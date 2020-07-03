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Техногенным может стать загрязнение святого ключа в селе Ложок за Искитимом

08:48 03.07.2020, Алиса Ершова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Вода стала невкусной, грязной, образует при кипячении мелкие белые камушки. Можно ли ее вообще пить, спрашивают искитимцы.

Техногенным может стать загрязнение святого ключа в селе Ложок за Искитимом
Сейчас на месте лагеря святой источник

Поселок Ложок уже много десятилетий славится Святым ключом, родником, появившимся, по легенде, на месте расстрела православных священников. Возле родника лежат ковши, лейки, а с 2002 года рядом появился храм в честь Новомученников и Исповедников Церкви Русской. С 2002 года и по сей день вода освящается ежедневно. Еще 5 лет назад вода здесь была кристально чистой и, как считали многие, исцеляла. Но в последнее время вода грязнится все сильнее — об этом в редакцию «Курьер.Среда.Бердск» сообщила Ольга из Бердска.

— Вода грязная, на вкус неприятная. Когда разливаешь ее по бутылкам, на их стенках появляется зеленый налет, а при кипячении в чайнике — мелкие белые камушки, — говорит она.

По рассказам Ольги, раньше такого не было, вода была чистой как слеза, а накипь при ее кипячении не образовывалась. Вода стояла в бутылках месяцами и не портилась, а теперь не может выстоять и пару дней. Возможно, на чистоту воды могло повлиять строительство храма и купален, которое могло подточить грунт.

Алексей Фаге, сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, так комментирует возможность загрязнения родника:

— Это может быть природное загрязнение, подземные воды достигли каких-то растворимых пород, растворяют их и несут в себе, а если вдруг это что-то техногенное, то это можно будет увидеть лишь в лаборатории, отправив туда воду на анализ. Без анализа загрязняющих факторов точно сказать о характере загрязнения нельзя.

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От редакции

Вы пьете родниковую воду?

моё мнение, 02 июля 2020 19:50
Место святого источника, это капище тех кто умер насильственной смертью, страшно даже представить в каких мучениях. Святой источник появился, что бы наш род не забыл насильственную смерть наших пращуров и не допустил повторения геноцида СИБЛАГОВ и ГУЛАГОВ. Часовни и приходящих помянуть искренних людей, было достаточно. Я считаю, что не место грохоту колоколам и зданиям на капище, а тем более ростовщикам на капище не место...
Аноним, 03 июля 2020 07:58
НВР:
Нет

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