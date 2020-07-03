От 20 до 30 млн рублей пойдут на ремонт улиц Павлова, Суворова, Рогачева и других убитых дорог Бердска по «Народному бюджету», заявил вице-мэр Владимир Захаров

Три основные направления, которые выбрали горожане при голосовании — это физкультура и массовый спорт, дороги и медицина. После более детального подсчета голосов были выделены 2 лидера — медицина и дороги. 6964 голосов набрал ремонт дорог.

Аварийный ремонт на ул. Суворова проводится регулярно

О голосовании по по «Народному бюджету» рассказал вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров на оперативном штабе 3 июля. Напомним, «Народный бюджет» — это средства выделенные Бердску на благоустройство дворов, больниц, на экологию и многие другие направления. Средства от 20 до 30 млн рублей должны прийти в городской бюджет, рассказал Захаров. И отметил, как проголосовали горожане.

— Всего 23 000 голосов было отдано горожанами. Три основные направления, которые выбрали горожане — это физкультура и массовый спорт, дороги и медицина. После более детального подсчета голосов были выделены 2 лидера — медицина и дороги. 6964 голосов набрал ремонт дорог. 5452 голоса — медицинское обслуживание, — сказал Владимир Николаевич.

Меньше всего голосов набрал массовый отдых.

В списке улиц, которым требуется в первую очередь ремонт — это Павлова, Суворова, Рогачева, отметил Захаров.