«Пьяный наезд» на пешехода и тройное ДТП зафиксировали сегодня в Бердске

66-летняя женщина-пешеход госпитализирована с переломом голени, водитель иномарки, пострадавший в тройном ДТП на улице Ленина, от помощи медиков отказался.

Авария с пешеходом произошла сегодня, 2 июля, по сообщению ГИБДД региона, в 11.00 на улице Свердлова.

Как установили инспекторы ДПС, водитель 1983 года рождения на автомобиле Mazda MPV, двигался со стороны улицы Островского в сторону улицы Ленина и у дома № 4 по улице Свердлова совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

— Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, — рассказала сайту «Свидетель» Ольга Гейнисман, старший госинспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по НСО. – К тому же, он сел за руль автомобиля, не имея водительских прав.

Кроме того, у его авто имелись неисправности, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена. Также, как отметили госавтоинспекторы, у пьяницы за рулём не оказалось полиса обязательного страхования автогражданской ответственности.

В результате наезда иномарки на женщину-пешехода, она, по словам Гейнисман, была госпитализирована в ЦГБ Бердска с переломом левой голени. Автомобиль злостного нарушителя ПДД отправлен на спецстоянку.

Ближе к вечеру, в самый час пик, на широкой улице Ленина в районе «Старого универмага» не разъехались три легковые иномарки: Toyota Chaser, Nissan Almera и Nissan Tino.

По словам аварийного комиссара Евгения Ненашева спровоцировал тройное ДТП водитель «Чайзера».

— Он попытался совершить левый поворот с Ленина к «Версалю» и не пропустил при этом двигавшуюся ему навстречу «Альмеру».

После чего, по словам Ненашева, Nissan Almera отбросило в стоявший на перекрёстке попутный Nissan Tino.

На месте тройного ДТП побывала скорая помощь, но водитель Nissan Tino, автомобилю которого не повезло больше других, от медпомощи отказался.

Тройная авария в течение нескольких часов вызывала серьёзные затруднения с проездом по улице Ленина для других участников движения. Но виновники аварии несмотря на это стояли посередине главной улицы города до приезда сотрудников ГИБДД.