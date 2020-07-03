Как изменятся цены на воду и стоки с 1 июля 2020 года в Бердске: Новые тарифы

С 1 июля в Новосибирской области изменятся тарифы на бытовые услуги. О планирующихся изменениях стало известно еще 13 декабря 2020 года. В Бердске МУП КБУ поднимут цену на горячую воду с 141,47 до 148,40 рублей за кубометр, а на холодную воду – с 19,85 до 20,88 рублей за кубометр. ООО «Коммунальщик», обслуживающий поселок Новый, поднимут цену на горячую воду с 114,63 до 120,25 рублей за кубометр, цена на холодную воду изменится аналогично бердской.
В Искитиме новый тариф на холодную воду составит 21,93 рубля вместо прежних 19,95, а на горячую воду цена от МК «Прогресс» возросла до 141,47 рублей за кубометр.
Электроэнергия также подорожала. В Бердске электричество обойдется жителям в 1928,52 вместо 1838,45 рублей за Гкал, а в Искитиме 1 790,87 рублей за Гкал, вместо 1 707,22, то есть на 87 рублей дороже. Тарифы будут действительны до 31 декабря 2020 года.
Цены на водоотведение в Бердске поднимутся на 1,5 рубля, составив 31,99, а в Искитиме на рубль, так что жильцам придется заплатить 30,50 рублей.
В среднем цена на горячую и холодную воду повысится на 5%, а цена за электроэнергию — на 4,8%
Ровно на столько же происходит индексация зарплат пенсий и выплат (кто работает на дядю - у него и спрашивайте).
Поднятие цен в этих рамках - логично.
да, очень дорого
Для тех, у кого ФГУП "УЭВ" с 1351,49 до 1417,69 руб./Гкал.
http://www.uev.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%20%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
Горячая вода стоит столько, что дешевле греть электричеством. Бред.
Очень!
А что в отопительный сезон будет? Кому конкретно подчиняется
котельный
цех № 2.
Мало нам металломусорки "под носом"
Сильнее всего подорожает отопление: теперь вместо 1 384,74 рублей сибирякам придется платить 1467,82 рублей. Ощутимо вырастет плата за горячую воду — от 108,19 рублей за кубический метр до 114,54 рублей, а также за водоотведение — с 14,24 рублей подорожает до 15,08 рублейя за кубометр. Плата за холодную воду теперь будет составлять 19,46 рублей за кубометр. Газ с 38,05 рублей за килограмм до 39,91 рублей.
Электроэнергия подорожает менее значительно: с 2,68 рублей до 2,8 рубля за киловатт/час. Только цены за вывоз ТКО останутся прежними и будут составлять 59,88 рублей.
https://www.nsk.kp.ru/online/news/3913752/