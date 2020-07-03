03.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Ложный донос: Разбила «Газель» пьяная автоледи в Новосибирске. Но в полицию сообщила об угоне машины

09:15 03.07.2020 Фото: Flickr
0

Женщина вину не признала, пояснила, что участником ДТП она не являлась, находилась в момент столкновения её автомобиля с «Газелью» дома, алкоголь не употребляла. Но суд приговорил ее к 120 часам обязательных работ.

Ложный донос: Разбила Газель пьяная автоледи в Новосибирске. Но в полицию сообщила об угоне машины
Подсудимая в суде настаивала на угоне её автомобиля незнакомым мужчиной

Кировский районный суд г. Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летней, ранее не судимой, местной жительницы Марины С.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

Установлено, что в ночью 12 мая 2019 года женщина управляла в состоянии алкогольного опьянения принадлежащим ей автомобилем. Не справившись с управлением, женщина въехала на своем автомобиле в припаркованный автомобиль «Газель» у дома по ул. Станиславского в г. Новосибирска.

Желая скрыть дорожно-транспортное происшествие и избежать ответственности за содеянное, достоверно зная истинные обстоятельства ДТП, женщина сообщила в отдел полиции несоответствующие действительности сведения о совершении в отношении неё преступления (об угоне принадлежащего ей автомобиля).

Солдатова вину не признала, пояснила, что участником ДТП она не являлась, находилась в момент столкновения её автомобиля с «Газелью» дома, алкоголь не употребляла. Подсудимая в суде настаивала на угоне её автомобиля незнакомым мужчиной.

Однако представленные стороной обвинения доказательства по уголовному делу опровергли версию подсудимой.

Суд приговорил ее к 120 часам обязательных работ.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: Прокуратура НСО

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как думаете - будет обжаловать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСрочно требуются сотрудники в "Обувь России" в Бердске
09:24 03-07-2020
Срочно требуются сотрудники в
Ложный донос: Разбила "Газель" пьяная автоледи в Новосибирске. Но в полицию сообщила об угоне машины
09:15 03-07-2020
Ложный донос: Разбила
БердскОт 20 до 30 млн рублей пойдут на ремонт улиц Павлова, Суворова, Рогачева и других убитых дорог Бердска по "Народному бюджету", заявил вице-мэр Владимир Захаров
09:11 03-07-2020
От 20 до 30 млн рублей пойдут на ремонт улиц Павлова, Суворова, Рогачева и других убитых дорог Бердска по
БердскНе референдум, а опрос: почему не опечатали урну и не просили паспорта при голосовании по "Народному бюджету" в Бердске, объяснил вице-мэр Владимир Захаров
09:07 03-07-2020
Не референдум, а опрос: почему не опечатали урну и не просили паспорта при голосовании по
БердскТряпками из туалета мыли торговый зал и прилавки в продуктовом магазине Бердска
09:00 03-07-2020
Тряпками из туалета мыли торговый зал и прилавки в продуктовом магазине Бердска
БердскЕвгений Шестернин: Искренне благодарю каждого, кто не остался в стороне от важного исторического события 1 июля 4
08:50 03-07-2020
Евгений Шестернин: Искренне благодарю каждого, кто не остался в стороне от важного исторического события 1 июля
БердскТехногенным может стать загрязнение святого ключа в селе Ложок за Искитимом 2
08:48 03-07-2020
Техногенным может стать загрязнение святого ключа в селе Ложок за Искитимом
БердскКак изменятся цены на воду и стоки с 1 июля 2020 года в Бердске: Новые тарифы 13
08:47 03-07-2020
Как изменятся цены на воду и стоки с 1 июля 2020 года в Бердске: Новые тарифы
БердскПостановление: Что изменил с 1 июля по 1 августа губернатор Травников в Новосибирской области и Бердске: Что можно, а что нельзя
08:46 03-07-2020
Постановление: Что изменил с 1 июля по 1 августа губернатор Травников в Новосибирской области и Бердске: Что можно, а что нельзя
Правда о разводе Харламова и Асмус: "Текст" тут ни при чем, рассказали друзья
08:44 03-07-2020
Правда о разводе Харламова и Асмус: