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Получает удовольствие от донорства крови и помощи пенсионерам волонтер Роман Кожевников из Бердска

08:33 03.07.2020, Алиса Ершова Фото: ОДМ Бердска
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Роман Кожевников работает волонтером с 2018 года: «У меня активная гражданская позиция. Если у меня есть возможность оказать какую-то помощь – я ее оказываю, если это, конечно, в моей компетенции».

Получает удовольствие от донорства крови и помощи пенсионерам волонтер Роман Кожевников из Бердска

Почему стал донором?

Путь в волонтерство для Романа начался с донорства – он почетный донор России с 2016 года, а с 2018 года его внезапно заинтересовало событийное волонтерство, и он поехал помогать в проведении гонки героев в Новосибирске. С тех пор он участвовал во многих мероприятиях в качестве волонтера: и в Бердске, и в Новосибирске, и на Алтае. Едва только Россию затронул коронавирус, а режим самоизоляции еще не был введен, как Роман начал обучении, чтобы помогать пострадавшим от вынужденного карантина пенсионерам. 27 марта он получил сертификат «Доброволец России» и начал помощь, действуя под началом бердского комплексного центра социального обслуживания населения. «Решил просто оказать помощь, тем более у меня было свободное время, так как я находился в отпуске» — рассказывает Роман Кожевников.

Нет минусов — есть сложности

В волонтерской работе, по его словам, нет минусов: есть сложности. К таковым относятся большие временные затраты и сильный стресс, перебороть который может не каждый. Самая стрессовая ситуация за его работу – на концертах РукиВверх и Басты. Задачей было обменивать билеты на браслеты, и объяснить некоторым механизм этой работы было крайне тяжело: они неверно интерпретировали слова, начинался конфликт, так что нужно было объяснять еще и еще разными словами – для этого требуется большая стрессоустойчивость.

Времени на волонтерскую деятельность уходит много, но среднее значение назвать нельзя – каждый месяц загружен по-разному, в зависимости от мероприятий или количества просьб о помощи. Роман выделяет для своей волонтерской деятельности выходные дни – остается время и на помощь, и на себя. Сейчас, во время самоизоляции, никаких мероприятий не проводится, зато есть заявки от пенсионеров на доставку еды и лекарств. На одну заявку тратится от силы пару часов, а вот мероприятия длятся куда дольше – самое длительное волонтерство Романа – на форуме на Алтае в 2019 году, в Белокурихе. Там он жил 5 дней, и это стало самой лучшей поездкой.

Самое приятное

Самым запоминающимся и удивительным опытом стала волонтерская деятельность на чемпионате России для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для него Роман прошел специальное обучение технологии взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями. Поразительно было, как слабовидящие читают задание по табличке, написанной на языке Брайля и выполняют по схеме конкурсное задание, которое сможет выполнить далеко не каждый человек.

— У меня активная гражданская позиция. Если у меня есть возможность оказать какую-то помощь – я ее оказываю, если это, конечно, в моей компетенции, — рассказывает он о причинах работать волонтером.

Это занятие не стало у него основным – помогает он в свободное время, а мероприятия, которые он помогает организовывать, вызывают у него искренний интерес. Самым большим удивлением в волонтерской деятельности для него стала отдача. Он и не ожидал, что она так затянет его. Но самое приятное в ней – результат своей работы с благополучателем, его искренняя благодарность и улыбка. В 2018 году Роман даже не подозревал об отдаче в волонтерстве, и она была ему в новинку. 

— Например, когда сдаешь донорскую кровь, ты сдал и понимаешь, что она кому-то пригодится в дальнейшем, а здесь ты сразу получаешь сильное эмоциональное взаимодействие, — говорит он.

Захотелось стать волонтером? Читайте наш материал Как стать волонтером и помогать пожилым и нуждающимся в Бердске? Рассказываем.

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