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Нельзя выносить мусор, можно и нужно загадывать желания в Мефодиев день 3 июля 2020 года

08:36 03.07.2020 Фото: Pixabay
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Традиционно 3 июля православная церковь чтит память епископа Мефодия Патарского. При жизни он тихо и спокойно, но уверенно и твердо отстаивал чистоту Православия, объяснял основы христианской веры людям и боролся с еретиками.

Нельзя выносить мусор, можно и нужно загадывать желания в Мефодиев день 3 июля 2020 года
На Руси в этот день начинали охотиться на перепелов

В это время продолжается Петров пост, к тому же 3 июля выпадает на пятницу, поэтому в этот день нельзя есть рыбу и растительное масло.

На Руси в этот день начинали охотиться на перепелов. К 3 июля на полях созревали пшеница и овес, которыми питались перепелиные семьи.

В этот день следует думать о хорошем и загадывать желания. Негативные мысли также будут материализовываться, поэтому наши предки в этот день старались мыслить позитивно.

3 июля запрещено выносить мусор из дома, чтобы не привлечь бедность.

Объедки со стола отдавали животным. Выбрасывать в мусорное ведро запрещено, в противном случае придет нужда.

В Мефодьев день нельзя обижаться и ссориться с близкими.

Народные приметы на 3 июля

Дождь на Мефодия предвещал дождливую погоду еще на 40 дней.
Жабы выползли на сушу – к сильному ливню.

Именинники 3 июля: Андрей, Глеб, Инна, Лука, Наум, Римма, Пинна, Фома.

Источник: today

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