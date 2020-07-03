Ложный донос: Разбила «Газель» пьяная автоледи в Новосибирске. Но в полицию сообщила об угоне машины

Женщина вину не признала, пояснила, что участником ДТП она не являлась, находилась в момент столкновения её автомобиля с «Газелью» дома, алкоголь не употребляла. Но суд приговорил ее к 120 часам обязательных работ.

Подсудимая в суде настаивала на угоне её автомобиля незнакомым мужчиной

Кировский районный суд г. Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летней, ранее не судимой, местной жительницы Марины С.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

Установлено, что в ночью 12 мая 2019 года женщина управляла в состоянии алкогольного опьянения принадлежащим ей автомобилем. Не справившись с управлением, женщина въехала на своем автомобиле в припаркованный автомобиль «Газель» у дома по ул. Станиславского в г. Новосибирска.

Желая скрыть дорожно-транспортное происшествие и избежать ответственности за содеянное, достоверно зная истинные обстоятельства ДТП, женщина сообщила в отдел полиции несоответствующие действительности сведения о совершении в отношении неё преступления (об угоне принадлежащего ей автомобиля).

Солдатова вину не признала, пояснила, что участником ДТП она не являлась, находилась в момент столкновения её автомобиля с «Газелью» дома, алкоголь не употребляла. Подсудимая в суде настаивала на угоне её автомобиля незнакомым мужчиной.

Однако представленные стороной обвинения доказательства по уголовному делу опровергли версию подсудимой.

Суд приговорил ее к 120 часам обязательных работ.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: Прокуратура НСО