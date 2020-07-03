Тряпками из туалета мыли торговый зал и прилавки в продуктовом магазине Бердска

Сотрудники мэрии и Роспотребнадзора проводят ежедневные рейды по предприятиям потребительского рынка



За нарушение санитарных норм в период коронавируса наказали индивидуального предпринимателя, владельца торговой точки в Бердске.

Судья Бердского городского суда Татьяна Васюхневич 2 июля рассмотрела административный протокол по статье 6.3 части 2 и вынесла вердикт — штраф 25 тыс. рублей.

По словам помощника судьи Татьяны Вагановой, в продуктовом магазине были выявлены следующие нарушения: отсутствовали дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные для дезинфекции, уборочный инвентарь для уборки туалета не имел маркировки, имеющийся уборочный инвентарь хранился в туалете, что является нарушением федерального закона №52 ФЗ от 30 марта 1999 года и санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания.

Протокол рассмотрен с участием лица, привлекаемого к административной ответственности, назначено наказание в виде штрафа 25 тыс. рублей, минимальное наказание, с применением части 2. 24.1 в связи с тем, что данные нарушения были устранены незамедлительно, отметила Татьяна Борисовна.

КоАП РФ Статья 6.3. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

1. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, — влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц — от пятисот до одной тысячи рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пятисот до одной тысячи рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

2. Те же действия (бездействие), совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий — влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных лиц — от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

3.Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или смерть человека, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, — влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей; на должностных лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.