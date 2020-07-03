Нельзя выносить мусор, можно и нужно загадывать желания в Мефодиев день 3 июля 2020 года

В это время продолжается Петров пост, к тому же 3 июля выпадает на пятницу, поэтому в этот день нельзя есть рыбу и растительное масло.
На Руси в этот день начинали охотиться на перепелов. К 3 июля на полях созревали пшеница и овес, которыми питались перепелиные семьи.
В этот день следует думать о хорошем и загадывать желания. Негативные мысли также будут материализовываться, поэтому наши предки в этот день старались мыслить позитивно.
3 июля запрещено выносить мусор из дома, чтобы не привлечь бедность.
Объедки со стола отдавали животным. Выбрасывать в мусорное ведро запрещено, в противном случае придет нужда.
В Мефодьев день нельзя обижаться и ссориться с близкими.
Народные приметы на 3 июля
Дождь на Мефодия предвещал дождливую погоду еще на 40 дней.
Жабы выползли на сушу – к сильному ливню.
Именинники 3 июля: Андрей, Глеб, Инна, Лука, Наум, Римма, Пинна, Фома.
Источник: today