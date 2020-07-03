03.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Что можно и что категорически нельзя делать в полнолуние 5 июля 2020 на Грозовую Луну ? Когда закрывается коридор затмений

08:12 03.07.2020 Фото: pixabay
16 133

Стоит отметить, что больше всех ощутят затмение люди, у которых есть нарушения в работе центральной нервной системе и сердечно-сосудистой.

Что можно и что категорически нельзя делать в полнолуние 5 июля 2020 на Грозовую Луну ? Когда закрывается коридор затмений
В июле полная Луна будет не совсем обычной, и получила название Грозовой или Сенной. Именно в этот день завершается коридор затмений

Чего ожидать от Полнолуния в июле 2020 года и что необходимо сделать
В июле полная Луна будет не совсем обычной, и получила название Грозовой или Сенной. Именно в этот день завершается коридор затмений. Этот период не самый простой, так как есть дела, который стоит выполнять, а есть такие, которые делать точно уж не стоит.

Когда состоится полнолуние в июле 2020 года и его особенность

В июле 2020 года Полнолуние будет проходить 5 июля 2020 года в 7:44 утра по Москве. Во второй летний месяц полная Луна будет особенной, ведь именно в этот день состоится полутеневое затмение Луны. Максимальная фаза этого события будет достигнута в 7:30 утра по Москве.

Без специального оборудования в широтах России не удастся увидеть это событие, но на людей оно будет оказывать достаточно сильное влияние.

Стоит отметить, что больше всех ощутят затмение люди, у которых есть нарушения в работе центральной нервной системе и сердечно-сосудистой. Внимательно отнестись к своему самочувствию стоит людям, у которых повышено артериальное давление и тревожность.

Что стоит сделать в Полнолуние в июле 2020 года

В полную Луну полезно заниматься творческими делами, а также благоприятное время для того, чтобы устроить романтическое свидание или встречу с близкими друзьями.

5 июля можно смело заниматься бытовыми вопросами и убрать в доме, так как энергетика ночного светила будет этому способствовать. Полезно заглянуть в свой гардероб и распрощаться с вещами, которые уже не нужны.

Выбрасывание ненужных вещей в период полнолуния можно считать каким-то ритуалом, так как если человек избавляется от ненужного, то в его жизнь приходит то-то новое и полезное.

В Полнолуние и теневое лунное затмение стоит сделать такие дела:

стоит уделить время медитации, и если нет такого навыка, то можно просто посидеть в тишине и насладиться ею, и это можно сделать на природе;
можно смело составлять планы на будущее и понять, чего хочется добиться, а также необходимо понять, что может помочь в их достижении;
стоит проявить максимальную силу и мудрость, чтобы не вступить в конфликтную ситуацию;
к родным и любимым людям стоит проявить терпение и снисхождение;
провести этот период стоит в кругу родных и близких, и установить доброжелательную обстановку.

Чего не стоит делать в Полнолуние

Существуют также дела, которые не стоит совершать в Полнолуние, так как от них может быть негативные последствия:

не стоит планировать встречи с людьми, встречи с которыми оставляют неприятный осадок;

не стоит вступать в конфликтные ситуации или быть их инициатором;
не стоит смотреть фильмы ужасов, а также вникать в плохие новости;
не стоит совершать оперативные вмешательства или серьезные косметологические процедуры;
не стоит идти на риск, который может стоить жизни или жизни родных людей;
такие косметологические процедуры, как стрижка волос, маникюр или педикюр лучше не проводить;
не стоит употреблять алкогольные напитки, много курить или есть нездоровую пищу;
дела, которые очень важны, также лучше отложить на более спокойный период;
все заготовки, сделанные в этот период, могут быстро испортиться.

Благодаря рекомендациям специалистов можно не допустить, чтобы в Полнолуние, которое будет проходить в июле 2020 года вместе с полутеневым ленным затмением, произошло что-то неприятное.

Источник: http://rsute.ru

Мнение читателей
98
5
17
13
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ваша жизни зависит от Луны?

Аноним, 01 июля 2020 23:28
НВР:
Да
Аноним, 01 июля 2020 23:51
НВР:
Нет
Аноним, 02 июля 2020 02:37
НВР:
Конечно
Аноним, 02 июля 2020 09:14
НВР:
Да я очень чувствую перепады и полнолуние
Аноним, 02 июля 2020 11:09
НВР:
Никак
Аноним, 02 июля 2020 11:19
НВР:
Да, жизнь человека, природы, в полной мере, зависит от циклического роста и убывания Луны Уверена в этом!
Аноним, 02 июля 2020 12:46
НВР:
Да,конечно же,уже более25лет я живу согласно лунным циклам,и мне это очень помогает.
Ирина, 02 июля 2020 13:01
Моё самочувствие зависит от Луны
Аноним, 02 июля 2020 13:03
Я осторожна в полнолуние, т.к. напрягаюсь, когда Луна полная
Аноним, 02 июля 2020 14:05
НВР:
нет, конечно
Аноним, 02 июля 2020 15:26
НВР:
Очень
Аноним, 03 июля 2020 00:35
НВР:
Влияние луны заметно.
Аноним, 03 июля 2020 00:52
НВР:
Да!
Аноним, 03 июля 2020 03:06
НВР:да
Аноним, 03 июля 2020 03:18
НВР:
Безусловно, у всех людей зависит, только не все об этом знают.
Аноним, 03 июля 2020 08:51
даНВР:

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСрочно требуются сотрудники в "Обувь России" в Бердске
09:24 03-07-2020
Срочно требуются сотрудники в
Ложный донос: Разбила "Газель" пьяная автоледи в Новосибирске. Но в полицию сообщила об угоне машины
09:15 03-07-2020
Ложный донос: Разбила
БердскОт 20 до 30 млн рублей пойдут на ремонт улиц Павлова, Суворова, Рогачева и других убитых дорог Бердска по "Народному бюджету", заявил вице-мэр Владимир Захаров
09:11 03-07-2020
От 20 до 30 млн рублей пойдут на ремонт улиц Павлова, Суворова, Рогачева и других убитых дорог Бердска по
БердскНе референдум, а опрос: почему не опечатали урну и не просили паспорта при голосовании по "Народному бюджету" в Бердске, объяснил вице-мэр Владимир Захаров
09:07 03-07-2020
Не референдум, а опрос: почему не опечатали урну и не просили паспорта при голосовании по
БердскТряпками из туалета мыли торговый зал и прилавки в продуктовом магазине Бердска
09:00 03-07-2020
Тряпками из туалета мыли торговый зал и прилавки в продуктовом магазине Бердска
БердскЕвгений Шестернин: Искренне благодарю каждого, кто не остался в стороне от важного исторического события 1 июля 4
08:50 03-07-2020
Евгений Шестернин: Искренне благодарю каждого, кто не остался в стороне от важного исторического события 1 июля
БердскТехногенным может стать загрязнение святого ключа в селе Ложок за Искитимом 2
08:48 03-07-2020
Техногенным может стать загрязнение святого ключа в селе Ложок за Искитимом
БердскКак изменятся цены на воду и стоки с 1 июля 2020 года в Бердске: Новые тарифы 13
08:47 03-07-2020
Как изменятся цены на воду и стоки с 1 июля 2020 года в Бердске: Новые тарифы
БердскПостановление: Что изменил с 1 июля по 1 августа губернатор Травников в Новосибирской области и Бердске: Что можно, а что нельзя
08:46 03-07-2020
Постановление: Что изменил с 1 июля по 1 августа губернатор Травников в Новосибирской области и Бердске: Что можно, а что нельзя
Правда о разводе Харламова и Асмус: "Текст" тут ни при чем, рассказали друзья
08:44 03-07-2020
Правда о разводе Харламова и Асмус: