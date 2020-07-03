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Выплаты на детей от Путина уже зачислены 1 июля 2020 на ваши счета. Проверили? Кто получит выплаты на детей с 1 июля

21:43 03.07.2020 Фото: Pixabay
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С апреля по июнь семьям перечислялись ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей на малышей до 3 лет (за три месяца), единовременная выплата 10 тысяч рублей им полагалась на детей от 3 до 16 лет.

Выплаты на детей от Путина уже зачислены 1 июля 2020 на ваши счета. Проверили? Кто получит выплаты на детей с 1 июля
С апреля по июнь семьям перечислялись ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей на малышей до 3 лет
Сюжет: Все пособия Путина
Выплаты на детей от Путина уже зачислены 1 июля 2020 на ваши счета. Проверили? Кто получит выплаты на детей с 1 июля

Выплаты на детей от Путина уже зачислены 1 июля 2020 на ваши счета. Проверили? Кто получит выплаты на детей с 1 июляПочему вы не получили пособие в 36 тыс. рублей на детей от 3 до 7 лет в Бердске. 3 возможные причиныЕщё 183 новостей

В июле по инициативе президента Владимира Путина все российские семьи получат единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на детей в возрасте до 16 лет.

По данным главы государства, в общей сложности данной мерой поддержки смогут воспользоваться семьи, в которых растёт около 28 миллионов несовершеннолетних.

С апреля по июнь семьям перечислялись ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей на малышей до 3 лет (за три месяца), единовременная выплата 10 тысяч рублей им полагалась на детей от 3 до 16 лет. Дополнительная выплата в 10 тысяч рублей будет перечислена вдобавок к этим пособиям всем детям до 16 лет.

Гражданам, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до трёх лет или единовременную выплату на детей в возрасте от трёх до 16 лет, не придётся заново подавать заявление. Средства им перечислят на основании данных, имеющихся в распоряжении ПФР. Родителям, которые пока не успели оформить пособия, нужно будет подать заявление до 1 октября.

От чего зависит и не зависит выплата

— Дополнительная выплата за июль предоставляется на всех детей, рождённых с 11.05.2004 по 30.06.2020 года включительно, сообщают в ПФР. При этом положено пособие только семьям, проживающим в России. Если семья раньше жила в другой стране, а затем вернулась в Россию, для получения дополнительной июльской выплаты понадобятся документы, подтверждающие проживание в РФ.

Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки и не учитывается в доходах при определении права семьи на другие меры социальной поддержки.

Кому начислят выплату

Получить выплату смогут не только родители детей, но и их усыновители, опекуны и попечители.

Источник: Парламентская газета

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От редакции

Вам пришла выплата?

Аноним, 01 июля 2020 11:22
НВР:
Выплату выплатили за июль только на одного ребенка второму 5лет на второго не пришло второму 2 года почему
Ксю, 01 июля 2020 12:34
Потому что изначально выплата была на детей от 3 лет, подайте на второго ребенка заявление отдельно
Наташа, 01 июля 2020 16:00
На второго ребенка которому 2 года, нужно подать заявление отдельно. Потому что от12.05.20 года указ был на выплаты на детей от 3лет до 16, а указ от 23.06 от 0лет до 16.
Галина, 01 июля 2020 19:15
Двое детей 2:7 и 14 лет пришло только 10 тыс ,Москва Сбербанк
Аноним, 01 июля 2020 11:25
НВР:
Нет
Аноним, 01 июля 2020 11:26
НВР:
Еще не пришла
Надежда, 01 июля 2020 15:40
Мне тоже ничего не пришло. Всем знакомым пришло. Я потеряла работу, денег нет. Очень ждала... Сижу реву
Валентина, 01 июля 2020 21:47
Мне тоже не пришло , хотя за июнь мне быстро перечислили ((
Аноним, 01 июля 2020 11:30
НВР:
Пришла выплата только на одного ребёнка 13 лет, а на 2 летнего нет.
Евгения, 01 июля 2020 13:15
Тоже на одного почему то только пришла
татьяна, 01 июля 2020 15:39
мне тоже пришло на старшего 14 лет а на младшего ребенка 2 года нет а почему так и куда обращатся
ОКСАНА, 01 июля 2020 23:48
вот пришла выплата на ребенка 8 лет,а на 2 не нет,почему
Ирина, 01 июля 2020 11:31
Здравствуйте.Выплату за июль Путин дал всем детям от 0 до 16, а дали только на одного ребёнка.Очень интересно.Челябинск
Ирина, 01 июля 2020 11:34
Только написала и пришли за второго ребёнка. Спасибо за помощь В.В.Путин
Аноним, 01 июля 2020 12:07
Ира, не Путина благодари, а тех людей, кто пашет, пополняя бюджет и тех, чьи пенсии отодвинули.
Людмила, 01 июля 2020 12:44
А на второго тоже писать заявление
Аноним, 01 июля 2020 13:44
А как у вас в Челябинске 11:30 если я прочитал ваше сообщение в 10
Анна, 01 июля 2020 15:38
Добрый день а кому Вы писали?
Аноним, 01 июля 2020 11:33
НВР:
Пришла только за одного ребёнка, за второго нет
Екатерина, 01 июля 2020 11:35
Ульяновск
Аноним, 01 июля 2020 11:36
НВР:
Выплат нет
Екатерина, 01 июля 2020 11:37
НВР:Пришла только на одного ребенка, на второго нет. Дети 2008 и 2020 года рождения. Ульяновск
Аноним, 01 июля 2020 11:40
НВР:
На одного ребёнка пришло
Аноним, 01 июля 2020 11:41
Пенза
Наталья Моисеева, 01 июля 2020 12:58
У нас еще не прило дополнительно 10000 почему?
Олеся, 01 июля 2020 18:07
А мне вообще ни за одного не пришло( 6 и 9 лет...
Аноним, 01 июля 2020 11:49
НВР:
Да
Аноним, 01 июля 2020 11:54
НВР:
Пришла только одна выплата, на старшую дочь, ещё вчера. На младшую нет, ей 1год и 4 месяца
Аноним, 01 июля 2020 12:05
Ждите, всё дойдёт. Слишком большой объём рассылок.
Всем 1 июля придет не знаете?, 01 июля 2020 14:09
Всем 1 числа придет выплата не знаете?
Алена, 01 июля 2020 12:09
Мне тоже только на одного ребенка пришла выплата, на второго нету. Свердловская область
Анастасия, 01 июля 2020 12:21
Пришли выплаты за июль только за двоих, за третьего нет ! Почему? 3 месяца, 1,3 месяца , 8 лет .
Аноним, 01 июля 2020 12:22
Пока нет. Первая выплота пришла сразу 8 утра. Ждём июльскую.
Аноним, 01 июля 2020 13:08
А у нас будет выплата просто у нас везде выходные
Екатерина, 01 июля 2020 12:27
Нам тоже выплатили только на одного 5 лет, а на второго 1 год и 5 месяцев не пришло.
Мария, 01 июля 2020 14:51
а как вы узнали на кого именно пришла выплата?
Аноним, 01 июля 2020 12:39
НВР:
Нам пришла на 5 го сына,а на дочь нет
Аноним, 01 июля 2020 12:40
Выплат нет
Вика, 01 июля 2020 12:41
НВР:
Да пришла,но почему только на одного ребёнка?
Екатерина, 01 июля 2020 12:42
Сестра получила в 7 утра а я нет
Оля, 02 июля 2020 14:26
У меня похожая ситуация, у всех вокруг пришли кроме меня. Ждём)
Ольга, 02 июля 2020 17:44
Тоже не пришли, прошлую выплату дали только 18 июня, хотя все знакомые 1 июля получили. Может на разные банки по разному доходит. У них сбер, у нас тинькоф
Людмила, 01 июля 2020 12:42
Очень приятно за такую помощь, спасибо
Аноним, 01 июля 2020 12:42
НВР:
Пришла на 1 ребенка,на другого нет
Аноним, 01 июля 2020 12:47
НВР: нам вместо 10 000 пришли 20 000. В июне получали 10 000 . До пфр , как до Кремля , не дозвониться
Козьмодемьянск, 01 июля 2020 12:47
Пришли на одного из 4,скорее всего потому что другая фамилия
Татьяна, 02 июля 2020 09:01
Не пришла выплата ни на одного ребенка,а про июль я вообще молчу
Анастасия, 01 июля 2020 12:48
Пришла выплата на 1 ребёнка только!
Валерия Вахрушева, 01 июля 2020 17:00
Мне тоже пришли только на одного ребенка, на второго ещё нету☹️
Светлана, 03 июля 2020 14:15
НВР:
Не пришла выплота еще ни на одного ребенка.

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