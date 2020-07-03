Правда о разводе Харламова и Асмус: «Текст» тут ни при чем, рассказали друзья

Между тем в народе наиболее популярной версией их расставания была ревность Харламова. Дескать, Гарик не смог пережить постельную сцену, в которой снялась Кристина в фильме «Текст». Впрочем, оба супруга отрицали это, отдельно уделив «Тексту» строки в своих сообщениях о разводе.
И, как оказалось, «Текст» действительно ни при чем. Между Кристиной и ее партнером по съемкам Иваном Янковским не было никакого романа. А съемки в постельной сцене – это всего лишь часть их работы. Причем, работы не самой простой и приятной. По крайней мере, режиссер фильма Клим Шипенко говорит, что Асмус не сразу согласилась на постельную сцену, долго думала, не решалась и не могла справиться со стеснением во время съемок.
Не было при этом также измен со стороны Гарика. Люди, которые его хорошо знают, говорят, что он по своей природе не бабник. К тому же – очень разборчив в связях.
Свет на причину расставания пролили общие знакомые звездной пары. Как оказалось, в последние годы Гарик сильно пристрастился к выпивке. Он мог сорвать запланированное мероприятие, за которое уже были уплачены деньги. Мог на 5-6 часов опоздать на съемки, причем вся съемочная группа вынуждена была его ждать. В общем, стал человеком непредсказуемым и необязательным.
К тому же он очень увлекся азартными играми. Гарик мог сорваться и, укатив в Сочи, спустить в казино все деньги.
Впрочем, денег на жизнь им хватало, а вот близкого человека Кристине стало не хватать. К тому же Харламов из тех мужчин, которые любят запереть женщину в доме, сделав ее домохозяйкой. А Кристина Асмус в последнее время очень востребована как актриса. В этом у них тоже проявились нестыковки.
Однако, несмотря на развод и на взаимные накопившееся недовольства, супруги все же сумели расстаться мирно — ради своей шестилетней дочери, которая должна ощущать любовь обоих родителей.
Источник: today