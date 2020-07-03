Жесткое тройное ДТП Toyota Chaser, Nissan Almera и Nissan Tino попало на видео на ул. Ленина в Бердске

Водитель «Чайзера» попытался совершить левый поворот с Ленина к «Версалю» и не пропустил при этом двигавшуюся ему навстречу «Альмеру». Из-за этого последнюю отбросило в стоявший на перекрёстке попутный Nissan Tino.

Инцидент произошел вечером, 2 июля

Около 18.30, 2 июля, в Бердске произошло тройное ДТП. На улице Ленина в районе «Старого универмага» не разъехались три легковые иномарки: Toyota Chaser, Nissan Almera и Nissan Tino.

Как сообщали очевидцы происшествия, аварию спровоцировал водитель «Чайзера». Он попытался совершить левый поворот с Ленина к «Версалю» и не пропустил при этом двигавшуюся ему навстречу «Альмеру». Из-за этого последнюю отбросило в стоявший на перекрёстке попутный Nissan Tino.

На место ДТП приехала скорая помощь, но водители от медпомощи отказались. В течение нескольких часов ДТП вызывало затруднения с проездом по улице Ленина для других автомобилистов. Виновники ДТП стояли посередине главной улицы города до приезда сотрудников ГИБДД.

Автор видео «Курьер. Среда. Бердск»