до 25000		 8(38341) 20172
peo@berdskadm.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Оператор заправочных станций Экспресс-сервис,ООО от 15200
до 15200		 8(903) 9029323
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), физическая культура Бердский филиал ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» от 20000
до 20000		 8(38341) 21120
bmkbuh@ngs.ru
Медицинская сестра по физиотерапии МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 19000
до 19000		 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Заготовитель продуктов и сырья, лечебных трав ООО «Компания Нонкин» от 25000
до 25000		 8(903) 9998096
Заготовитель продуктов и сырья, лечебных трав ООО «Компания Нонкин» от 25000
до 25000		 8(903) 9998096
Электрик участка МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 15163
до 16000		 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Медицинская сестра МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 19000
до 19000		 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
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БердскРабота в Бердске: делопроизводитель на зарплату в 23 250 рублей требуется в МУП КБУ Бердска
21:20 02-07-2020
Работа в Бердске: делопроизводитель на зарплату в 23 250 рублей требуется в МУП КБУ Бердска
Забил до смерти гвоздодером соперника и отвез труп на тележечке к магазину житель Горного Алтая
20:29 02-07-2020
Забил до смерти гвоздодером соперника и отвез труп на тележечке к магазину житель Горного Алтая
Горный Алтай открыт для туристов с 3 июля 2020: дождались, ура! 1
20:24 02-07-2020
Горный Алтай открыт для туристов с 3 июля 2020: дождались, ура!
Полыхает 300 квадратов в доме на ул.Тверской в Москве
20:18 02-07-2020
Полыхает 300 квадратов в доме на ул.Тверской в Москве
Запрет на международные перелеты продлила до 31 июля 2020 Росавиация
20:09 02-07-2020
Запрет на международные перелеты продлила до 31 июля 2020 Росавиация
Голосование по поправкам в Конституцию - это референдумом о доверии Путину и может он идти на выборы в 2024, заявил Володин 2
19:57 02-07-2020
Голосование по поправкам в Конституцию - это референдумом о доверии Путину и может он идти на выборы в 2024, заявил Володин
Начало учебного года 2020-2021 в вузах могут перенести, заявили в Минобрнауки
19:50 02-07-2020
Начало учебного года 2020-2021 в вузах могут перенести, заявили в Минобрнауки
Кому повысят пенсии в июле и августе 2020 по 4-5 тысяч рублей, подробно рассказываем
19:44 02-07-2020
Кому повысят пенсии в июле и августе 2020 по 4-5 тысяч рублей, подробно рассказываем
БердскВладимир Путин: Новосибирску присвоят звание "Город трудовой доблести"
19:38 02-07-2020
Владимир Путин: Новосибирску присвоят звание