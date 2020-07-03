Правда о разводе Харламова и Асмус: «Текст» тут ни при чем, рассказали друзья

Поклонники звездной пары гадают на кофейной гуще, пытаясь узнать истинную причину их расставания. Однако сами супруги заранее попросили журналистов их не беспокоить, предупредив, что не готовы говорить на эту тему.

Кристина Асмус в последнее время очень востребована как актриса

Между тем в народе наиболее популярной версией их расставания была ревность Харламова. Дескать, Гарик не смог пережить постельную сцену, в которой снялась Кристина в фильме «Текст». Впрочем, оба супруга отрицали это, отдельно уделив «Тексту» строки в своих сообщениях о разводе.

И, как оказалось, «Текст» действительно ни при чем. Между Кристиной и ее партнером по съемкам Иваном Янковским не было никакого романа. А съемки в постельной сцене – это всего лишь часть их работы. Причем, работы не самой простой и приятной. По крайней мере, режиссер фильма Клим Шипенко говорит, что Асмус не сразу согласилась на постельную сцену, долго думала, не решалась и не могла справиться со стеснением во время съемок.

Не было при этом также измен со стороны Гарика. Люди, которые его хорошо знают, говорят, что он по своей природе не бабник. К тому же – очень разборчив в связях.

Свет на причину расставания пролили общие знакомые звездной пары. Как оказалось, в последние годы Гарик сильно пристрастился к выпивке. Он мог сорвать запланированное мероприятие, за которое уже были уплачены деньги. Мог на 5-6 часов опоздать на съемки, причем вся съемочная группа вынуждена была его ждать. В общем, стал человеком непредсказуемым и необязательным.

К тому же он очень увлекся азартными играми. Гарик мог сорваться и, укатив в Сочи, спустить в казино все деньги.

Впрочем, денег на жизнь им хватало, а вот близкого человека Кристине стало не хватать. К тому же Харламов из тех мужчин, которые любят запереть женщину в доме, сделав ее домохозяйкой. А Кристина Асмус в последнее время очень востребована как актриса. В этом у них тоже проявились нестыковки.

Однако, несмотря на развод и на взаимные накопившееся недовольства, супруги все же сумели расстаться мирно — ради своей шестилетней дочери, которая должна ощущать любовь обоих родителей.

Источник: today