Выплаты на детей от Путина уже зачислены 1 июля 2020 на ваши счета. Проверили? Кто получит выплаты на детей с 1 июля

В июле по инициативе президента Владимира Путина все российские семьи получат единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на детей в возрасте до 16 лет.
По данным главы государства, в общей сложности данной мерой поддержки смогут воспользоваться семьи, в которых растёт около 28 миллионов несовершеннолетних.
С апреля по июнь семьям перечислялись ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей на малышей до 3 лет (за три месяца), единовременная выплата 10 тысяч рублей им полагалась на детей от 3 до 16 лет. Дополнительная выплата в 10 тысяч рублей будет перечислена вдобавок к этим пособиям всем детям до 16 лет.
Гражданам, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до трёх лет или единовременную выплату на детей в возрасте от трёх до 16 лет, не придётся заново подавать заявление. Средства им перечислят на основании данных, имеющихся в распоряжении ПФР. Родителям, которые пока не успели оформить пособия, нужно будет подать заявление до 1 октября.
От чего зависит и не зависит выплата
— Дополнительная выплата за июль предоставляется на всех детей, рождённых с 11.05.2004 по 30.06.2020 года включительно, сообщают в ПФР. При этом положено пособие только семьям, проживающим в России. Если семья раньше жила в другой стране, а затем вернулась в Россию, для получения дополнительной июльской выплаты понадобятся документы, подтверждающие проживание в РФ.
Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки и не учитывается в доходах при определении права семьи на другие меры социальной поддержки.
Кому начислят выплату
Получить выплату смогут не только родители детей, но и их усыновители, опекуны и попечители.
Источник: Парламентская газета
Выплату выплатили за июль только на одного ребенка второму 5лет на второго не пришло второму 2 года почему
Нет
Еще не пришла
Пришла выплата только на одного ребёнка 13 лет, а на 2 летнего нет.
Пришла только за одного ребёнка, за второго нет
Выплат нет
На одного ребёнка пришло
Да
Пришла только одна выплата, на старшую дочь, ещё вчера. На младшую нет, ей 1год и 4 месяца
Нам пришла на 5 го сына,а на дочь нет
Да пришла,но почему только на одного ребёнка?
Пришла на 1 ребенка,на другого нет
Не пришла выплота еще ни на одного ребенка.